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'કલ્કી 2898 AD' ની સિક્વલ વિશે નાગ અશ્વિને આપી મોટી અપડેટ, રિલીઝ ડેટ અંગે મળી હિંટ, જણાવ્યું ક્યારે શરૂ થશે શૂટિંગ

પ્રભાસ, દીપિકા, અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસન સ્ટારર 2024માં આવેલી કલ્કિ AD 2898ને દર્શકોએ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો

પ્રભાસ, દીપિકા, અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસન સ્ટારર 2024માં આવેલી કલ્કિ AD 2898ને દર્શકોએ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો
પ્રભાસ, દીપિકા, અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસન સ્ટારર 2024માં આવેલી કલ્કિ AD 2898ને દર્શકોએ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 6:25 PM IST

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હૈદરાબાદ: પ્રભાસ, અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસન અભિનીત "કલ્કી 2898AD", 2024 ની સૌથી મોટી થિયેટર હિટ ફિલ્મોમાંની એક હતી. દિગ્દર્શક નાગ અશ્વિને હવે તેની સિક્વલના શૂટિંગ વિશે વિગતો જાહેર કરી છે.

દિગ્દર્શક નાગ અશ્વિને પુષ્ટિ આપી છે કે "કલ્કી 2898 AD" ની સિક્વલ પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે અને શૂટિંગ આવતા મહિને ફરી શરૂ થશે. મીડિયા સાથે વાત કરતા, નાગ અશ્વિને કહ્યું, "'કલ્કી 2' નું શૂટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. અમે આવતા મહિનાથી સતત શૂટિંગ કરવાની અને તેને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ."

અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસને "કલ્કી" ની સિક્વલ માટે શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે અને અમિતાભે તેમના બ્લૉગ પર સેટ પરથી કેટલાક ફોટા શેર કર્યા છે. પ્રભાસ હજુ સુધી આ શેડ્યૂલમાં જોડાયો નથી. નાગ અશ્વિન હાલમાં કમલ હાસન અને બાકીના કલાકારો સાથેના દ્રશ્યોનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે પ્રભાસ આગામી શેડ્યૂલમાં જોડાય તેવી અપેક્ષા છે.

આ સિક્વલ પ્રભાસ, અમિતાભ બચ્ચન અને કમલ હાસનની ત્રિપુટીને ફરીથી જોડશે. ફિલ્મના પ્રભાવશાળી વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સ, જટિલ એક્શન ડિઝાઇન અને શાનદાર વર્લ્ડ-બિલ્ડિંગને મૂળ ફિલ્મના સ્તર પર જાળવી રાખવા માટે, નિર્માતાઓ લાંબી ટાઈમલાઈન વિકસાવી રહ્યા છે. ટીમ એપ્રિલ 2027 સુધીમાં મુખ્ય શૂટિંગનો નોંધપાત્ર ભાગ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખે છે, જેથી ડિસેમ્બર 2027 માં ફિલ્મના ભવ્ય થિયેટરમાં રિલીઝ થાય તે પહેલાં વ્યાપક અને વિગતવાર પોસ્ટ-પ્રોડક્શન કાર્ય માટે પૂરતો સમય મળે.

દીપિકા પાદુકોણ સિક્વલમાં દેખાશે નહીં. સપ્ટેમ્બર 2025 માં, નિર્માતાઓએ તેમના ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું, "અમે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી રહ્યા છીએ કે દીપિકા પાદુકોણ 'કલ્કી 2898 AD' ની આગામી સિક્વલનો ભાગ નહીં હોય. કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી, અમે અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. પહેલી ફિલ્મ બનાવવાની લાંબી સફર છતાં, અમને યોગ્ય કાર્યકારી સંબંધ મળી શક્યો નહીં. અને કલ્કી જેવી ફિલ્મ માટે તે પ્રકારની પ્રતિબદ્ધતા અને તેનાથી પણ વધુની જરૂર છે." અમે તેમને તેમના ભવિષ્યના પ્રયાસોમાં શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ.

દિગ્દર્શક નાગ અશ્વિને અગાઉ એક પોડકાસ્ટમાં આ અંગે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે સિક્વલનો વ્યાપ પહેલી ફિલ્મ કરતા ઘણો વધારે હતો, જેમાં વધુ સમયની જરૂર હતી. અશ્વિને એમ પણ જણાવ્યું કે મુખ્ય કલાકારોના સમયપત્રકનું સંચાલન કરવું એક પડકાર હતો, અને પૂર્વ-આયોજિત એક્શન દ્રશ્યો પહેલી ફિલ્મ કરતા ઘણા લાંબા હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે આવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે પોસ્ટ-પ્રોડક્શન પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે ફિલ્મના શૂટિંગ કરતા વધુ સમય લે છે.

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NAG ASHWIN KALKI 2898 AD PART 2

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