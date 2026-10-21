Jailer 2 Box Office: 6 દિવસમાં ₹500 કરોડની કમાણી; 2026ની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની
'Jailer 2' ખૂબ જ જલ્દી તેના અગાઉના ભાગનો રેકોર્ડ તોડીને ટોચના સ્થાને પહોંચી શકે છે...
Published : October 21, 2026 at 4:03 PM IST
હૈદરાબાદઃ થલાઈવા રજનીકાંતની એક્શન કૉમેડી ફિલ્મ જેલર 2એ રિલીઝનું પહેલુ સપ્તાહ પુરૂ થાય તે પહેલા જ ધમાકો કરી દીધો છે. ફિલ્મે 6 દિવસમાં વર્લ્ડવાઈડ 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. ફિલ્મે પાછલી 20 ઓક્ટોબરે દશેરાએ તાબડતોડ કમાણી કરી અને ફિલ્મ ભારતમાં 300 કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગઈ. રજનીકાંતની વર્ષ 2023માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ જેલર (પ્રીક્વલ)ની વર્લ્ડવાઈડ કમાણીનો રેકૉર્ડ હવે ખૂબ જ ઝડપી તૂટવાનો છે. આ પહેલા જાણીએ ફિલ્મે છઠ્ઠા દિવસે કેટલા કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે અને ફિલ્મનો ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલી કેટલો વેપાર થયો છે.
જેલર 2 બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન ડે 6
જેલર 2એ દશેરાના દિવસે પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. સૈકનિલ્કની માનીએ તો ફિલ્મે છઠ્ઠા દિવસે 45.55 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે. આ 6 દિવસમાં ફિલ્મનું ચોથું હાઈએસ્ટ દૈનિક કલેક્શન છે. ફિલ્મે પાંચમા દિવસે 42.35 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. જ્યારે, ફિલ્મે ડૉમેસ્ટિક બૉક્સ ઑફિસ પર 59.7 કરોડ રૂપિયાથી ખાતું ખોલ્યું હતું. બીજા દિવસે કમાણીમાં ઘટાડો આવ્યો અને 37.10 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન થયું. ત્રીજા દિવસે ફિલ્મે 47.25 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી. ચોથા દિવસે 55.85 કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર થયો. કૂલ મિલાવીને ભારતમાં જેલર 2નું નેટ કલેક્શન 289.14 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે અને ગ્રૉસ ડોમેસ્ટિક કલેક્શન 338.58 કરોડ રૂપિયા થયું છે. ફિલ્મનું સાતમા દિવની કમાણીની વાત કરીએ તો ખબર લખવા સુધી ફિલ્મે 2.42 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
2026ની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ
વર્ષ 2026 પણ બૉક્સ ઑફિસ માટે લકી સાબિત થઈ રહ્યું છે. સૌથી પહેલા ધુરંધર 2એ 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો હતો અને હવે જેલર 2 વર્ષ 2026માં 500 કરોડ રૂપિયા કમાનારી ત્રીજી ફિલ્મ બની ગઈ છે. જણાવી દઈએ કે, હાલના વર્ષોમાં ધુરંધર 2, દૃશ્યમ 3 અને જેલર 2એ જ 500 કરોડ અને તેનાથી વધારેનો કારોબાર કર્યો છે.
જેલર 2 વિશે જાણો
જેલર 2 એક એક્શન કૉમેડી ફિલ્મ છે, જેમાં રજનીકાંત લીડ રોલમાં છે. રજનીકાંત એક વાર ફરી પોતાના 'ટાઈગર' અંદાજમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ફિલ્મમાં તેમના પાત્રનું નામ મુથુવલ પાંડિયન છે, જે એક રિટાયર્ડ જેલર (આઈપીએસ) છે. ફિલ્મના નિર્માતા કલાનિધિ મારન છે. ફિલ્મનું નિર્દેશન નેલ્સન દિલીપકુમારે કર્યું છે. વિજય કાર્તિક કન્નને ફિલ્મની સિનેમેટિગ્રાફીનું કામ સંભાળ્યું છે. અનિરુદ્ધ રવિચંદરના મ્યુઝિકે એકવાર ફરી ધમાકો કર્યો છે. 165 મિનિટની આ ફિલ્મનું બજેટ 250થી 350 કરોડ રૂપિયા કહેવામા આવી રહ્યું છે.
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