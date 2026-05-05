26 વર્ષ બાદ ઈરફાન ખાનની અનરિલીઝ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ, જાણો કઈ ફિલ્મ છે અને આટલા વર્ષ કેમ થયું મોડું?
ઈરફાન ખાન અને વિદ્યા બાલનની ફિલ્મ વર્ષ 2000માં બની હતી જે 26 વર્ષ બાદ રિલીઝ થઈ છે. જાણો તેને ક્યાંથી જોઈ શકાશે.
Published : May 5, 2026 at 9:47 PM IST
હૈદરાબાદ: ઈરફાન ખાનની કોઈ ફિલ્મ ખોવાઈ જાય, પછી મળે અને અચાનક રિલીઝ થઈ જાય તો? વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે ને? પરંતુ હકીકતમાં આવું બન્યુ છે. ઇરફાન ખાન અભિનીત 26 વર્ષ જૂની ફિલ્મ અચાનક રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મમાં તેમની સાથે વિદ્યા બાલન પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ એકમાત્ર ફિલ્મ છે જેમાં બંને કલાકારો સાથે દેખાય છે, આ કોલેબોરેશન ત્યારે થયું હતું જ્યારે તેઓ ભારતમાં જાણીતું નામ નહોતા.
5 મેના રોજ, અચાનક સમાચાર આવ્યા કે ઇરફાન ખાન અભિનીત 26 વર્ષ જૂની, અગાઉ રિલીઝ ન થયેલી ફિલ્મ આખરે રિલીઝ થઈ ગઈ છે. જોકે, મોટા પડદા પર આવવાને બદલે, તે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ. આ સમાચારે ચાહકોમાં ખૂબ જ સનસનાટી મચાવી છે.
અમે ફિલ્મ 'ધ લાસ્ટ ટેનન્ટ'ની વાત કરી રહ્યા છીએ. આ એક એવી ફિલ્મ છે જેના પર ઇરફાન ખાને ત્યારે કામ કર્યું હતું જ્યારે તે હજુ સુધી ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત સ્ટાર્સમાંના એક નહોતા બન્યા. આ ફિલ્મ તે સમયે રિલીઝ થઈ શકી ન હતી જ્યારે તે બની હતી.
આખરે, તેના નિર્માતાઓએ તેને YouTube પર ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ ફિલ્મ, જે વર્ષ 2000માં પૂરી થઈ હતી, તેને 29 એપ્રિલના રોજ 'ધ સોલ્ટ ઇન્ક' નામની યુટ્યુબ ચેનલ પર ઇરફાન ખાનની છઠ્ઠી પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે રિલીઝ કરવામાં આવી હતી.
રિલીઝમાં વિલંબ કેમ?
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, 'ધ લાસ્ટ ટેનન્ટ' લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી એક અટકેલી ફિલ્મ રહી, કારણ કે તેના ફૂટેજ નિર્દેશક સાર્થક દાસગુપ્તા દ્વારા ખોવાઈ ગયા હતા. આ ફિલ્મથી પોતાના નિર્દેશનની શરૂઆત કરનારા નિર્દેશકને હાલમાં જ VHS પર તેની કોપી મળી. સાર્થક, જે એન્જિનિયરિંગ અને બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન બંનેમાં ડિગ્રી ધરાવે છે તેણે નોકરી છોડીને ફિલ્મ નિર્માણની દુનિયામાં નવી ઈનિંગ શરૂ કરી હતી.
પોતાની પહેલી ફિલ્મની સફરને યાદ કરતા, સાર્થકે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું: "તે 1999 અને 2000 વચ્ચેનો સમયગાળો હતો. મેં હમણાં જ એક ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે મારી સફર શરૂ કરી હતી. હું બિલકુલ નવો હતો, અને મારે બધુ જ શીખવું હતું. મેં કોઈને આસિસ્ટ નહોતા કર્યા. હું કોઈ ફિલ્મ સ્કૂલમાં પણ નહોતો ગયો. પુસ્તકો માંગવા માટે તે સમયે અમેઝોન પણ નહોતું. ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે કોઈ યુટ્યુબ નહોતું. ફક્ત મારા પોતાની અંતરઆત્માના અવાજ પર આધાર રાખીને, મેં આ સફર શરૂ કરી. તે સમયે પણ, મને ખાતરી નહોતી કે આ એક કરિયર બની શકશે કે નહીં. મેં નક્કી કર્યું કે જાણવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે - જાતે કરીને જોવું."
પોતાની નોટમાં તેમણે આગળ લખ્યું, તો મેં કંઈક લખ્યું. મારી માતાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ તોડાવી. એક શોર્ટ ફિલ્મનું પ્રોડ્યૂસ અને ડાયરેક્ટ કરી. મેં ઇરફાન ખાનનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે તરત જ હા પાડી. મેં વિદ્યા બાલનનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે પણ તરત જ હા પાડી. બંને તેમની શાનદાર કારકિર્દીના શરૂઆતના તબક્કે હતા. મેં ફિલ્મ બનાવી. અને જ્યારે હું તેને વેચવાનો રસ્તો શોધી રહ્યો હતો, ત્યારે જ ફૂટેજ ખોવાઈ ગયા - એક બીટા કેસેટ ગાયબ થઈ ગઈ, અને બીજી પર ફૂગ આવી ગઈ. મેં તેને છોડી દીધી. તે એક દૂરની, ધૂંધળી યાદ બનીને રહી ગઈ."
કેસેટોની રિકવરી વિશે જણાવતા તેમણે લખ્યું, થોડા અઠવાડિયા પહેલા સુધી, જ્યારે મને ફિલ્મની VHS ટેપ ક્યાંકથી મળી. ક્વોલિટી થોડી નબળી હતી, પણ કોને ચિંતા હતી - આખરે તે મારી પહેલી ફિલ્મ છે. આજે (29 એપ્રિલ) - ઇરફાનની પુણ્યતિથિ પર - હું તેને દુનિયા સાથે શેર કરી રહ્યો છું. તેમને શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે. આટલા વર્ષોમાં, અમે ઘણીવાર એકબીજા સાથે વાત કરી અને સાથે મળીને ફિલ્મ બનાવવાના પ્લાન બનાવ્યા, પરંતુ આ ફિલ્મ જ અમારું એકમાત્ર સાથેનું કામ બનીને રહી ગઈ. તે સમયે હું નવો હતો. જેમ કહેવાય છે, બિલકુલ નવો. ઈરફાન અને વિદ્યા આવા નહોતા. તેમ છતાં એક ડાયરેક્ટર તરીકે એક્ટર્સ સાથે કામ કરવાનો આ અનુભવ મારા સૌથી સારા અનુભવોમાંથી એક રહ્યો છે."
