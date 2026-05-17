ETV Bharat / entertainment

વિકી કૌશલના 38મા જન્મદિવસ પર કેટરિના કૈફે બેબી વિહાનની પહેલી ઝલક શેર કરી

કેટરિના કૈફે વિકી કૌશલ માટે હૃદયસ્પર્શી જન્મદિવસની શુભેચ્છા લખી છે, તેની સાથે સુંદર ફોટોગ્રાફ્સ પણ છે.

બર્થડે કેક / કેટરિના કૈફ - વિકી કૌશલ
બર્થડે કેક / કેટરિના કૈફ - વિકી કૌશલ (ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : કેટરિના કૈફે તેના પતિ વિકી કૌશલ માટે એક હૃદયસ્પર્શી જન્મદિવસની પોસ્ટ શેર કરી છે. અભિનેત્રીની ભાવનાત્મક નોટ – કેટલાક ફેમિલી ફોટાઓ સાથે – સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, કારણ કે આ તસવીરોમાં દંપતીએ તેમના પુત્ર વિહાનની પહેલી ઝલક પણ શેર કરી છે. ચાહકો આ સુંદર ફેમિલીની ક્ષણોને જોઈને ખૂબ ખુશ થયા હતા અને કોમેંટ બોક્સમાં દંપતી પર પુષ્કળ પ્રેમ વરસાવ્યો છે.

વિકી કૌશલના જન્મદિવસની ઉજવણી પછી કેટરિનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઉજવણીના કેટલીક પર્સનલ ક્ષણોને કેદ કરતી તસવીરો શેર કરી. દંપતીના મોહક ફોટા ઉપરાંત અભિનેત્રીએ તેમના પુત્રને દર્શાવતો એક ફેમિલી ફોટોગ્રાફ પણ શેર કર્યો. જોકે, બાળકનો ચહેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો ન હતો.

આ પોસ્ટમાં કેટરિનાએ વિકી માટે એક હૃદયસ્પર્શી જન્મદિવસની નોટ પણ શેર કરી હતી. ખુશીથી ભરપૂર અનેક ફોટા શેર કરતી વખતે, અભિનેત્રીએ કૃતજ્ઞતા, શ્રદ્ધા અને ધૈર્ય વિશે વાત કરતા લખ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમના જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન આવ્યું છે. કેટરિનાએ એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે આ વર્ષની ઉજવણી ખાસ ખાસ હતી. કારણ કે તેઓએ તેમના નાનેરા મહેમાન વિહાનની સાથે વિકીનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો.

કેટરિનાએ પ્રાર્થના, ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા પર ચિંતન કરીને પોતાની લાંબી નોટ શરૂ કરી. તેણીએ લખ્યું : "આટલા વર્ષો પછી ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે. પ્રાર્થના, ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા અને આજે, અમે અમારા નાનેરા મહેમાન સાથે અપાર આનંદથી તમારો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ. મારું હૃદય ભરાઈ ગયું છે અને હું ખરેખર આભારી છું."

ભૂતકાળને યાદ કરતા, કેટરિનાએ આગળ લખ્યું : "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, 99% સમય (ઠીક છે, કદાચ 98%), તમે શક્તિ, પ્રેમ અને પ્રકાશના સ્તંભ તરીકે ઉભા રહ્યા છો – એક સંતની ધીરજથી સંપન્ન." "હું તને ફક્ત એટલા માટે પ્રેમ કરતી નથી કે તું કોણ છે (એક વ્યક્તિ જે એક દાખલો બેસાડે છે, એક દુર્લભ પ્રામાણિકતા ધરાવે છે), પણ એટલા માટે કે તું મારા દ્વારા પૂછવામાં આવતા અસંખ્ય પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે – એવી બાબતો વિશે પણ જેના જવાબો કદાચ તને ખરેખર ખબર ન હોય. તારા જન્મદિવસ પર હું ઈચ્છું છું કે તું જાગે તે સમય અને મારા પ્રશ્નો શરૂ થાય તે ક્ષણ વચ્ચે થોડી વધારાની ક્ષણો વિતાવે."

પહેલા ફોટામાં, કેટરિના અને વિકી એક મીઠી ક્ષણ શેર કરતા જોવા મળે છે. હળવા બેજ પોશાક પહેરેલા અને લાંબા વાળ છૂટા રાખીને કેટરિના તેના હાથ વિકીને પકડી લે છે, જ્યારે વિકી કેમેરા તરફ ચમકતો હોય છે.

એક સ્લાઇડમાં એક ફેમિલી ફોટો છે જેમાં કેટરિના અને વિકી લીલાછમ વાતાવરણમાં તેમના નાના પુત્ર સાથે આનંદદાયક ક્ષણનો આનંદ માણતા દેખાય છે. જોકે આ દંપતીએ તેમના પુત્રનો ચહેરો જાહેર કર્યો ન હતો. આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર તેની પહેલી ઝલક હતી. આ તસવીરમાં નાનું બાળક તેના માતાપિતા તરફ જોઈ રહ્યું છે. ત્રીજો ફોટો એક કેકનો છે જેમાં "હેપ્પી બર્થડે, પપ્પા" લખેલું છે.

આ દરમિયાન, વિકી કૌશલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ મોકલનારા દરેકનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. ખુલ્લા મેદાનો અને ક્લિન વાદળી આકાશનો આનંદ માણતા, વિકીએ લખ્યું : "આ જન્મદિવસ ખરેખર ખાસ હતો – શાંતિ અને પ્રેમથી ભરેલો. તમારા બધાના પ્રેમ અને શુભેચ્છાઓ પાઠવવા બદલ આભાર, હું તમારા દરેકનો આભારી છું."

વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે 2021માં રાજસ્થાનમાં લગ્ન કર્યા હતા. તેમના લગ્નના લગભગ પાંચ વર્ષ પછી, આ અભિનેતા દંપતીએ ગયા નવેમ્બરમાં તેમના પહેલા બાળક વિહાન નામના પુત્રનો જન્મ થયો.

વિકી કૌશલની પોસ્ટ
વિકી કૌશલની પોસ્ટ (Instagram)

જણાવી દઈએ કે, વિકી સંજય લીલા ભણસાલીની આગામી ફિલ્મ 'લવ એન્ડ વોર'માં દેખાવા માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ પણ છે. કેટરિના છેલ્લે ફિલ્મ 'મેરી ક્રિસમસ'માં જોવા મળી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. લગ્નના ત્રણ વર્ષ બાદ કેટરિના કૈફ બની મમ્મી , વિકી કૌશલ અને કેટરિનાની ઘરે ગુંજી કિલકારી
  2. કેટરિના કૈફે એક્સ બોયફ્રેન્ડ સલમાન ખાન સાથેના સંબંધો વિશે કર્યો ખુલાસો, કહ્યું- તેની સાથે રહેવાનો અર્થ છે….

TAGGED:

VICKY KAUSHAL BIRTHDAY
VICKY KAUSHAL
KATRINA KAIF
BABY VIHAAN
VICKY KAUSHAL 38TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.