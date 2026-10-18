બોલિવૂડ એક્ટર ટાઇગર શ્રોફ પર મુંબઈમાં ફાયરિંગની ઘટના
મુંબઈ પોલીસ દ્વારા અપાયેલી માહિતી મુજબ, જુહુ પોલીસ સ્ટેશનની હદના વિસ્તારમાં આ ઘટના બની હતી.
Published : October 18, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:26 PM IST
મુંબઈ: અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફ પર ટુ-વ્હીલર પર સવાર અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, એક્ટરની સાથે રહેલી એક વ્યક્તિને ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટના જુહુના પુષ્પા પાર્ક વિસ્તારમાં બની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સદભાગ્યે, બોલિવૂડ એક્ટર ટાઈગર શ્રોફ સુરક્ષિત છે.
મુંબઈ પોલીસ દ્વારા અપાયેલી માહિતી મુજબ, જુહુ પોલીસ સ્ટેશનની હદના વિસ્તારમાં આ ઘટના બની હતી. ફાયરિંગની ઘટનામાં ટાઈગર શ્રોફ હાલમાં સુરક્ષિત છે અને તેને કોઈ ઈજા પહોંચી નથી.
Watch: A firing incident has been reported under Juhu Police Station. Tiger Shroff is safe and has not sustained any gunshot injuries. Further investigation is underway. (Source: Mumbai Police) https://t.co/57LmDpxeMD— IANS (@ians_india) October 18, 2026
સચિન સાવંત દ્વારા સરકારની ટીકા
અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફની કાર પર ગોળીબારની ઘટનાના અહેવાલો બાદ મુંબઈમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સચિન સાવંતે મુંબઈમાં બની રહેલી ઘટનાઓ અંગે તીખા સવાલો ઉઠાવ્યા છે. બાબા સિદ્દીકીની હત્યા, અભિનેતા સલમાન ખાનના નિવાસસ્થાને થયેલો ગોળીબાર અને વિવિધ અભિનેતાઓ તથા નિર્માતાઓને મળેલી ધમકીઓનો ઉલ્લેખ કરતા સાવંતે રાજ્ય સરકારની આકરી ટીકા કરી છે. મુંબઈમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પડી ભાંગી હોવાનો આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા છે.
સાવંતે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે, એક સમયે એવું કહેવાતું હતું કે "મહારાષ્ટ્ર બિહાર જેવું બની ગયું છે," પરંતુ હવે તો એવું કહેવાનો સમય આવી ગયો છે કે "બિહાર તેના કરતા સારું છે." 'X' પર એક પોસ્ટમાં તેમણે સરકાર પર નિશાન સાધ્યું અને વહીવટીતંત્રની જાહેરમાં ટીકા કરી, જેણે મુંબઈને અપરાધીઓના આતંકના ભરોસે છોડી દીધું છે.
કોંગ્રેસના સાંસદ વર્ષા ગાયકવાડે ગૃહ વિભાગને સીધો જવાબદાર ઠેરવ્યો છે અને સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, શું ગુનેગારોને કાયદાનો જરા પણ ડર છે? મુંબઈમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની આ સ્થિતિ છે! પહેલા સલમાન ખાનના નિવાસસ્થાનની બહાર ગોળીબાર, પછી બાબા સિદ્દીકીની હત્યા અને હવે અભિનેતા ટાઈગર શ્રોફ સાથે જોડાયેલી ગોળીબારની ઘટનાના અહેવાલો! જો દેશની આર્થિક રાજધાની ગણાતા મુંબઈ જેવા શહેરમાં આવી ઘટનાઓ એક પછી એક બનતી રહે, તો અહીંના રહેવાસીઓની સુરક્ષા માટે આખરે જવાબદાર કોણ છે?
એવું જાણવા મળ્યું છે કે, ટાઈગર શ્રોફ સાથે જોડાયેલી આ ઘટનામાં અન્ય એક વ્યક્તિ પણ ઘાયલ થઈ છે. ગોળીબાર પાછળનો હેતુ હજુ સ્પષ્ટ થયો નથી અને પોલીસ હાલમાં ગુનેગારોની શોધખોળ કરી રહી છે. શું ગુનેગારોને કાયદાનો જરા પણ ડર છે? 'X' પર એક પોસ્ટમાં સાંસદ વર્ષા ગાયકવાડે જણાવ્યું છે કે, મુંબઈના લોકોની સુરક્ષા અંગે સરકારે અને ગૃહ વિભાગે જવાબ આપવો જ પડશે.
(ઈનપુટ: IANS)