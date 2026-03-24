કાંતારા ચેપ્ટર 1 વિવાદ: રણવીર માફી માંગવા સહમત, મંદિરની મુલાકાત લેશે, કર્ણાટક હાઈકોર્ટને જાણ કરી

એક જાહેર કાર્યક્રમમાં રણવીર સિંહ દ્વારા કાંતારા ફિલ્મમાં દર્શાવાયેલ દૈવી પાત્રની મજાક કરવાથી વિવાદ ચગ્યો હતો (IANS/Film Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 9:28 PM IST

બેંગલુરુ: ફિલ્મ કાંતારા: એ લેજન્ડ ચેપ્ટર-1ના દૈવી પાત્ર અંગે અપમાનજનક ટિપ્પણીને પગલે વિરોધનો સામનો કરી રહેલા બોલિવૂડ એક્ટર રણવીર સિંહે મંગળવારે કર્ણાટક હાઈકોર્ટને જણાવ્યું કે તેઓ નિષ્કપટ માફી માંગશે અને પ્રાયશ્ચિત રૂપે મંદિરની મુલાકાત લેશે

સુનાવણી દરમિયાન, રણવીર સિંહના વકીલે ન્યાયમૂર્તિ એમ નાગપ્રસન્નાની બેન્ચ સમક્ષ રજૂઆત કરી કે અભિનેતા તેના દ્વારા International Film Festival of India (IFFI) ગોવામાં કરેલી ટિપ્પણીઓથી ઉભા થયેલા વિવાદ અંગે ખેદ વ્યક્ત કરતું માફીનામું દાખલ કરશે. આ ટિપ્પણીઓથી ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવેલી આદરણીય ચામુંડી દેવીનું અપમાન થયું હોવાનું કહેવામાં આવે છે.

અરજીમાં બેંગલુરુના હાઇ ગ્રાઉન્ડ્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ ખાનગી ફરિયાદ અને ત્યારબાદ દાખલ થયેલ FIR રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

જોકે ફરિયાદી પક્ષના વકીલે દલીલ કરી કે રણવીર સિંહના X એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરાયેલ માફી નિષ્ઠાપૂર્વકની નથી. તે તેમના મેનેજરો દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ લાગે છે અને હૃદયપૂર્વકની માફી દર્શાવતી નથી. કારણ કે અપમાન મૌખિક રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, તેથી માફી પણ મૌખિક રીતે જ આપવી જોઈએ, એમ વકીલે કહ્યું હતું.

કોર્ટે વધુ પગલાં લેવાની જરૂરિયાત અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને ટિપ્પણી કરી: “હજુ શું જરૂરી છે? શું તેમને અહીં આવીને વ્યક્તિગત રીતે માફી માંગવાની જરૂર છે? તેમણે જે કર્યું તે ખોટું હતું અને અમે તેનું સમર્થન કરતા નથી. સાચો પસ્તાવો હોવો જોઈએ. અભિનેતાઓ પાસે મોટો પ્રભાવ હોય છે અને તેમની જવાબદારી પણ વધુ હોય છે.”

તેના જવાબમાં, રણવીર સિંહની લિગલ ટીમે કોર્ટને ખાતરી આપી કે અભિનેતા માફીનું હલફનામું રજૂ કરશે અને મંદિરની મુલાકાત પણ લેશે. તેમણે ઉમેર્યું કે મંદિર મુલાકાત માટેની ચોક્કસ તારીખ હલફનામામાં દર્શાવીને અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

આ રજૂઆતો નોંધ્યા પછી, ન્યાયમૂર્તિ એમ નાગપ્રસન્નાએ કેસની આગળની સુનાવણી માટે 10 એપ્રિલ, 2026 સુધી મુદ્દત મૂકી.

આ કેસ રણવીર સિંહ દ્વારા જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન Kantaraમાં દર્શાવેલી ચામુંડી દેવીને સ્ત્રી ભૂત/શૈતાન તરીકે વર્ણવતા કરવામાં આવેલા કથિત નિવેદનો પરથી ઉભો થયો છે, જેના કારણે ભક્તો અને સ્થાનિક જૂથો તરફથી ભારે વિરોધ અને ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

