કંગના રનૌતે હૃતિક રોશન બાદ હવે સોનાક્ષી સિંહાને આડા હાથે લીધી! કહ્યું - પાકિટમાર જેવી...
કંગના રનૌતની એક પોસ્ટ સામે આવી છે જેમાં તેણીએ બોડી-શેમિંગ ધરાવતી પોસ્ટને 'લાઈક' કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
Published : August 3, 2026 at 7:35 PM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેત્રી અને ભાજપ સાંસદ કંગના રનૌત ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. વિવિધ રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર પોતાના મનની વાત કહેવા માટે જાણીતી કંગનાની એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ છે; ત્યારબાદ તેણે આપેલી સ્પષ્ટતાએ એવી અટકળો ફેલાવી હતી કે તે પરોક્ષ રીતે સાથી અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહાનો ઉલ્લેખ કરી રહી છે.
આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે એક વાયરલ સ્ક્રીનશોટ સામે આવ્યો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, કંગના રનૌતે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટને 'લાઇક' કરી હતી. તે પોસ્ટમાં ઝારખંડમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનો પર મૌન રહીને CJP વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોતાનો અવાજ ઉઠાવવા બદલ એક અનામી અભિનેત્રીની ટીકા કરવામાં આવી હતી.
Kangana Ranaut vs Bollywood 🚨— Aadi (@Gitekimhit) August 3, 2026
- Yesterday Sonakshi liked an anti-Kangana post.
- Today Kangana straight up called her a "pocketmaar."
- Roasted her half pants, ulta cap, and roadside thief behavior.
- She used to dance with Kohli and Anushka, now hates them for no reason.
-… pic.twitter.com/fihA3zkL6S
પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "હું નામ નહીં લઉં, પણ એક ચોક્કસ 'મોટી' (જાડી સ્ત્રી) NEET વિરોધ પ્રદર્શનમાં કૂદકા મારતી વખતે વીડિયો બનાવી રહી હતી. પણ તેણે ઝારખંડ વિરોધ અંગે પોતાનું મોં બંધ રાખ્યું છે." પોસ્ટમાં હેશટેગ પણ શામેલ હતો - "પહેચાન કૌન?"
સ્ક્રીનશોટ વાયરલ થયાના થોડા સમય પછી, કંગનાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી દ્વારા પોસ્ટને લાઇક કરવાનો ઇનકાર કર્યો, અને દાવાને ખોટો ગણાવ્યો. જો કે, તેનું ખંડન કરતી વખતે, અભિનેત્રીએ એક ક્રિપ્ટિક પોસ્ટ શેર કરી જેણે હવે ઓનલાઇન નવી અટકળો ફેલાવી છે.
કંગનાએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે પોસ્ટ 'લાઇક' કરતી દર્શાવતો સ્ક્રીનશોટ નકલી હતો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તે કોઈને બોડી-શેમ કરતી નથી. જોકે, તે અનામી અભિનેત્રી વિશેના તેના પોતાના શબ્દો ઓછા કઠોર નહોતા.
સોમવાર, 3 ઓગસ્ટના રોજ તેણીની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરાયેલી એક ક્રિપ્ટિક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું: "આજકાલ ઘણા બધા ખોટા સમાચાર ફરતા થઈ રહ્યા છે, અને મારા વિશે પણ આવા જ ખોટા સમાચાર ચાલી રહ્યા છે. હું ક્યારેય કોઈને બોડી-શેમ કરતી નથી."
કોઈનું નામ લીધા વિના, તેણે એક અભિનેત્રી વિશે લખ્યું: "મેં એક અભિનેત્રી જોઈ છે જે આજકાલ પાકિટમાર જેવો પોશાક પહેરે છે અને બોલે છે - શોર્ટ્સ પહેરે છે અને ટોપી પાછળ ફેરવે છે; પોકેટમારની જેમ વર્તે છે, તે વિરોધીઓના ભયાનક વર્તનને પ્રોત્સાહન આપે છે. મને હંમેશા લાગ્યું છે કે તમે જે રીતે પોશાક પહેરો છો તે સીધી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે કે તમે કેવું અનુભવી રહ્યા છો. પ્રિય સાથી અભિનેત્રી, જો તમારો માણસ તમને ખિસ્સાકાતરની જેમ અનુભવ કરાવે છે, તો મને માફ કરશો. તમે પહેલા આટલા સારા પોશાક પહેરતા અને બોલતા હતા; હવે તમને શું થયું છે?"
Crazy scenes going on, Kangana Vs The whole Urdoowood.🚨💀— Courageous (@CourageousRo) August 3, 2026
> First Sonakshi sinha started liking posts targeting Kangana and added fuel in it.
>Now, Kangana Ranaut openly called her a pocketmar and gutterchap
>She took a dig at Sonakshi Sinha dressing sense and her husband… pic.twitter.com/qudKFvTlFo
અભિનેત્રીની સ્ટાઇલિંગ પર ટિપ્પણી કરતા કંગનાએ લખ્યું, "તમને તમારા પોતાના અભિપ્રાયનો અધિકાર છે, પરંતુ તમે તમારી સ્ટાઇલ સુધારી શકો છો. જો તમને કોઈ મદદની જરૂર હોય, તો હું હંમેશા તમારી સાથે છું." જોકે કંગનાએ કોઈનું નામ લીધું નથી, ઘણા સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ માને છે કે આ ટિપ્પણીઓ સોનાક્ષી પર નિર્દેશિત છે.
અભિનેત્રીએ આ દાવાઓની પુષ્ટિ કે ઇનકાર કર્યો નથી, અને કંગનાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં તે કોનો ઉલ્લેખ કરી રહી હતી તેની ઓળખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. અત્યાર સુધી, સોનાક્ષીએ વાયરલ પોસ્ટ અથવા કંગનાના નિવેદનનો કોઈ જવાબ આપ્યો નથી.
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