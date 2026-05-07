કર્તવ્ય ટ્રેલર: સિસ્ટમ અને પરિવાર વચ્ચે ફસાયો સૈફ અલી ખાન, શું અનંત શ્રીને પકડી શકશે?

શાહરૂખ ખાનના રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટે 7 મેના રોજ 'કર્તવ્ય'નું ટ્રેલર લોન્ચ કર્યું. આ ફિલ્મ 15 મેના રોજ OTT પર સ્ટ્રીમ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 7:01 PM IST

હૈદરાબાદ: વેબ સિરીઝ 'સેક્રેડ ગેમ્સ' ની સફળતા બાદ, સૈફ અલી ખાન ફરી એકવાર પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ વખતે, તે શાહરૂખ ખાનના રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા નિર્મિત નેટફ્લિક્સની ક્રાઈમ ડ્રામા 'કર્તવ્ય' માં પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે. સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મે ગુરુવારે મુંબઈમાં એક લોન્ચ ઇવેન્ટમાં આ આગામી ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું, અને તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી લાગે છે.

નેટફ્લિક્સ ઈન્ડિયાએ ગુરુવારે 'કર્તવ્ય'નું ટ્રેલર લોન્ચ કર્યું અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરતા લખ્યું: "દરેક નિર્ણય એક પડકાર છે અને દરેક ફરજ 'કર્તવ્ય' છે.' 'કર્તવ્ય' 15 મેના રોજ આવશે, ફક્ત નેટફ્લિક્સ પર."

ટ્રેલરમાં સૈફ અલી ખાનના પાત્ર પવનનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. તે એક પોલીસ અધિકારી છે જે પોતાની સુરક્ષા હેઠળ પત્રકારની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી સઘન તપાસ હેઠળ આવે છે.

આ જ સમયે, તેના અંગત જીવનમાં પણ ગૂંચવણો ઊભી થાય છે, જે પવનને સિસ્ટમના દબાણ અને તેના ઘર અને પરિવારમાં અશાંતિ વચ્ચેના સતત યુદ્ધમાં ફસાવે છે. ટ્રેલર એક દ્રશ્ય સાથે સમાપ્ત થાય છે જેમાં પવન પોતાની ગરિમા, તેની ફરજ અને તેના પરિવાર વચ્ચે પસંદગી કરવાની પીડાદાયક મૂંઝવણ સાથે ઝઝૂમી રહ્યો છે.

એકંદરે, 'કર્તવ્ય'નું ટ્રેલર ઠીકઠાક છે. તે રૉ કાચી અને દમદાર કૉપ ડ્રામા લાગે છે અને જે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચે છે તે સૈફનો અભિનય છે. ટ્રેલરમાં તે જબરદસ્ત દેખાય છે, અને તેનો અભિનય શાનદાર છે - ખાસ કરીને અંતિમ ક્ષણોમાં.

આ ફિલ્મમાં રસિકા દુગલ, સંજય મિશ્રા, ઝાકિર હુસૈન, મનીષ ચૌધરી અને સૌરભ દ્વિવેદી પણ છે - મનીષ અને સૌરભ એવા કલાકારો છે જે ટ્રેલરમાં ખરેખર પોતાની છાપ છોડી જાય છે. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન પુલકિત દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 'કર્તવ્ય' સૈફ અલી ખાનનું રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈનમેન્ટ સાથેનું પહેલું કોલાબરેશન છે અને 15 મેના રોજ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થવા માટે તૈયાર છે.

