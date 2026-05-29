કરણ જોહરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શાહરૂખ, આલિયા અને કરીનાને અનફોલો કરવાનું કારણ જણાવ્યું, પોસ્ટ શેર કરી
Published : May 29, 2026 at 6:00 PM IST
હૈદરાબાદ : ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે તાજેતરમાં જ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅર્સ લિસ્ટમાં મોટો ફેરફાર કરીને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. બોલિવૂડમાં તેમના નજીકના મિત્રો માટે જાણીતા, દિગ્દર્શક અને નિર્માતાએ શાહરૂખ ખાન, આલિયા ભટ્ટ, કરીના કપૂર ખાન, મલાઈકા અરોરા, મનીષ મલ્હોત્રા, વરુણ ધવન અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા સહિત ઘણી મોટી હસ્તીઓને અનફોલો કર્યા છે.
તેમનું આ અચાનક પગલાથી ઘણા નેટીઝન્સ વિચારવા લાગ્યા કે શું કરણ અને તેના કેટલાક નજીકના ફિલ્મી મિત્રો વચ્ચે કોઈ અણબનાવ ચાલી રહ્યો છે. ચાહકોએ જોયું કે તેમના બેનર, ધર્મા પ્રોડક્શન્સ સાથે સંકળાયેલા કલાકારો, જેમ કે કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે, પણ હવે તેની ફોલોઇંગ યાદીમાં નથી, ત્યારે અટકળો વધુ તીવ્ર બની.
જોકે, કરણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે અનફોલો કરવા પાછળ કોઈ છુપી વાત નથી. ફિલ્મ નિર્માતાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા જવાબ આપ્યો, તેમને તેના "ડિજિટલ ડિટોક્સ"નો ભાગ ગણાવ્યો. તેમની સોશિયલ મીડિયાની ચર્ચાઓને લગતા સમાચારો પર પ્રતિક્રિયા આપતા કરણે લખ્યું, "આ એક ડિજિટલ ડિટોક્સ છે!, હું મારો સમય અને શક્તિ બચાવવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર દરેકને અનફોલો કરી રહ્યો છું!, આ કોઈ આ રાષ્ટ્રીય સમાચાર ન બની શકે. કૃપા કરીને કંઈક વધુ સનસનાટીભર્યું બનાવો! આ અપ્રસ્તુત છે!"
આ નિવેદન સાથે, કરણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમનો નિર્ણય વ્યક્તિગત મતભેદો કે વ્યાવસાયિક તણાવ સાથે સંબંધિત નથી. તેના બદલે, ફિલ્મ નિર્માતાએ કહ્યું કે તે સોશિયલ મીડિયા પર ઓછો સમય અને શક્તિ વિતાવવા માંગે છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે બોલિવૂડની ઘણી હસ્તીઓ તેમની ફોલોઇંગ યાદીમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ છે, ત્યારે પ્રિયંકા ચોપરા યથાવત છે. પ્રિયંકા ઉપરાંત, કરણ હાલમાં ફક્ત થોડા જ લોકોને ફોલો કરે છે, જેમાં ધર્મા પ્રોડક્શનના સીઈઓ અપૂર્વ મહેતા અને ઉદ્યોગપતિ આદર પૂનાવાલાનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગભગ 17 મિલિયન ફોલોઅર્સ હોવા છતાં, ફિલ્મ નિર્માતા હવે 80થી ઓછા એકાઉન્ટ્સને ફોલો કરે છે.
કરણ હંમેશા સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય રહે છે. ફિલ્મના શૂટિંગથી લઈને તેના બાળકો, રૂહી અને યશ સાથેના વીડિયો પોસ્ટ કરવા સુધીના ગ્લેમરસ પળો શેર કરવાથી લઈને, ફિલ્મ નિર્માતા ઘણીવાર ઓનલાઈન તેના ચાહકોનું મનોરંજન કરે છે. તે બોલિવૂડના ગરમ વિષયો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગની ચર્ચાઓ પર સ્પષ્ટતાથી બોલવા માટે પણ જાણીતા છે.
કામના મોરચે, કરણે તાજેતરમાં અનન્યા પાંડે અને લક્ષ્ય અભિનીત રોમેન્ટિક ડ્રામા "ચાંદ મેરા દિલ"નું નિર્માણ કર્યું. આ ફિલ્મ 22 મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને તેને દર્શકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. તે હવે તેની આગામી ફિલ્મ "નાગઝિલા"ની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે, જેમાં કાર્તિક આર્યન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
