India's Got Latent વિવાદ | સુપ્રીમ કોર્ટે સમય રૈના સહિત 4 અન્ય કોમેડિયનો સામેની FIR રદ કરી
સમય રૈના ઉપરાંત આ કેસમાં રાહત મેળવનાર અન્ય લોકોમાં વિપુલ ગોયલ, બલરાજ પરમજીત સિંહ ઘાઈ, સોનાલી ઠક્કર અને નિશાંત જગદીશ તનવરનો સમાવેશ થાય છે
By Sumit Saxena
Published : August 14, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 6:16 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે યુટ્યુબર-કોમેડિયન સમય રૈના અને અન્ય ચાર કોમેડિયનોને તેજસ્વી યુવાનો ગણાવ્યા હતા. કોર્ટે કહ્યું કે જો તેઓ સાચા પ્રયાસો કરશે, તો સકારાત્મક પરિણામો મળવા નિશ્ચિત છે. આ સાથે જ ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ શોમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ અંગે કરવામાં આવેલી અસંવેદનશીલ ટિપ્પણીઓને લઈને તેમની સામેના ફોજદારી કેસો રદ કરી દીધા હતા.
આ મામલાની સુનાવણી ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયમૂર્તિ જયમાલ્યા બાગચી અને ન્યાયમૂર્તિ વી. મોહનાની ખંડપીઠે કરી હતી. વરિષ્ઠ વકીલ અપરાજિતા સિંહે ક્યોર SMA ઈન્ડિયા ફાઉન્ડેશન તરફથી રજૂઆત કરી હતી.
સમય રૈના ઉપરાંત આ કેસમાં વિપુલ ગોયલ, બલરાજ પરમજીત સિંહ ઘાઈ, સોનાલી ઠક્કર ઉર્ફે સોનાલી આદિત્ય દેસાઈ અને નિશાંત જગદીશ તનવરને પણ રાહત આપવામાં આવી છે.
ખંડપીઠે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના લાભ માટે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાના તેમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે કહ્યું, “જ્યારે સાચા પ્રયાસો કરવામાં આવે છે, ત્યારે સકારાત્મક પરિણામો મળવા નિશ્ચિત છે... તેઓ ખૂબ જ તેજસ્વી યુવાનો છે... જો તેમણે હવે સકારાત્મક દિશામાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, તો તેના સકારાત્મક પરિણામો પણ આવશે.”
ખંડપીઠે એ વાતની પણ પ્રશંસા કરી કે બંને પક્ષો વચ્ચે રચનાત્મક વાતચીત થઈ હતી. કોર્ટે જણાવ્યું કે પ્રતિવાદીઓએ તેમના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં મદદ કરવા બદલ અરજદાર NGOના માર્ગદર્શન પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
ત્યારબાદ ખંડપીઠે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ અંગે કરવામાં આવેલી અસંવેદનશીલ ટિપ્પણીઓને લઈને તેમની સામે નોંધાયેલી FIR રદ કરી દીધી હતી. કોર્ટે કહ્યું, “પ્રતિવાદી 6થી 10 (આરોપી કોમેડિયનો) અંગેનો મામલો હવે સમાપ્ત થયો છે” અને “પ્રતિવાદી 6થી 10 સામેની ફોજદારી કાર્યવાહી આ સાથે રદ કરવામાં આવે છે.”
ખંડપીઠે આ મામલા સાથે જોડાયેલી અન્ય તમામ કાર્યવાહી પણ રદ કરી દીધી હતી. જોકે, કોર્ટે કહ્યું કે આવા કન્ટેન્ટ પર વધુ સારી રીતે નિયંત્રણ કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરી શકાય અને આ સમગ્ર મુદ્દા સાથે સંકળાયેલા વ્યાપક પ્રશ્નો અંગે યોગ્ય નિર્દેશો કેવી રીતે જારી કરી શકાય, તે અંગે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના સૂચનો મેળવવા માટે આ મામલે વધુ સુનાવણી કરવામાં આવશે.
ખંડપીઠે નોંધ્યું કે કોમેડિયનોએ સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી (SMA)થી પીડિત લોકોને આ કાર્યક્રમોમાં આમંત્રિત કરવાની અને તેમને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાની તૈયારી દર્શાવી છે. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે આ યોજનાનો અમલ કેવી રીતે કરવો તે અંગે તેઓ અરજદાર ફાઉન્ડેશન સાથે સંકલન કરશે.
આ અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટે કોમેડિયન દ્વારા કરવામાં આવેલા અભદ્ર જોક્સ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને સમય રૈનાને જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવા તથા દિવ્યાંગ લોકો માટે ભંડોળ એકત્રિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ક્યોર SMA ઈન્ડિયા ફાઉન્ડેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે સમય રૈનાએ **સ્પાઇનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી (SMA)**ની સારવારના ઊંચા ખર્ચ અંગે અસંવેદનશીલ ટિપ્પણીઓ કરી હતી અને કથિત રીતે આ પ્રકારની દિવ્યાંગતા ધરાવતા એક વ્યક્તિની મજાક પણ ઉડાવી હતી.
14 જુલાઈના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ વિવાદ સાથે જોડાયેલી કાર્યવાહી દરમિયાન સમય રૈનાને “કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવા” બદલ ફટકાર લગાવી હતી. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા અસંવેદનશીલ જોક્સના કેસમાં કોર્ટ સમક્ષ આપેલા વચનોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેતા રૈના પર 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ લાદવામાં આવ્યો હતો. ખંડપીઠે અન્ય ચાર કોમેડિયન—વિપુલ ગોયલ, બલરાજ પરમજીત સિંહ ઘાઈ, સોનાલી ઠક્કર અને નિશાંત જગદીશ તનવર પર પણ સમાન 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ લાદ્યો હતો.
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