શું રાજકારણમાં એન્ટ્રી કરી રહ્યાં છે જુનિયર NTR, એક્ટરે અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન
જુનિયર એનટીઆરના કાર્યાલયે 'રો એનટીઆર' સાથે કોઈપણ જોડાણનો ઇનકાર કર્યો છે અને રાજકીય અફવાઓ અંગે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે
Published : July 14, 2026 at 10:21 PM IST
હૈદરાબાદ: જુનિયર એનટીઆર તેલુગુ સિનેમાના સૌથી મોટા સ્ટાર્સમાંના એક છે. પ્રખ્યાત તેલુગુ અભિનેતા અને રાજકારણી એનટીઆરના પૌત્ર હોવાને કારણે તેમનો રાજકારણ સાથે લાંબા સમયથી સંબંધ છે. તાજેતરમાં, 'દેવરા' અભિનેતાના રાજકારણમાં સંભવિત પ્રવેશ અંગે અટકળો ફરી શરૂ થઈ છે. તમિલ સુપરસ્ટાર જોસેફ વિજયની તાજેતરની રાજકીય સફળતા બાદ, અફવાઓ તીવ્ર બની છે કે જુનિયર એનટીઆર પણ આંધ્રપ્રદેશમાં સક્રિય રાજકારણમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ અટકળો વચ્ચે, એનટીઆરના કાર્યાલયે તેમના રાજકીય પ્રવેશની ચર્ચાને સંબોધતા એક નિવેદન જારી કર્યું છે.
એનટીઆરની ટીમે 'રો એનટીઆર' નામની સંસ્થાથી અભિનેતાને દૂર રાખતું નિવેદન જારી કર્યું છે. નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, અભિનેતા કે તેમના કાર્યાલયનો આ સંગઠન સાથે કોઈ સંબંધ, જોડાણ કે ભાગીદારી નથી.
An official statement from Mr NTR’s office. pic.twitter.com/TrOLo0N3S4— Vamsi Kaka (@vamsikaka) July 14, 2026
નિવેદન અનુસાર, 'રો એનટીઆર' સંગઠન એવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે જે અભિનેતા સાથે સત્તાવાર જોડાણની છાપ ઉભી કરી શકે છે. નિવેદનમાં વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે એનટીઆર સાથે સંકળાયેલી કોઈપણ સખાવતી પહેલ, જાહેર કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ, સત્તાવાર જાહેરાતો અથવા જોડાણો ફક્ત તેમના સત્તાવાર ચેનલો અથવા અધિકૃત ટીમ દ્વારા જ સંચારિત કરવામાં આવશે. તે જનતા, મીડિયા અને ચાહકોને વિનંતી કરે છે કે તેઓ અનધિકૃત વ્યક્તિઓ અથવા સંગઠનો દ્વારા પ્રચારિત માહિતી અથવા પ્રવૃત્તિઓને અધિકૃત ન માને.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે, NTR અને તેમના કાર્યાલયનો 'રો NTR' અથવા તેની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ સાથે કોઈ સંબંધ કે જોડાણ નથી. આ સંસ્થા NTRનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા કે તેમના વતી કોઈપણ પ્રકારના સંદેશાવ્યવહારમાં જોડાવા માટે અધિકૃત નથી. કોઈપણ સખાવતી પહેલ, જાહેર કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ, સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર, અથવા NTR સાથે સંકળાયેલા જોડાણોની જાહેરાત ફક્ત NTR અથવા તેમની સત્તાવાર ટીમ દ્વારા કરવામાં આવશે. અનધિકૃત વ્યક્તિઓ અથવા સંગઠનો દ્વારા પ્રચારિત માહિતી અથવા પ્રવૃત્તિઓને અધિકૃત ગણવી જોઈએ નહીં."
આ બાબતે તેમના નિવેદનને સમાપ્ત કરતા, NTRની ટીમે આશા વ્યક્ત કરી કે આ સ્પષ્ટતા આ મુદ્દાને લગતી બધી અફવાઓ અને અટકળોનો અંત લાવશે.
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