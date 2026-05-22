કંગના રનૌતે ચોરી છુપી લગ્ન કરી લીધા? “સિક્રેટ મેરેજ”ની અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન
મંગળસૂત્ર અને લીલી બંગડીઓ સાથે જોવા મળેલી કંગના રનૌતે "સિક્રેટ મેરેજ"ની અફવાને લઈને કહ્યું - 'હું વચન આપું છું કે હું છાનામાના લગ્ન નહીં કરું.'
Published : May 22, 2026 at 6:51 PM IST
હૈદરાબાદ : અભિનેત્રી-રાજકારણી કંગના રનૌતે સોશિયલ મીડિયા પર મંગળસૂત્ર અને લીલી બંગડીઓ પહેરેલા તેના વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આખરે તેના "સિક્રેટ મેરેજ"ની અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. આ વીડિયોએ ચાહકોમાં અટકળો ફેલાવી હતી અને ઘણા લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા હતા કે શું સાંસદ-અભિનેત્રીએ ચોરી છુપીથી લગ્ન કર્યા છે?
તાજેતરમાં કંગનાને ગુલાબી સલવાર સૂટમાં પરંપરાગત લીલી બંગડીઓ અને મંગળસૂત્ર સાથે બિલ્ડિંગમાંથી બહાર નીકળતી જોવા મળ્યા બાદ આ ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. સુરક્ષા કર્મચારીઓથી ઘેરાયેલી અભિનેત્રીએ ઝડપથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું અને સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કર્યું કે શું તેણીએ છાનામાના લગ્ન કર્યા છે.
હવે, કંગનાએ પોતે જ આ વાત સ્પષ્ટ કરી છે. શુક્રવારે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર, અભિનેત્રીએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં હેડલાઇન હતી: "શું કંગના રનૌતે ગુપ્ત રીતે લગ્ન કર્યા છે? અભિનેત્રી મંગળસૂત્ર અને લીલી બંગડીઓ સાથે જોવા મળી હતી." અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કંગનાએ જણાવ્યું કે, આ લૂક ફક્ત તેની આગામી ફિલ્મના શૂટિંગ માટેનો હતો.
તેણે લખ્યું, "હું દરરોજ શહેરમાં અને તેની આસપાસ શૂટિંગ કરી રહી છું, કોઈએ પાત્ર મેક-અપ સાથે આ રેન્ડમ ફોટો ક્લિક કર્યો, અને હવે મને ઘણા બધા ફોન કોલ્સ આવી રહ્યા છે, પરંતુ પરિણીત મહિલાના લૂકમાં શું મોટી વાત છે? કલાકારો દરેક પ્રકારની ભૂમિકા ભજવે છે. હું વચન આપું છું કે હું ગુપ્ત રીતે લગ્ન કરીશ નહીં."
કંગનાએ તેના શૂટિંગમાંથી બીજી એક અપડેટ પણ શેર કરી અને ભારે ઉનાળાની ગરમીમાં કામ કરવા વિશે વાત કરી. બહાર શુટિંગ કરી રહેલી અભિનેત્રીએ કહ્યું કે લોકોએ ગરમી વિશે ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ, કારણ કે ઘણા વ્યાવસાયિકો મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
તેણે લખ્યું, "તેમના એસી સ્ટુડિયોના ન્યૂઝ એન્કર બહાર તાપમાન અને હીટવેવ વિશે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે, અમારા જેવા લોકોનું શું જેઓ વધારાની લાઇટ અને બંધ જગ્યાઓ સાથે બહાર શૂટિંગ કરી રહ્યા છે? હા હા, ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરો મિત્રો. જીવન જ્યાં સુધી પડકારજનક હોય ત્યાં સુધી સારું છે, તમે જીવંત અનુભવો છો. જો તે સરળ અને અનુમાનિત હોય તો તે મૃત્યુ જેવું છે. હેપ્પી સમર."
કંગનાએ તાજેતરમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં 20 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. તેણે 18 વર્ષની ઉંમરે 'ગેંગસ્ટર' ફિલ્મથી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને તે સૌથી ચર્ચિત સ્ટાર્સમાંની એક બની ગઈ હતી.
તેણી છેલ્લે 'ઇમર્જન્સી' ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી, જે તેણીની એકલ દિગ્દર્શક તરીકેની શરૂઆત હતી. અગાઉ, તેણીએ ફિલ્મ નિર્માતા ક્રિશ જગરલામુદી સાથે 'મણિકર્ણિકા: ધ ક્વીન ઓફ ઝાંસી'નું સહ-દિગ્દર્શન કર્યું હતું.
કંગના આગામી ફિલ્મ 'ભારત ભાગ્ય વિધાતા'માં જોવા મળશે, જે 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલા પર આધારિત છે. તે સુપરનેચરલ હોરર ફિલ્મ 'બ્લેસ્ડ બી ધ એવિલ' સાથે હોલિવુડમાં પણ ડેબ્યૂ કરવા માટે તૈયાર છે, જે 2027માં રિલીઝ થવાની ધારણા છે.
