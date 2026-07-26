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'ઇન્ડિયન આઇડલ 16' ગ્રાન્ડ ફિનાલે: આ વર્ષનો વિજેતા કોણ હશે, જ્યોતિર્મય નાયક, તનિષ્ક શુક્લા કે બીજું કોઈ?

કમેન્ટ્સ સેક્શનમાં દર્શકોએ આ સીઝનના વિજેતા વિશે અંદાજ લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું.

જ્યોતિર્મય નાયક, તનિષ્ક શુક્લા
જ્યોતિર્મય નાયક, તનિષ્ક શુક્લા (@jyotirmayeenayak_official18/@tanishkshukla07 IG)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 3:44 PM IST

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હૈદરાબાદ : ઇન્ડિયન આઇડલ સીઝન 16નું ગ્રાન્ડ ફિનાલે હવે પોતાના અંતિમ તબક્કામાં છે. ફેન્સ આ સીઝનના વિજેતાના નામની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સંભવિત વિજેતાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર અનેક પ્રકારની અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે. હવે મુકાબલો 6 ફાઇનલિસ્ટ્સ વચ્ચે છે - અંશિકા ચોનકર, જ્યોતિર્મયી નાયક, મનરાજ વીર સિંહ, માયસ્મી બોઝ, સુહૈલ સૂફી અને તનિષ્ક શુક્લા, જેમાંથી કોઈ એક રવિવાર, 26 જુલાઈ 2026ના રોજ વિજેતા બનશે.

ફિનાલે પહેલાં, મેકર્સે શોના ઓફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ઇન્ડિયન આઇડલની ટ્રોફીની એક તસવીર શેર કરી અને ફેન્સને પૂછ્યું, 'એક સ્ટેજ, એક ટ્રોફી, એક સપનું જે સાકાર થવાનું છે. મહિનાઓ સુધી ચાલેલા યાદગાર મ્યુઝિક બાદ, તે ક્ષણ આવી ગઈ છે જેની આપણે સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કોણ જીતશે પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ડિયન આઇડલ ટ્રોફી અને રચશે ઇતિહાસ?' આ પછી તરત જ કમેન્ટ્સ સેક્શનમાં દર્શકોએ આ સીઝનના વિજેતા વિશે અંદાજ લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું.

લોકોની પ્રતિક્રિયાઓને જોતા જ્યોતિર્મયી નાયક ફેન્સની ફેવરિટ લાગી રહી છે, જ્યારે તનિષ્ક શુક્લા પણ તેમને કડી ટક્કર આપી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું, 'ટ્રોફીની અસલી હકદાર જ્યોતિર્મયી નાયક છે.' જ્યારે બીજા એક યુઝરે કમેન્ટ કરી, 'આ ટ્રોફી માત્ર જ્યોતિર્મયી માટે જ છે.' જોકે, દરેક લોકો આ વાત સાથે સહમત નહોતા. એક ફેને લખ્યું, 'ટ્રોફી કોઈ પણ જીતે, અમારા માટે તનિષ્ક ભૈયા અને જ્યોતિ દીદી બંને જ વિજેતા છે.' અન્ય એક યુઝરે માત્ર એટલું જ કહ્યું, 'તનિષ્ક જ વિજેતા છે.'

'ઇન્ડિયન આઇડલ 16'ના 6 ફાઇનલિસ્ટ્સમાંથી મુંબઈની 21 વર્ષની અંશિકા ચોનકરે અલગ-અલગ મ્યુઝિકલ સ્ટાઇલ વચ્ચે સરળતાથી ઢળી જઈને પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભુવનેશ્વરની 24 વર્ષની જ્યોતિર્મયીની દમદાર અવાજ અને ભાવનાઓથી ભરપૂર પરફોર્મન્સની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.

પટિયાલાના 27 વર્ષના મનરાજ વીર સિંહ પોતાની જબરદસ્ત સ્ટેજ પ્રેઝન્સ અને પંજાબી તથા હિન્દી ફિલ્મી ગીતો પર પોતાની પકડ માટે અલગ ઓળખ બનાવી શક્યા છે. કોલકાતાની 22 વર્ષની માયસ્મી બોઝે પોતાના અનોખા અવાજ અને સતત સારા પ્રદર્શનથી જજોને પ્રભાવિત કર્યા છે.

શ્રીનગરના સુહૈલ સૂફીએ પોતાની દિલને સ્પર્શી જાય તેવી ગાયકી અને શાસ્ત્રીય સંગીતની મજબૂત પાયાની કારણે પ્રશંસા મેળવી છે. જબલપુરના 26 વર્ષના તનિષ્ક પોતાની સુરીલી અવાજ, ગાયકી પર પકડ અને સતત સારા પ્રદર્શનને કારણે દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય રહ્યા છે.

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TAGGED:

INDIAN IDOL 16 GRAND FINALE
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