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INTERVIEW: 'ઈમ્તિયાઝ અલી સાથે કામ કરવું સપનાનું સાચું થવા જેવું', વેદાંગ રૈનાએ 'મેં વાપસ આઉંગાં'ના ઘણા સિક્રેટ જણાવ્યા

વેદાંગ રૈનાએ શાહરૂખ ખાનની દીકરી સુહાના ખાન સાથે ફિલ્મ ધ આર્ચીઝથી બોલિવૂડમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

વેદાંગ રૈના
વેદાંગ રૈના (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 10:47 PM IST

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જબ વી મેટ જેવી શાનદાર ફિલ્મના દિગ્દર્શક ઇમ્તિયાઝ અલી, તેમના આગામી પ્રોજેક્ટ, મૈં વાપસ આઉંગા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. યુવા અભિનેતા વેદાંગ રૈના આ ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલા છે અને એક દમદાર પાત્ર ભજવવા માટે તૈયાર છે. વેદાંગને આજના સિનેમામાં સૌથી આશાસ્પદ યુવા પ્રતિભાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. પડદા પર કરિશ્મા, પ્રામાણિકતા અને સંગીત કૌશલ્યનું અનોખું મિશ્રણ દર્શાવતા, તેમણે ઝોયા અખ્તરની ફિલ્મ ધ આર્ચીઝમાં અભિનયની શરૂઆત કરી, અને તેમના શાનદાર અભિનય માટે ખૂબ પ્રશંસા મેળવી. હવે, તેમને ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મમાં પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરવાની તક મળી છે.

એક ઉભરતા અભિનેતા માટે, તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં આવા પ્રખ્યાત અને સારા ફિલ્મ નિર્માતા સાથે કામ કરવું ખરેખર સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું છે. બાળપણથી જ, રોકસ્ટાર અને અમર સિંહ ચમકીલાના દિગ્દર્શક વેદાંગ રૈના માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે.

વૈદાંગે કહ્યું, "આ તક મળવાથી હું ખૂબ જ ખુશ છું. મને યાદ છે કે અમે મળ્યા હતા અને તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેઓ આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે હું ફિલ્મનો ભાગ બનું. મેં માત્ર 5 સેકન્ડમાં કહ્યું- 'હા, હું આ ફિલ્મ કરી રહ્યો છું.' તે સમયે મને ફિલ્મ કે વાર્તા વિશે વધુ ખબર નહોતી. કોઈ સ્ક્રિપ્ટ નહોતી, ફક્ત એક વિચાર હતો. મને ફક્ત એટલું જાણવાની જરૂર હતી કે ઇમ્તિયાઝ સર તેનું દિગ્દર્શન કરી રહ્યા હતા, અને તે મારા માટે પૂરતું હતું. મને આશા છે કે હું તેમની ફિલ્મનો ભાગ બનીને ન્યાય કરીશ."

આ ફિલ્મ 12 જૂનના રોજ થિયેટરોમાં રિલીઝ થવાની છે અને તેમાં દિલજીત દોસાંઝ, નસીરુદ્દીન શાહ અને સહ-કલાકાર શર્વરી સહિત ઘણા કલાકારો છે.

પોતાની બીજી ફિલ્મ, જીગરા (2024)માં એક દમકાર એક્શન થ્રિલરમાં, વેદાંગ રૈનાએ આલિયા ભટ્ટ સાથે અભિનય કર્યો અને "ફૂલોં કા તારોં કા સબકા કહના હૈ" ગાઈને ગાયનની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો. આ યુવા અભિનેતાએ ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મમાં પોતાની સંગીત પ્રતિભાને એક ડગલું આગળ વધારી છે, જેમાં તેણે એ.આર. રહેમાનના સંગીત નિર્દેશન હેઠળ એક ટ્રેક રેકોર્ડ કર્યો છે. જીગરાથી વિપરીત, જ્યાં તેણે સાઉન્ડટ્રેક માટે ગાયું હતું પરંતુ સ્ક્રીન પર લિપ-સિંક કર્યું ન હતું, આ ફિલ્મ તેને એક એવું પાત્ર ભજવવાની તક આપે છે જે ખરેખર ગાય છે.

વેદાંગ કહે છે, "હું ચોક્કસપણે ગાયનને વધુ ગંભીરતાથી આગળ વધારવા માંગુ છું; આ એક એવી વસ્તુ છે જેના વિશે હું ખૂબ જ ઈમોશનલ છું... સંગીત એવી વસ્તુ છે જેની મને ખૂબ ચિંતા છે, અને મને આશા છે કે મને આવી તકો મળતી રહેશે."

રૈના 'મૈં વાપસ આઉંગા' ને તેની કારકિર્દીની અત્યાર સુધીની સૌથી પડકારજનક ભૂમિકા માને છે; તેણે પંજાબી પાત્રને પ્રમાણિક રીતે દર્શાવવા માટે ઇમ્તિયાઝ અલી સાથે ખૂબ રિસર્ચ કર્યું. 1947 ના ભાગલાની પૃષ્ઠભૂમિમાં પ્રેમ, યાદો અને ભૂતકાળના દુ:ખ જેવા વિષયો બતાવતી આ ફિલ્મમાં વિભાજનની ભયાનકતા દરમિયાન વણાયેલી ભાવનાત્મક કહાણીને નિભાવતા, રૈનાને પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનથી ઘણું બહાર નીકળવું પડ્યું.

પોતાના પાત્ર વિશે વાત કરતાં, તે કહે છે, "પડકાર તો હતો, જોકે હું માનું છું કે, હકીકતમાં કોઈ પણ ફિલ્મ બનાવવી ક્યારેય સરળ નથી. કોઈ પણ શૂટિંગનો અનુભવ સરળ નથી; એક અભિનેતા તરીકે, તમારે તમારું સર્વસ્વ આપવું પડે છે અને સતત પોતાને પડકાર આપવો પડે છે. સ્વાભાવિક રીતે, આ રોલ અને સ્ટોરી માટે તમારી પાસેથી કેટલીક ભાવનાત્મક અપેક્ષાઓ છે, જે ખૂબ જ અનોખી અને કઠિન છે. આ ફિલ્મ સાથે, મેં મારી અભિનય ક્ષમતાના એવા પાસાઓ શોધી કાઢ્યા જેના વિશે મને ખબર પણ નહોતી. તે એક રોમાંચક સફર હતી. હું ઇમ્તિયાઝ સર સાથે શૂટિંગના અનુભવ અને ફિલ્મની પૃષ્ઠભૂમિમાંથી ઘણું શીખ્યો. આ ફિલ્મમાં ભાગલા પોતે જ એક મુખ્ય પાત્ર છે. મેં જે સંશોધન કર્યું તેનાથી ભાગલા અને તે લોકોની વાર્તાઓ વિશે ઘણું બધું બહાર આવ્યું જેમને તેમના ઘર છોડવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને પાછા ન આવી શક્યા. આ બધી વાતો મારા અવચેતનમાં સેચ પર પગ મૂકતા જ પહેલાથી હાજર હતી."

તેણે આગળ જણાવ્યું, "હું ખૂબ તૈયારી કરું છું. એક સમય હતો જ્યારે હું દરવાજો બંધ કરતો, લાઇટ બંધ કરતો, રૂમમાં બંધ રહેતો અને સંગીત સાંભળતો. મેં જીગરાના શૂટિંગ દરમિયાન આ કર્યું હતું, પરંતુ હવે હું તે કરતો નથી. ખરેખર, તે બધું તમે કેવા પ્રકારનો શોટ આપી રહ્યા છો અને તે દિવસે એક અભિનેતા તરીકે સીન તમારી પાસેથી શું માંગે છે તેના પર આધાર રાખે છે. અભિનેતા બનવાની આ સફરમાં, તમે તમારા પોતાના વ્યક્તિત્વના વિવિધ પાસાઓ શોધો છો, અને દરેક ફિલ્મ સાથે, મને ખ્યાલ આવે છે કે મારા માટે શું કામ કરે છે અને શું નહીં. તમે રસ્તામાં ઘણું શીખો છો, અને તમારી પ્રક્રિયા ભાવનાત્મક રીતે જોડાય છે. આ પ્રક્રિયા તમારા માટે ખૂબ જ અનોખી છે કે અભિનય માટે કોઈ એક દ્રષ્ટિકોણ નથી, અને તે જ તેની સુંદરતા છે."

મેં વાપસ આઉંગાં ફિલ્મના પ્રમોશન સમયની તસવીર
મેં વાપસ આઉંગાં ફિલ્મના પ્રમોશન સમયની તસવીર (Special Arrangement)

'મૈં વાપસ આઉંગા' વેદાંગ રૈનાની પ્રેમ કહાણી લખવાનો પ્રથમ પ્રયાસ છે, જોકે તે માને છે કે બધી કહાણીઓ પ્રેમ કહાણીઓ હોય છે.
"ધુરંધર, એનિમલ પુષ્પા જેવી એક્શન ફિલ્મોમાં પણ પ્રેમનું તત્વ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે... એક્શન ફિલ્મોમાં પણ પ્રેમકથા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સૌથી યુનિવર્સલ ફેક્ટર છે; તમને પ્રેમકથા વિનાની ફિલ્મ નહીં મળે. મને લાગે છે કે બધી સ્ટોરી પ્રેમકથાઓ જ હોય ​​છે. હા, પરંપરાગત અર્થમાં આપણને અત્યારે તેટલી કોમળ, મધુર પ્રેમકથાઓ જોવા નથી મળતી, વાત માત્ર એક સારી ફિલ્મ બનાવવાની છે. આપણી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આવા તબક્કાઓ આવતા રહે છે. આપણે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તે તબક્કામાં પ્રવેશ કરીશું. મને પણ કોમળ, મધુર પ્રેમકથા કરવાની ખૂબ ઇચ્છા છે; મને આશા છે કે વધુ ફિલ્મ નિર્માતાઓ આવી સ્ક્રિપ્ટો લખશે અને મને ઘણી બધી લવ સ્ટોરી કરવા મળશે, જોકે મને તમામ પ્રકારની ફિલ્મો ગમે છે."

આ ફિલ્મમાં, રૈના, નસીરુદ્દીન શાહના પાત્રનું યુવા પાત્ર ભજવે છે. વાર્તા અનેક પેઢીઓ અને સમયરેખાઓને આવરી લેતી હોવાથી, તેને શાહ કે દોસાંઝ સાથે સ્ક્રીન શેર કરવાની તક મળતી નથી. જોકે તેની દિલથી ઈચ્છા હતી કે તેમની સાથે અભિનય કરે. શાહ એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનું પાત્ર ભજવે છે જે અલ્ઝાઈમર છે, જ્યારે દોસાંઝ વર્તમાન સમયમાં પોતાનું પાત્ર ભજવે છે.

રૈના કહે છે, "હા, હું ખરેખર ઈચ્છતો હતો કે અમે સાથે કેટલાક સીન કરીએ, હું બંનેનો ખૂબ મોટો પ્રશંસક છું. હું તેમનો સૌથી મોટો ચાહક છું... જ્યારે હું શૂટિંગ નહોતો કરતો ત્યારે પણ, હું ક્યારેક તેમને કામ કરતા જોવા અને મળવા જતો. હું હજુ પણ એ હકીકતને સંપૂર્ણપણે સમજી શકતો નથી કે હું ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મનો ભાગ હતો."

રૈના આગળ કહે છે, "આ ફિલ્મનો મારા પર અનોખો પ્રભાવ પડ્યો છે. શૂટિંગ દરમિયાન, તમે તમારા કામ પ્રત્યે પ્રામાણિક રહેવાનો પ્રયાસ કરો છો, પરંતુ પછીથી જ તમને ખ્યાલ આવે છે કે, 'વાહ, મેં ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ કરી છે' અને તમે શું પ્રાપ્ત કર્યું છે તે સમજો છો. તે અનુભૂતિ ખૂબ પાછળથી આવે છે. ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન જ હું ખરેખર સમજી શકું છું કે મારા જીવનમાં અને કારકિર્દીમાં શું બન્યું છે... હું હવે તે બધું પ્રોસેસ કરી રહ્યો છું. હું હંમેશા જાણતો હતો કે તેમની ફિલ્મનો ભાગ બનવું ખાસ હતું, પરંતુ ટ્રેલર જોવું અને પછી તેને સ્ક્રીન પર જોવું. ઇમ્તિયાઝ અલી દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ એક સંપૂર્ણપણે અલગ લાગણી છે. હું પહેલા તેમનો દર્શક હતો, તેમનો સૌથી મોટો પ્રશંસક હતો અને હવે આ ફિલ્મથી મારી આ આશા છે કે ઘણા લોકો માટે તેમની ફિલ્મ એવી જ હોય જેવી મારા માટે હતી."

વેદાંગ રૈના
વેદાંગ રૈના (Special Arrangement)

2023 માં રૈનાની પહેલી ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી, દરેક જગ્યાએ હેડલાઇન્સે બનવા લાગી કે તેઓ સૌથી આશાસ્પદ યુવા પ્રતિભા છે. શું આવી અપેક્ષાઓ તેના પર દબાણ લાવે છે?

તે કહે છે, "હંમેશા સારું કામ કરવાનું અને ઉત્તમ પ્રદર્શન કરવાનું દબાણ રહે છે, પરંતુ મને આ લેબલનું કોઈ દબાણ નથી લાગતું. મને ફક્ત તે ફિલ્મોની ચિંતા છે જે હું લોકોને કોઈ રીતે પ્રભાવિત કરવા માટે કામ કરું છું. જીગરાની રિલીઝ પછી, લોકો મને મેસેજ કરતા કે તેમના ભાઈ-બહેન સાથેના તેમના સંબંધો બદલાઈ ગયા છે, અથવા ફિલ્મે તેમનું જીવન બદલી નાખ્યું છે... આવા મેસેજ મારા અસ્તિત્વનું કારણ છે. જો આ ચાલુ રહે, જો હું એવી ભૂમિકાઓ અને સ્ટોરીનો ભાગ બની શકું જે આ રીતે લોકોને ઊંડે સુધી અસર કરે, તો મારું કામ પૂર્ણ થયું. એક અભિનેતા તરીકે, હું આ લક્ષ્યની શોધમાં છું."

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IMTIAZ ALI
VEDANG RAINA
VEDANG RAINA

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