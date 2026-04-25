જેલ જવાથી બચી ગયો રણવીર સિંહ! 'કાંતારા' મિમિક્રી વિવાદમાં હાઈકોર્ટનો ચુકાદો

કોર્ટે અભિનેતાને એક મહિનાની અંદર મૈસુરના ચામુંડેશ્વરી મંદિરની મુલાકાત લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 7:51 PM IST

બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહ સામે દાખલ કરાયેલો કેસ રદ કરી દીધો છે, જેમાં તેના પર ઋષભ શેટ્ટીની ફિલ્મ 'કાંતારા: ચેપ્ટર 1' માં દર્શાવવામાં આવેલા 'ચાવુંડી' દૈવીનું અપમાન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે અભિનેતાને એક મહિનાની અંદર મૈસુરના ચામુંડેશ્વરી મંદિરની મુલાકાત લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

અભિનેતા દ્વારા FIR રદ કરવાની માંગ કરતી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, ન્યાયાધીશ એચ. નાગપ્રસન્નાએ અરજીનો નિકાલ કર્યો. તેમણે રણવીર સિંહને ચાર અઠવાડિયાની અંદર મૈસુરના ચામુંડેશ્વરી મંદિરની મુલાકાત લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો. અભિનેતાના વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે, સુરક્ષાના કારણોસર, તેમની મુલાકાતનો ચોક્કસ સમય હજુ સુધી નક્કી થયો નથી, ત્યારબાદ કોર્ટે આ સમયમર્યાદા નક્કી કરી.

શું હતો કેસ?

ગયા વર્ષે ગોવામાં ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયા (IFFI) ના સમાપન સમારોહ દરમિયાન અભિનેતા પર ફિલ્મ 'કાંતારા'માં પવિત્ર 'ચાવુંડી' દૈવીનું અપમાન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એડવોકેટ પ્રશાંત મિથલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ખાનગી ફરિયાદ બાદ, બેંગલુરુમાં હાઈ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસે તેમની સામે FIR નોંધી હતી. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અભિનેતાએ દૈવ અનુષ્ઠાનના અનુયાયીઓની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી છે.

અભિનેતાએ માફી માંગી હતી

વિવાદ વધ્યા બાદ રણવીર સિંહે પોતાના આ કૃત્ય માટે બિનશરતી માફી માંગી. એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં, તેણે લખ્યું: "મારો હેતુ ફિલ્મમાં ઋષભના શાનદાર અભિનયની પ્રશંસા કરવાનો હતો. એક અભિનેતા તરીકે, હું જાણું છું કે આવા દ્રશ્યનું પ્રદર્શન કરવું કેટલું મુશ્કેલ છે, જેના માટે મને તેમના માટે ખૂબ માન છે... જો મેં અજાણતામાં કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી હોય, તો હું હૃદયપૂર્વક માફી માંગુ છું."

વધુમાં, અભિનેતાએ તેમની સામે નોંધાયેલ FIR રદ કરવા માટે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. ગત સુનાવણી દરમિયાન લેખિત માફી માંગતી વખતે, અભિનેતાએ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે, તેઓ ચામુન્ડી મંદિરની મુલાકાત લેશે. અભિનેતાએ મંદિરની મુલાકાત માટે કોઈ ચોક્કસ તારીખ કે સમય સ્પષ્ટ કર્યો ન હોવાથી, ન્યાયાધીશે તેમને ચાર અઠવાડિયામાં મંદિરની મુલાકાત લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

કર્ણાટક પોલીસ પર ન્યાયાધીશની તીખી ટિપ્પણી

સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયાધીશ નાગપ્રસન્નાએ કર્ણાટક પોલીસ પર કટાક્ષ કર્યો. ફરિયાદીના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, કર્ણાટક પોલીસ રણવીરની ચામુંડેશ્વરી મંદિરની મુલાકાત માટે સુરક્ષા પૂરી પાડવા સક્ષમ છે, તે પછી ન્યાયાધીશની પ્રતિક્રિયા આવી. તેઓ અભિનેતાના વકીલ દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતનો જવાબ આપી રહ્યા હતા, જેમણે દલીલ કરી હતી કે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે અભિનેતા તેમની મુલાકાત માટે તારીખ નક્કી કરી શક્યા નથી.

ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી, "હું જાણું છું કે કર્ણાટક પોલીસ કેટલી શક્તિશાળી છે. હું તેમને દરરોજ જોઉં છું. તેઓ કલમ 69 હેઠળ સતત કેસ ચલાવે છે, જ્યારે વાસ્તવિક ગુનાઓની તપાસ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી છે. દરેક વ્યક્તિ તેમની કાર્યક્ષમતાથી સારી રીતે વાકેફ છે." જણાવી દઈએ કે, કલમ 69 એવા કેસો સાથે સંબંધિત જેમાં લગ્ન, રોજગાર અથવા પદોન્નતિ માટે જૂઠા વાયદા જેમકે છેતરપીંડિ દ્વારા યૌન સંબંધો બાંધવામાં આવે છે.

