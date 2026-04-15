જ્હોન અબ્રાહમે હર્ષવર્ધન રાણે સાથે શરૂ કર્યું 'ફોર્સ 3'નું શૂટિંગ, જાણો ક્યારે થશે રિલીઝ
જ્હોન અબ્રાહમે સત્તાવાર રીતે પોતાની જાણીતી એક્શન ફ્રેન્ચાઈઝીના ત્રીજા ભાગની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેમાં હર્ષવર્ધન રાણે મુખ્ય ભૂમિકામાં છે
Published : April 15, 2026 at 8:39 PM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેતા જોન અબ્રાહમે તેની લોકપ્રિય એક્શન ફ્રેન્ચાઇઝીના નવા ભાગ 'ફોર્સ 3' નું શૂટિંગ શરૂ કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. બુધવાર, 15 એપ્રિલના રોજ, અભિનેતાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પ્રોમો વિડિઓ શેર કર્યો હતો જેમાં આગામી ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ, કલાકારો અને ક્રૂ વિશે વિગતો આપવામાં આવી હતી.
કલાકારો અને ક્રૂ સભ્યો - જેમાં હર્ષવર્ધન રાણે, તાન્યા માનિકતલા, સૂર્ય શર્મા અને દિગ્દર્શક ભાવ ધુલિયાનો સમાવેશ થાય છે, તેમને ટેગ કરીને તેણે લખ્યું: "જ્યારે અજેય અચલને મળે છે, ત્યારે એક તોફાન જન્મે છે. 'ફોર્સ' આવી રહી છે! #ફોર્સ3 19 માર્ચ, 2027 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે."
When the unstoppable meets the immovable, a storm is born. The Force is coming! 💥#Force3 releasing in cinemas on 19th March 2027 🔥#HarshvardhanRane #TanyaManiktala #SuryaSharma @DhuliaBhav #SheelKumar #ShahbazAlam #SandeepLeyzell @minnakshidas @RaviBasrur @SimaabHashmi… pic.twitter.com/m2QSxsCZ13— John Abraham (@TheJohnAbraham) April 15, 2026
ગયા નવેમ્બરમાં, હર્ષવર્ધન રાણેએ જાહેર કર્યું હતું કે, તે લોકપ્રિય એક્શન ફ્રેન્ચાઇઝમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે, જે અગાઉ જોન અબ્રાહમ દ્વારા સંભાળવામાં આવતી હતી. રાણેએ મહારાષ્ટ્રના ત્ર્યંબકેશ્વર મંદિરમાં પોતાનો એક ફોટોગ્રાફ પોસ્ટ કરીને આ જાહેરાત કરી હતી, જ્યાં તે પરંપરાગત પોશાક પહેરીને પૂજા કરતો જોવા મળ્યો હતો
તે સમયે, તેણે લખ્યું: "જ્હોન અબ્રાહમે હર્ષવર્ધન રાણેને તેના નેતૃત્વ હેઠળ 'ફોર્સ' ફ્રેન્ચાઇઝીને આગળ વધારવાની જવાબદારી સોંપી છે." તેણે અભિનેતાના સમર્થન અને સહકાર બદલ આભાર માનવાની તક પણ ઝડપી.
'ફોર્સ' ફ્રેન્ચાઇઝીની શરૂઆત નિશિકાંત કામત દ્વારા દિગ્દર્શિત અને વિપુલ અમૃતલાલ શાહ દ્વારા નિર્મિત ફિલ્મ 'ફોર્સ' (2011) થી થઈ હતી. આ ફિલ્મ તમિલ હિટ ફિલ્મ 'કાખા કાખા; ની રિમેક હતી અને તેમાં જોન અબ્રાહમ સાથે જેનેલિયા દેશમુખ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળી હતી.
તેની સિક્વલ, 'ફોર્સ 2', 2016 માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેનું દિગ્દર્શન અભિનય દેવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં, અબ્રાહમે તેની ભૂમિકા ફરીથી ભજવી હતી, જ્યારે સોનાક્ષી સિંહા અને તાહિર રાજ ભસીન કાસ્ટમાં જોડાયા હતા. ફોર્સ 3 સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે, અને એવું લાગે છે કે ફ્રેન્ચાઇઝી તેના એક્શનથી ભરપૂર યુનિવર્સને વિસ્તૃત કરવા માટે તૈયાર છે, બોલીવુડની સૌથી લોકપ્રિય પોલીસ-એક્શન શ્રેણીઓમાંની એકની લેગેસીને ચાલુ રાખીને એક નવી કાસ્ટને એકસાથે લાવશે.
