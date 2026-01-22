ETV Bharat / entertainment

ઑસ્કાર 2026 નૉમિનેશન: ભારતને 'હૉમબાઉન્ડ' પાસેથી આશા, જાણો ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકાશે લાઈવ સેરેમની

ઑસ્કાર 2026ના નૉમિનેશનનું આજે એલાન થવા જઈ રહ્યું છે, આમાં ભારત તરફથી 'હૉમબાઉન્ડ' ઑસ્કાર માટે ગઈ છે

ભારત તરફથી 'હૉમબાઉન્ડ' ઑસ્કાર માટે ગઈ છે
ભારત તરફથી 'હૉમબાઉન્ડ' ઑસ્કાર માટે ગઈ છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઑસ્કાર એવોર્ડ્ઝ માટે 2026ના નૉમિનેશનની ઘોષણા થવાની અણી પર જ છે અને હવે ઈંતેજારી લગભગ ખતમ થઈ ચૂકી છે. હૉલિવૂડની સૌથી મોટી ફિલ્મો રેકોર્ડતોડ નૉમિનેશન મેળવવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. બીજી તરફ ભારતની ફિલ્મ 'હૉમબાઉન્ડ' બેસ્ટ ઈન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મની કેટેગરીમાં સ્થાન મેળવવા માટે લાઈનમાં લાગેલી છે, જેને કારણે ભારતમાં ઑસ્કાર માટેનો ઉત્સાહ ચરમ પર છે.

2026ના ઑસ્કાર નોમિનેશન માટે ઘણો ઉત્સાહ છે કારણ કે ઘણી ચર્ચિત ફિલ્મોને બે નૉમિનેશન મળવાની આશા છે. ઑસ્કાર સાથે જોડાયેલી નવી કેટેગરી બેસ્ટ કાસ્ટિંગ એવોર્ડ સહિત 24 કેટેગરી પર દાવ લગાવાઈ રહ્યો છે.

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણકારોનું માનવું છે કે, આ વર્ષે ઈતિહાસ સર્જાઈ શકે છે, કારણ કે ઓછામાં ઓછી બે ફિલ્મો ઑસ્કાર નૉમિનેશનના ઑલટાઈમ રેકોર્ડની નજીક પહોંચી શકે છે. અહીં એક યાદી આપવામાં આવી છે જેમાં તે મોટી ઘોષણા પહેલા તમારા જાણવા લાયક વાતો જણાવવામાં આવી છે.

ડબલ ડિજિટ નૉમિનેશનની લિસ્ટમાં આ ટૉપ ફિલ્મો

સિનર્સ - 14 નૉમિનેશન

વન બેટલ આફ્ટર અનધર - 13 નૉમિનેશન

ફ્રેન્કસ્ટીન - 11 નૉમિનેશન

માર્ટી સુપ્રીમ - 11 નૉમિનેશન

હેમનેટ - 10 નૉમિનેશન

'વન બેટલ આફ્ટર અનધર' મેઈન કેટેગરીમાં પોતાનો દબદબો જાળવી રાખવા તૈયાર છે.

ફિલ્મ નિર્માતા પૉલ થૉમસ એન્ડરસનની ફિલ્મ 'વન બેટલ આફ્ટર અનધર'ને આ વર્ષે સૌથી મજબૂત દાવદારો પૈકીની એક માનવામાં આવે છે. આ ફિલ્મે અગાઉ પણ ઘણા એવોર્ડ્સ જીત્યા છે, જેમાં ગોલ્ડન ગ્લોબ્સમાં મળેલી મોટી સફળતા પણ શામેલ છે. ઑસ્કારમાં તેને એક્ટિંગની ચારેય કેટેગરીમાં નૉમિનેશન મળી શકે છે. આમાં આમાં શામેલ એક્ટર્સની યાદી નીચે પ્રમાણે છે.

લિયોનાર્ડો ડિ કેપ્રિયો

ચેઝ ઈન્ફિનિટી

શૉન પેન

બેનિસિયો ડેલ ટેરો

ટેયાના ટેલર

આ કેટેગરીઝમાં 'વન બેટલ આફ્ટર અનધર' મારી શકે છે બાજી

બેસ્ટ ફિલ્મ

બેસ્ટ ડિરેક્ટર (પૉલ થૉમસ એન્ડરસન)

બેસ્ટ એક્ટર

બેસ્ટ એક્ટ્રેસ

બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટર

બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટ્રેસ

બેસ્ટ એડોપ્ટેડ સ્ક્રિનપ્લે

બેસ્ટ કાસ્ટિંગ

બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી

બેસ્ટ ફિલ્મ એડિટિંગ

બેસ્ટ મેકઅપ એન્ડ હેરસ્ટાઈલિંગ

બેસ્ટ સ્કોર

બેસ્ટ સાઉન્ડ

ઑસ્કારમાં ઈતિહાસ રચી શકે છે 'સિનર્સ'

માઈકલ બી જૉર્ડન અભિનીત, નિર્માતા રયાન કુગલરની ફિલ્મ 'સિનર્સ' બીજી એક મોટી દાવેદાર છે. ફિલ્મ ક્રાફ્ટ કેટેગરીમાં સારું પ્રદર્શન કરે તેવી શક્યતા છે અને મોટા એવોર્ડ્ઝ જીતવાની તેની શક્યતાઓ વધારે છે.જો સિનર્સને તમામ અપેક્ષિત નૉમિનેશન મળી જશે તો તે ઑલ અબાઉટ ઈવ, ટાઈટેનિક અને લા લા લેન્ડના 14 નૉમિનેશનના રેકોર્ડની બરાબરી કરી શકે છે.

આ મુખ્ય કેટેગરીઝમાં સિનર્સને નૉમિનેશન મળવાની શક્યતાઓ છે

બેસ્ટ ફિલ્મ

બેસ્ટ ડિરેક્ટર (રાયન કુગલર)

બેસ્ટ એક્ટર (માઈકલ બી જોર્ડન)

બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટ્રેસ (વુન્મી મોસાકુ)

બેસ્ટ ઑરિજિનલ સ્ક્રિપ્ટ

બેસ્ટ કાસ્ટિંગ

બેસ્ટ કૉસ્ચ્યૂમ ડિઝાઈન

બેસ્ટ ફિલ્મ એડિટિંગ

બેસ્ટ મેકઅપ એન્ડ હેરસ્ટાઈલિંગ

બેસ્ટ પ્રોડક્શન ડિઝાઈન

બેસ્ટ સ્કોર

બેસ્ટ સૉંગ (આઈ લાઈડ ટૂ યૂ)

બેસ્ટ વૉઈસ

ભારતને 'હોમબાઉન્ડ'થી અપેક્ષાઓ

ભારતીય દર્શકોની નજર સૌથી વધુ ઈન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ કેટેગરી પર ટકેલી છે. નીરજ ઘેવાન નિર્દેશિત ભારતની ઑફિશિયલ એન્ટ્રી 'હૉમબાઉન્ડ' લાસ્ટ નૉમિનેશન માટે એક મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. આ કેટેગરીમાં ખૂબ જ હરીફાઈ છે અને છેલ્લી ક્ષણોમાં અનપેક્ષિત પરિણામો માટે જાણીતી છે.

આ કેટેગરીની શરૂઆતી પસંદગીની ફિલ્મો:

સેન્ટીમેન્ટલ વેલ્યૂ (નૉર્વે)

ધ સીક્રેટ એજન્ટ (બ્રાઝીલ)

ઈંટ વૉઝ જસ્ટ એન એક્સીડેન્ટ (ફ્રાન્સ)

સિરાટ (સ્પેન)

ઑસ્કારમાં નૉમિનેશન મેળવી શકે છે આ અન્ય ફિલ્મો

હેમનેટ (ક્લોઈ ઝાઓ)

ફ્રેન્કસ્ટીન (ગિલર્મો ડેલ પેરો)

માર્ટી સુપ્રીમ (જોશ સફ્ડી)

વિક્ડ : ફોર ગુડ (જોન એમ.ચૂ)

ટ્રેન ડ્રીમ્સ (ક્લિન્ટ બેન્ટલે)

કાંતારા: ચેપ્ટર 1 (રિષભ શેટ્ટી) (ઈન્ડિયા)

મહાવતાર નરસિમ્હા (અશ્વિન કુમાર) (ઈન્ડિયા)

નન્વી ધ ગ્રેટ (ઈન્ડિયા)

દશાવતાર (સુબોધ ખાનોલકર) (ઈન્ડિયા)

ઑસ્કર નૉમિનેશનની ઘોષણા ગુરુવાર એટલે 22 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે. ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે 7 વાગ્યે આનું લાઈવ પ્રસારણ હુલુ, ડિઝ્ની+, ABC ન્યૂઝ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર, સાથે જ Oscar.com અને Oscar.org પર મફત ઉપલબ્ધ રહેશે. આ ઉપરાંત એકેડમી એવોર્ડ્ઝના ઑફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા પેજ ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ, ટિકટોક, એક્સ અને યુટ્યૂબ પર જીવંત પ્રસારણ જોવા મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HONEBOUND IN OSCIAR
ACADEMY AWARDS 2026
HOMEBOUND MOVIE
OSCAR NOMINATION
HOMEBOUND IN OSCARS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.