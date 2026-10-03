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'દ્રશ્યમ 3' જોઇ કરણ જોહરે કહ્યું- મજેદાર, લાજવાબ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ

આ ફિલ્મ છે, મજેદાર, લાજવાબ, અજય અને જયદીપે શાનદાર કામ કર્યું છે: કરણ જોહર

કરણ જોહરે જોઇ 'દ્રશ્યમ 3'
કરણ જોહરે જોઇ 'દ્રશ્યમ 3' (Film Poster/IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 3:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: અજય દેવગન સ્ટારર ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ: ધ કન્ક્લૂઝન' એ બોક્સ ઓફિસ પર રિલિઝ થયેલી જ ધમાલ મચાવી દીધી છે. ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતીના પ્રસંગે રિલિઝ થઇ હતી. ફિલ્મે ભારતમાં 50 કરોડ રુપિયાથી વધુની ઓપનિંગ કરી. 'દ્રશ્યમ 3' અજય દેવગનના ત્રણ દાયકાથી લાંબા કરિયરની બિગેસ્ટ ઓપનિંગ ફિલ્મ બની ગઇ છે. ફિલ્મને જોયા બાદ દર્શકો શોક્ડ છે અને તેની જોરદાર પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. પ્રશંસકોમાં હવે કરણ જોહરનું નામ જોડાઇ ગયું છે.ફિલ્મ કરણ જોહર પણ ખૂબ ઇમ્પ્રેસ થઇ ગયા છે અને તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મની પ્રશંસા કરી છે. દ્રશ્યમ 3ની પ્રશંસા કરતા કરણે પોતાની ઇન્સ્ટા સ્ટોરી પર પોસ્ટ કરી છે.

કરણ જોહરે કહ્યું- આઉટસ્ટેન્ડિંગ

કરણ જોહરે પોતાની ઇન્સ્ટા સ્ટોરી પર દ્રશ્યમ 3 જોયા બાદ લખ્યું છે કે, આ ફિલ્મ છે, મજેદાર, લાજવાબ, અજય અને જયદીપે શાનદાર કામ કર્યું છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ, અભિષેક પાઠક એક બ્રિલિયન્ટ ડાયરેક્ટર છે. સમગ્ર કાસ્ટ અને ક્રૂને શુભેચ્છાઓ. સૈકનિલ્કના અહેવાલ અનુસાર દ્રશ્યમે ઓપનિંગ ડે પર 66.75 કરોડ રુપિયાનો બિઝનેશ કર્યો છે. ફિલ્મની ઓક્યુપન્સીની વાત કરીએ તો ડ્રાઇ ડે એ કુલ 67.08 ટક રહી. તેમાં મોર્નિંગમાં 46.38 ટકા, બપોરે 70.15 ટકા, સાંજે 75.31 ટકા અને રાત્રે 76.46 ટકા રહી છે.

અજય દેવગનની ટોપ 10 ઓપનર

  • સિંઘમ અગેઇન: 43.70 કરોડ
  • રેડ 2: 19.71 કરોડ
  • ધમાલ 4: 15.5 કરોડ
  • દ્રશ્યમ 2: 15.38 કરોડ
  • શૈતાન: 15.21 કરોડ
  • ભોલા: 11.2 કરોડ
  • દે દે પ્યાર દે 2: 9.45 કરોડ
  • દ્રશ્યમ 3: 8.8 કરોડ (એડવાન્સ બુકિંગ જારી)
  • થેંક ગોડ: 8.1 કરોડ
  • મેદાન: 7.25 કરોડ
  • સન ઓફ સરદાર 2: 7.25 કરોડ

2026ની બીજી બિગેસ્ટ હિન્દી ઓપનર

કરણ જોહરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી
કરણ જોહરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી (Karan Johar IG Post)

દ્રશ્યમ 3 હવે 2026ની બીજી મોટી ઓપનિંગ બોલિવુડ ફિલ્મ બની ગઇ છે. દ્રશ્યમ 3 ધુરંધર (145 કરોડ રુપિયા) થી ઓપનિંગમાં પાછળ રહી છે અને લિસ્ટમાં મિર્જાપુર: ધ મુવી અને બોર્ડર-2 ને પછાડી દીધી છે. તો 2026ની ઇન્ડિયન સિનેમાની ચોખી બિગેસ્ટ ઓપનર બની ગઇ છે. દ્રશ્યમ 3 લિસ્ટમાં ટોક્સિક, પેડ્ડીથી પાછળ રહી ગઇ છે અને ધ રાજા સાહબ, ધ પેરાડાઇઝ અને જન નાયકન ને પાછળ છોડી છે. આપને જણાવી દઇએ કે ફિલ્મનું નિર્દેશન અભિષેક પાઠકે કર્યું છે. ફિલ્મ આ ફ્રેન્ચાઇઝીનો છેલ્લો પાર્ટ છે. છેલ્લા પાર્ટમાં પ્રકાશ રાજ અને જયદીપ અહલાવત બે નવા ચહેરા જોડાયા છે.

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DRISHYAM 3

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