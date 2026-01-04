લગ્નના 14 વર્ષ બાદ તૂટ્યા જય ભાનુશાળી અને માહી વિજના સંબંધ, કહ્યું- આ કહાણીમાં ખલનાયક...
ટીવી સ્ટાર જય ભાનુશાળી અને માહી વિજ લગ્નના 14 વર્ષ બાદ અલગ થઈ ગયા છે. એટ નિવેદન દ્વારા તેમણે આની પુષ્ટિ કરી.
January 4, 2026
હૈદરાબાદ: ટેલિવિઝનની દુનિયામાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીવી અભિનેતા-હોસ્ટ જય ભાનુશાળી અને અભિનેત્રી માહી વિજે આજે (4 જાન્યુઆરી) તેમના અલગ થવાની જાહેરાત કરી છે. આ દંપતીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન શેર કરીને તેમના અલગ થવાની પુષ્ટિ કરી છે.
રવિવારે, જય ભાનુશાળી અને માહી વિજે તેમના 14 વર્ષના લગ્નજીવનનો અંત લાવતા તેમના અલગ થવાની જાહેરાત કરી. જય અને માહીએ તેમની સંબંધિત ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક સંયુક્ત નિવેદન શેર કર્યું, જેમાં તેમણે પોતાના અલગ-અલગ રસ્તા અપનાવતા દરમિયાન લોકોને તેમની ગોપનીયતા અને સમજદારી જાળવી રાખવાની વિનંતી કરી.
તેમની સત્તાવાર નોટમાં, જય અને માહીએ જણાવ્યું કે, તેઓએ જીવનની સફરમાં અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે, પરંતુ એકબીજાને ટેકો આપતા રહેશે. તેઓએ ભાર મૂક્યો કે આ નિર્ણય પરસ્પર સહમતિથી લેવામાં આવ્યો છે.
નિવેદનની શરૂઆતમાં લખ્યું છે, "આજે, અમે જીવનની સફરમાં અલગ થવાનો નિર્ણય લઈએ છીએ, પરંતુ અમે એકબીજાને ટેકો આપતા રહીશું." શાંતિ, પ્રગતિ, દયા અને માનવતા હંમેશા અમારા માર્ગદર્શક મૂલ્યો રહ્યા છે.
જય અને માહીએ એમ પણ કહ્યું કે, તેમના બાળકો તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. નિવેદનમાં લખ્યું હતું કે, "અમારા બાળકો, તારા, ખુશી અને રાજવીર માટે, અમે શ્રેષ્ઠ માતાપિતા, શ્રેષ્ઠ મિત્રો બનવા અને તેમના માટે જે યોગ્ય છે તે કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરીશું. આ અમારું વચન છે." તેમણે ચાહકોને ખાતરી આપી હતી કે તેમના અલગ થવા છતાં, તેઓ તેમના બાળકોને પ્રેમ અને જવાબદારી સાથે ઉછેરવાનું ચાલુ રાખશે.
અટકળો અને અફવાઓને સંબોધતા, જય અને માહીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમના નિર્ણય સાથે કોઈ નકારાત્મકતા જોડાયેલી નથી. તેમણે લખ્યું, "જોકે અમે અમારા અલગ માર્ગો પર જઈ રહ્યા છીએ, આ સ્ટોરીમાં કોઈ ખલનાયક નથી, અને આ નિર્ણય સાથે કોઈ નકારાત્મકતા જોડાયેલી નથી. કોઈપણ નિષ્કર્ષ કાઢતા પહેલા, કૃપા કરીને જાણી લો કે આ ડ્રામાથી વધારે શાંતિ અને સૌથી ઉપર સમજણને પસંદ કરીએ છીએ."
તેઓએ જણાવ્યું કે, તેઓ હજી પણ એકબીજાનો આદર કરે છે અને સપોર્ટ આપે છે અને મિત્રો બનીને રહેશે. નોંધના અંતે, તેઓએ લખ્યું, "અમે એકબીજાનો આદર કરવાનું ચાલુ રાખીશું, એકબીજાને સપોર્ટ આપીશું અને મિત્રો રહીશું, જેમ આપણે હંમેશા કરતા આવ્યા છીએ, પરસ્પર આદર સાથે. અમે તમારી પાસેથી આદર અને પ્રેમની અપેક્ષા રાખીએ છીએ." તેઓએ જાહેર જનતાને અપીલ કરીને લખ્યું, "પરસ્પર આદર સાથે, અમે આગળ વધતાં તમારી પાસેથી આદર, પ્રેમ અને દયાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."
જય અને માહી ટેલિવિઝનના સૌથી લોકપ્રિય કપલમાંના એક રહ્યા છે. જય ભાનુશાળી અને માહી વિજે 2011 માં લગ્ન કર્યા હતા. 2017 માં, તેમણે બે બાળકો, ખુશી અને રાજવીર, દત્તક લીધા હતા. 2019 માં, જય અને માહીએ તેમની પુત્રી, તારાનું સ્વાગત કર્યું. 14 વર્ષના લગ્નજીવન પછી, આ દંપતીએ આજે તેમના અલગ થવાની જાહેરાત કરી.
