Jailer 2 On OTT: 'રામાયણ'ના રિલીઝની સાથે જ 'Jailer 2'ની OTT રિલીઝ ડેટ જાહેર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે
આજે 5 નવેમ્બરે રણબીર-યશની ફિલ્મ રામાયણ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે અને આ વચ્ચે જેલર 2ની ઓટીટી રિલીઝ ડેટનું એલાન થઈ ગયું.
Published : November 5, 2026 at 3:15 PM IST
હૈદરાબાદઃ રજનીકાંત સ્ટારર એક્શન-કૉમેડી ફિલ્મ જેલર 2 બૉક્સ ઑફિસ પર શાનદાર ધમાકો કરી ચૂકી છે. Jailer 2 ગઈ 25 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થઈ હતી અને વર્લ્ડવાઈડ 800 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનો કારોબાર કર્યો. થિએટરમાં બ્લાસ્ટ કર્યા બાદ હવે જેલર 2 ઑનલાઈન આવી રહી છે. આજે 5 નવેમ્બરે જેલરના મેકર્સે રામાયણની રિલીઝ વચ્ચે Jailer 2ની ઑટીટી રિલીઝ ડેટનું એલાન કરી દીધું છે. જણાવી દઈએ કે, આજે 5 નવેમ્બરે ઈન્ડિયન સિનેમાની સૌથી મોંઘી બજેટની ફિલ્મ રામાયણ થિએટરમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે.
ક્યારે ક્યાં જોઈ શકશો Jailer 2?
નેલ્સન દિલિપકુમારના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ જેલર 2ને જોવા માટે વધારે નહીં બસ એક સપ્તાહ રાહ જોવી પડશે. જેલર 2 આગામી 12 નવેમ્બરે પ્રાઈમ વીડિયો પર સ્ટ્રીમ થવા જઈ રહી છે. પ્રાઈમ વીડિયોએ ફિલ્મ Jailer 2નું એક પોસ્ટર શેર કર્યું છે, જેમાં રજનીકાંત સાથે-સાથે ફિલ્મમાં કેમિયો રોલમાં જોવા મળી રહેલા ઋતિક રોશન, મોહનલાલ, શિવા કુમાર અને જેકી શ્રૉફ જોવા મળી રહ્યા છે. પોસ્ટર પર મિથુન ચક્રવર્તી, વિદ્યા બાલન અને એસજે સૂર્યાને પણ જોઈ શકાય છે. આ પોસ્ટને શેર કરી મેકર્સે લખ્યું છે, ટાઈગર મુથુવેલ પાંડિયાન ઈજ બેક, રિલોડેડ'.
જણાવી દઈએ કે, Jailer 2ના મેકર્સે એવા સમયમાં તેની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી છે, જ્યારે દુનિયાભરના સિનેમાઘરોમાં રણબીર કપૂર અને યશ સ્ટારર એપિક મહાકાવ્ય રામાયણે દસ્ક્ત આપી દીધી છે. રામાયણ બે પાર્ટમાં રિલીઝ થશે અને આ બન્ને પાર્ટનું બજેટ 4000 કરોડ રૂપિયા છે. જણાવી દઈએ, જેલર 2 હજુ પણ થિએટર્સમાં છે અને પોતાના રિલીઝના 21 દિવસ પુરા કરી ચૂકી છે.
જેલર 2 વિશે
Jailer 2 વર્ષ 2023માં રિલીઝ થયેલી જેલરની સીક્વલ છે. નેલ્સન દિલિપકુમારે આ ફિલ્મનું નિર્દેશન કર્યું છે. સન પિક્ચર્સના બેનરમાં બનેલી આ ફ્રેન્ચાઈઝીએ 1400 કરોડ રૂપિયાથી વધારે કમાણી કરી લીધી છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે જેલરે 604 કરોડ રૂપિયા અને જેલર 2એ 821 કરોડ રૂપિયાનું વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન કર્યું છે. Jailer 2ની કહાની 'જેલર'ના અંતના ત્રણ મહિના બાદ શરુ થાય છે.
ફિલ્મમાં રજનીકાંતનો રોલ રિટાયર્ડ જેલર ટાઈગર મુથુવેલ પાંડિયનનો છે, જે પોતાનું શાંત જીવન વિતાવી રહ્યો હોય છે. દીકરાના ખરાબ કામોમાં ગયા બાદ ટાઈગર મુથુવેલ પાંડિયનનો જેલર અંદાજ બહાર આવે છે અને તે સમાજમાં ફેલાયેલા ક્રાઈમને પોતાના એક્શન અંદાજમાં સાફ કરે છે.
આ પણ વાંચોઃ
Ramayana X Review: 'રામાયણ' કે 'ડ્રામાયણ'? સેલેબ્સને કેવી લાગી ફિલ્મ, ટિકિટના પૈસા ખર્ચાય કે માથે પડશે? વાંચો Review
વધુ એક બોલિવૂડ અભિનેતાને મળી લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગની ધમકી, મુંબઇ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી