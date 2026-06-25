ETV Bharat / entertainment

'પઠાણો સે કહના 'ચૌહાણ' આ રહા હૈં', પિતાની બર્થ એનિવર્સરી પર અજય દેવગણની નવી ફિલ્મની જાહેરાત

જિયો સ્ટુડિયોએ અજય દેવગણની નવી ફિલ્મના ટાઇટલની જાહેરાત કરી છે. આ ફિલ્મમાં અજય દેવગણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.

'ચૌહાણ'
'ચૌહાણ' (Poster)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: જિયો સ્ટુડિયોએ આજે, 25 જૂને પોતાના નવા પ્રોજેક્ટનું ટાઇટલ એનાઉન્સ કર્યું છે. સાથે જ ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે તેના વિશે પણ જાણકારી આપી છે. આ ફિલ્મમાં અજય દેવગણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ ફિલ્મમેકર આનંદ એલ રાય સાથે તેમનું પ્રથમ કોલોબરેશન છે, જેનાથી આ એક્શન એન્ટરટેઇનર ફિલ્મ સૌથી રોમાંચક પ્રોજેક્ટ્સમાંથી એક બની ગઇ છે.

જિયો સ્ટુડિયોએ વીરૂ દેવગણની બર્થ એનિવર્સરી પર ઇંસ્ટાગ્રામ પર અજય દેવગણનો ફર્સ્ટ લુક વીડિયો શેર કર્યો છે. સાથે જ તેમણે ફિલ્મના ટાઇટલની પણ જાહેરાત કરી છે. મેકર્સે જણાવ્યું કે અજય દેવગણ આગામી એક્શન ફિલ્મનું નામ 'ચૌહાણ' છે.

વીડિયો શેર કરતા મેકરે કેપ્શનમાં લખ્યુ છે, 'ચૌહાણ આ રહા હૈ' સ્વર્ગીય વીરૂ દેવગણજીની જયંતી પર, અમે પોતાના ઓજી એક્શન સ્ટાર, અજય દેવગણને મોટા પરદા માટે બનેલી એક એક્શન એન્ટરટેઇનરમાં પરત લાવી રહ્યા છીએ. 1 ઓક્ટોબર 2027ના રોજ થિયેટરમાં. ધન્યવાદ વીરૂજી. એક્શન સિનેમાને તમે જે કઇ પણ આપ્યું અને તે વારસા માટે જે પેઢીઓને પ્રેરિત કરતી રહે છે.

વીડિયોની શરૂઆત પથ્થરબાજો સાથે થાય છે અને તેમણે રોકવા માટે જવાનોની મોટી ટોળી સામે ઉભી હોય છે. જોકે, આ પથ્થરબાજોને રોકવા માટે ટેમ્પરરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. વીડિયોમાં જણાવાયું છે કે આ આશરે 75 વર્ષથી થતું આવી રહ્યું છે. પથ્થરબાજોના હુમલામાં ના જાણે કેટલા જવાન માર્યા ગયા પરંતુ હવે આવું નહીં થાય.

ટાઇટલની જાહેરાત સાથે જ ફેન્સ માટે એક સરપ્રાઇઝ પણ છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં જાણીતુ સોંગ 'જુમ્મા ચુમ્મા દે દે' વાગે છે અને વીડિયોનો અંત જોરદાર ડાયલોગ સાથે થાય છે- 75 સાલ બાદ જવાબ આ રહા હૈ, પઠાણો સે કહના 'ચૌહાણ' આ રહા હૈ. 'ચૌહાણ' દ્વારા અજય દેવગણ ફરી એક વખત એક્શનસ્ટાર તરીકે પરત ફરી રહ્યો છે જેને દર્શકો હંમેશા પસંદ કરતા આવ્યા છે.

જિયો સ્ટુડિયોઝ અને કલર યેલોની 'ચૌહાણ'નું નિર્દેશન નીરજ યાદવે કર્યું છે અને જ્યોતિ દેશપાંડે, આનંદ એલ રાય અને હિમાંશુ શર્માએ પ્રોડ્યૂસ કર્યું છે. આ ફિલ્મ 1 ઓક્ટોબર, 2027ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AJAY DEVGAN NEW FILM ANNOUNCEMENT
AJAY DEVGN NEW FILM
JIO STUDIOS NEW FILM
AJAY DEVGN FILM
AJAY DEVGN NEW FILM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.