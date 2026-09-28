અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ અને પ્રોડ્યુસર વાશુ ભગનાનીના 12 સ્થળો પર ITની રેડ, જાણો શું છે મામલો?
આવકવેરા વિભાગે અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ, નિર્માતા વાશુ ભગનાની અને પેનોરમા સ્ટુડિયો સાથે સંકળાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે.
Published : September 28, 2026 at 6:42 PM IST
મુંબઈ: આવકવેરા વિભાગે ફિલ્મ ઉદ્યોગની વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા 12 સ્થળોએ તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ કાર્યવાહી ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ્સના નામે વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા ભંડોળના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે. આ દરોડામાં અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ, નિર્માતા વાશુ ભગનાની અને પેનોરમા સ્ટુડિયો સાથે જોડાયેલા સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે. આ કામગીરી મુંબઈ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
ફિલ્મ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ્સમાં કરચોરી અને મની લોન્ડરિંગની આશંકાના પગલે આવકવેરા વિભાગે આ 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે, તેમને વધુ અનિયમિતતાઓની શંકા છે, કારણ કે ફિલ્મ શૂટિંગ, પ્રોજેક્ટ્સ અને વિદેશી વિતરણના નામે લાંબા સમયથી વિદેશમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
મુંબઈ આવકવેરા વિભાગની ટીમો વિવિધ સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડી રહી છે. આ કામગીરી દરમિયાન, ખાતાઓ અને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરાયેલા ભંડોળની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રકુલના લગ્ન જેકી ભગનાની સાથે થયા છે, જેઓ અભિનેતા, ફિલ્મ નિર્માતા અને ઉદ્યોગ સાહસિક છે. રકુલે ઘણી તેલુગુ, હિન્દી અને તમિલ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે અને SIIMA એવોર્ડ સહિત અનેક સન્માનો મેળવ્યા છે. વાશુએ ગોવિંદાની 'કુલી નંબર 1' અને 'હીરો નંબર 1' સહિત ઘણી હિટ ફિલ્મોનું નિર્માણ કર્યું છે.
તેમની આગામી ફિલ્મોની વાત કરીએ તો, રકુલ પ્રીત સિંહ નિતેશ તિવારીની 'રામાયણ'માં શૂર્પણખાની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ દિવાળી 2026માં રિલીઝ થવાની છે. અભિનેત્રીએ તાજેતરમાં જ આ પ્રોજેક્ટ માટે ડબિંગ શરૂ કર્યું છે. આ પૌરાણિક ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ તરીકે, સાઈ પલ્લવી સીતા તરીકે, યશ રાવણની ભૂમિકા અને રવિ દુબે લક્ષ્મણની ભૂમિકા ભજવશે. વાશુ ભગનાની ઘણા વર્ષોથી પૂજા ફિલ્મ્સ સાથે સંકળાયેલા છે અને હવે આ પ્રોડક્શન હાઉસની જવાબદારી તેમના પુત્ર જેકી ભગનાની સંભાળી રહ્યા છે. આ બેનરે થિયેટર રિલીઝ, ડિજિટલ પ્રોજેક્ટ્સ અને મનોરંજન સંબંધિત અન્ય સાહસો પર કામ કર્યું છે. તેમની સૌથી તાજેતરની થિયેટર રિલીઝ ફિલ્મ 'હૈ જવાની તો ઈશ્ક હોના હૈ' હતી.
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