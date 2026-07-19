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શું કોઈ બીમારીથી પીડાઈ રહ્યો છે સલમાન ખાન? લેટેસ્ટ વીડિયો જોઈ ફેન્સ થયા ચિંતાતુર

સલમાન ખાન મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યો જેનો વીડિયો જોયા પછી ચાહકો તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ ગયા છે

સલમાન ખાન મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યો જેનો વીડિયો જોયા પછી ચાહકો તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ ગયા છે
સલમાન ખાન મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યો જેનો વીડિયો જોયા પછી ચાહકો તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ ગયા છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 5:43 PM IST

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હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ સ્ટાર સલમાન ખાને શુક્રવારે રાત્રે મુંબઈમાં સ્લમ રિહેબિલિટેશન ઑથોરિટી (SRA) ઓફિસની મુલાકાત લીધી અને ઑથોરિટીના આધુનિક ડેટા કલેક્શન અને વેરિફિકેશન સપોર્ટ સેન્ટર (IT સર્વર રૂમ)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ કાર્યક્રમના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા છે, જેમાં 60 વર્ષીય અભિનેતાના દેખાવે ધ્યાન ખેંચ્યું છે. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તેમના દેખાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, અને પૂછ્યું છે કે શું તે બીમાર છે.

આ કાર્યક્રમના વીડિયોએ ચાહકોમાં ચર્ચા જગાવી છે. ઘણા લોકોએ સલમાન ખાન માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ લોકોને ફક્ત તેમના દેખાવના આધારે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે અનુમાન ન લગાવવા વિનંતી કરી છે. ઘણા લોકોએ ટિપ્પણી કરી છે કે તેઓ ખૂબ થાકેલા દેખાતા હતા. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે વાયરલ વીડિયોની સત્યતા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે, અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે કે શું તે AI નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે.

વાયરલ વીડિયોમાં, સલમાન ચાહકોથી ઘેરાયેલી ઑફિસની મુલાકાત લેતો જોવા મળે છે. અભિનેતા બેજ શર્ટ, ડેનિમ જીન્સ અને બેઝબોલ કેપ પહેરેલો છે. તેના ચહેરા પર થાકના ચિહ્નો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જેમ જેમ વીડિયો વાયરલ થયો, તેમ તેમ સુપરસ્ટારના સ્વાસ્થ્ય અને શરીરને લગતી અસંખ્ય પોસ્ટ્સ સોશિયલ મીડિયા પર દેખાવા લાગી.

સલમાન ખાનનો તાજેતરનો વીડિયો શેર કરતાં, એક X (અગાઉ ટ્વિટર) યુઝરે લખ્યું, "શું તે ખરેખર સલમાન ખાન છે? શું તે ઠીક છે? એવું લાગતું નથી." બીજાએ ટિપ્પણી કરી, "શું તે સલમાન ખાન છે? શું તે બીમાર છે? OMG." એક યુઝરે લખ્યું, "સલમાન ખાનને શું થયું? પહેલા તો મને લાગ્યું કે તે તે નથી, પણ પછી મેં ત્યાં શેરાને પણ જોયો. તે ધર્મેન્દ્રની જેમ વૃદ્ધ થઈ રહ્યો છે."

કામની વાત કરીએ તો, સલમાન હાલમાં તેની આગામી યુદ્ધ નાટક, 'માતૃભૂમિ: મે વોર રેસ્ટ ઇન પીસ' ની રજૂઆતની તૈયારી કરી રહ્યો છે. અપૂર્વ લાખિયા દ્વારા દિગ્દર્શિત અને સલમાન ખાન ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ સલમાન ખાન દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મમાં ચિત્રાંગદા સિંહ પણ છે.

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