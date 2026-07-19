મા બન્યા પછી કેટરિના કૈફે પુત્ર વિહાન સાથે પોતાનો પહેલો જન્મદિવસ ઉજવ્યો, શેર કરી બર્થડેની ખાસ તસવીરો
કેટરિના કૈફે તેના જન્મદિવસની ઉજવણીનો એક સુંદર ફોટો શેર કર્યો, જે તેના પુત્ર વિહાનના જન્મ પછીનો તેનો પહેલો જન્મદિવસ હતો.
Published : July 19, 2026 at 4:55 PM IST
હૈદરાબાદ : કેટરિના કૈફે 16 જુલાઈએ પોતાનો 43મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. તેમણે પતિ-અભિનેતા વિકી કૌશલ અને પુત્ર વિહાન સાથે સેલિબ્રેશનની ઝલક શેર કરી છે. અભિનેત્રીની પોસ્ટમાં તેમના સાદા જન્મદિવસની ઉજવણીની ઝલક જોવા મળી, જેમાં વિકી સાથેની કૅન્ડિડ તસવીરો અને તેમના પુત્રની ક્યૂટ ઝલકીઓ સામેલ હતી.
કેટરીના કૈફે પોતાના 43મા જન્મદિવસની ઉજવણીની દિલને સ્પર્શી જાય તેવી ઝલક ફેન્સ સાથે શેર કરી છે. રવિવારે અભિનેત્રીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાના અભિનેતા-પતિ વિકી કૌશલ અને 8 મહિનાના પુત્ર વિહાન કૌશલ સાથે કરેલા નાના સેલિબ્રેશનની ઘણી તસવીરો શેર કરી હતી.
આ તસવીરોમાં સૌથી ખાસ હતી અભિનેત્રીની પોતાના પુત્ર વિહાન કૌશલના નાના હાથને પ્રેમથી ચુંબન કરતી એક ભાવુક કરી દે તેવી તસવીર, જેમાં તેમણે પુત્રનો ચહેરો છુપાવી રાખ્યો હતો. આ તસવીરે ઓનલાઈન ફેન્સનું દિલ જીતી લીધું.
એક અન્ય તસવીરમાં વિહાન તેની માતાનું નાક પકડીને બેઠો છે. જ્યારે બીજી તસવીરમાં કેટરીના અને વિકી એકસાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર કરતા જોવા મળે છે. અન્ય એક ફોટોમાં કેટરીના શાનદાર ઓરેન્જ મેક્સી ડ્રેસમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી હતી. આ સુંદર પળોને શેર કરતાં કેટરીનાની પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, 'તમે મારા માટે સૌથી કિંમતી આશીર્વાદ છો, જેના માટે હું હંમેશા આભારી રહીશ. સૌથી શ્રેષ્ઠ જન્મદિવસ.'
કેટરિના અને તેમના પતિ વિકી કૌશલે હંમેશા પોતાના પુત્રના જીવનને ખાનગી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, આ કપલે એક જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન પાપારાઝીને વિહાન સાથે મળાવ્યો હતો, પરંતુ ફોટોગ્રાફરોને વિનમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરી હતી કે તેઓ તેની તસવીરો ન લે અને ન તો તેને સર્ક્યુલેટ કરે. આ પગલાની ખૂબ પ્રશંસા થઈ હતી અને ઘણા લોકોએ જાહેર ધ્યાનને બદલે પોતાના બાળકની પ્રાઇવસી (ખાનગી જીવન)ને પ્રાથમિકતા આપવા બદલ આ કપલની પ્રશંસા કરી હતી.
કેટરિના અને વિકીએ 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ પોતાના પહેલા બાળક વિહાન કૌશલનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ કપલે પોતાના પુત્રનું નામ વિહાન રાખ્યું છે. આ નામ આદિત્ય ધરની ફિલ્મ 'ઉરી: ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક'માં વિકીના પાત્ર 'મેજર વિહાન સિંહ શેરગિલ' સાથે જોડાયેલું છે. આ કપલે 9 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ રાજસ્થાનના 'સિક્સ સેન્સિસ ફોર્ટ બરવાડા'માં લગ્ન કર્યા હતા.
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