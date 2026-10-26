ઇન્ડિયાઝ ગૉટ લેટેન્ટ 2 ન્યૂ એપિસોડ: સમય રૈનાને બોલ્યો MC સ્ટેન- તૂ માર ખાઇશ, PM મોદીના હમશકલે જાણો કોને કર્યો રોસ્ટ
સમય રૈનાએ એક નવી પેનલ બનાવી છે જેમાં રેપર MC સ્ટેન, કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટ, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર મધુર વિરલી અને રેપર-ક્રિટર અર્પિત બાલા જોવા મળ્યા હતા.
Published : October 26, 2026 at 11:38 AM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ પોતાના આઠમા એપિસોડમાં પહોચ્યું છે. સમય રૈનાએ એક નવી પેનલ બનાવી છે જેમાં રેપર MC સ્ટેન, કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટ, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર મધુર વિરલી અને રેપર-ક્રિટર અર્પિત બાલા જોવા મળ્યા હતા. નવા એપિસોડમાં કોમેડી, મ્યુઝિક અને ઓનલાઇન એન્ટરટેઇનમેન્ટની હસ્તીઓ એક સાથે જોવા મળી હતી. આ શો પોતાના અનોખા ટેલેન્ટ ફોર્મેટ માટે જાણીતું છે જેમાં કંટેસ્ટન્ટ પોતાની કાબિલિયત બતાવે છે અને જજિંગ પેનલના રસપ્રદ રિએક્શનનો સામનો કરે છે. સમય રૈનાએ પોતાની ઇંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ દ્વારા એપિસોડની જાહેરાત કરતા લખ્યુ, "આજે મારો જન્મદિવસ છે અને પછી કહ્યું, આ તમારા માટે એક ગિફ્ટ છે."
જૂરીમાં સામેલ MC સ્ટેન
લેટેસ્ટ એપિસોડમાં ઇન્ડિયન એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને ક્રિએટર કોમ્યુનિટીના જાણીતા ચહેરાઓ છે. MC સ્ટેન એક રેપર તરીકે પોતાનો અનુભવ લઇને આવ્યો છે જ્યારે તન્મય ભટ્ટ પોતાની કોમેડી અને ડિઝિટલ કન્ટેન્ટ માટે જાણીતો છે. મધુર વિરલીએ પોતાના ઓનલાઇન વીડિયોથી ફોલોઅર્સ બનાવ્યા છે અને અર્પિત બાલા પોતાના મ્યુઝિક અને ઇન્ટરનેટ પ્રેઝન્ટ માટે જાણીતો છે.
જ્યારે કન્ટેસ્ટન્ટ પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવવા માટે સ્ટેજ પર આવે છે તો અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડ પેનલ પર હાજર પર્સનાલિટીને મિક્સ કરીને આગળ વધારે છે.
🚨 Kunal Kamra roasted by Latent contestant cosplaying modi ji Daily bezati routine for Kamra continues https://t.co/T7H0tgMCbF— Krish (@Krish_nvm_Raw) October 25, 2026
શોમાં પહોંચ્યો PM મોદીનો હમશકલ
રાહિલ, એક કન્ટેસ્ટન્ટ જેને ખુદને 'ઓડી જી' કહ્યું. ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની નકલ કરતી એક્ટ કરી હતી, તેના પરફોર્મન્સ બાદ હોસ્ટ સમય રૈનાએ કોમેડિયન કુણાલ કામરાને વીડિયો કોલ કર્યો હતો જેનાથી રાહિલને મોદીની નકલ કરવા અને કોમેડિયન સાથે મજાક કરવાની વધુ એક તક મળી હતી.
વીડિયો કોલ પહેલા કન્ટેસ્ટન્ટે કહ્યું, 'રૂપિયો પડી રહ્યો છે પરંતુ કોઇ વાત નથી, ભાઇઓ જો રૂપિયો પડ્યો છે તો તેને ઉઠાવનારો પણ હું જ છું.' વીડિયો કોલ દરમિયાન, કુણાલ કામરાએ કહ્યું, 'આ બધુ કઇ થવાનું નથી, ભ્રમમાં ના રહો.' કન્ટેસ્ટન્ટે કોમેડિયન પર નિશાન સાધતા પૂછ્યું, 'આ શું વોટ્સએપની મજાક ઉઠાવી લીધી?'
કન્ટેસ્ટન્ટે કુણાલ કામરાની મજાક ઉડાવી
કુણાલ કામરાએ આ વાતચીત પર રિએક્ટ કરતા પૂછ્યું, 'કામરા, મારા મિત્ર, શું કરે છે તું? કોમેડી? કુણાલે ફરી કહ્યું, 'સર, સાંભળો મારી વાત...' રાહિલે જવાબ આપ્યો, 'સર પર કેવી રીતે આવ્યો? અને મજાક ચાલતી રહી.
ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ એપિસોડ 8 ક્યાં જોવા મળશે?
ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ સીઝન 2નો આઠમો એપિસોડ યુ ટ્યુબ પર ઉપલબ્ધ છે. દર્શક લેટેસ્ટ એપિસોડ જોવા માટે સમય રૈનાની ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ પર જોઇ શકો છો. સમય રૈના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અને હોસ્ટ કરવામાં આવેલા આ શોમાં કન્ટેસ્ટન્ટ અલગ અલગ એક્ટ કરે છે અને જજો દ્વારા તેમણે રેટ કરતા પહેલા પોતાના સ્કોરનું અનુમાન લગાવે છે. આ ફોર્મેટમાં ટેલેન્ટેડ પરફોર્મન્સ સાથે કોમેડી અને સ્ક્રિપ્ટ વગરની પેનલ ઇન્ટરએક્શન સામેલ છે. ફેન્સ શોના ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ પર જઇને એપિસોડ 8 જોઇ શકો છો અને આગામી એપિસોડનું અપડેટ્સ જોઇ શકો છો.
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