મુંબઈમાં 'પદ્મ ભૂષણ પંકજ ઉધાસ ચોક'નું ઉદ્ધાટન, ઉધાસ પરિવારે BMC અને મહારાષ્ટ્ર સરકારનો માન્યો આભાર
સ્વર્ગસ્થ ગઝલ ગાયક પંકજ ઉધાસની સ્મૃતિમાં બઈના પેડર રોડ સ્થિત પદ્મ ભૂષણ પંકજ ઉધાસ ચોકનું ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : May 18, 2026 at 10:43 AM IST
મુંબઈ: સ્વર્ગસ્થ ગાયક પંકજ ઉધાસની 75મી જયંતી પર મુંબઈના પેડર રોડ સ્થિત પદ્મ ભૂષણ પંકજ ઉધાસ ચોકનું ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યું છે. કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગમંત્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાએ આ ચોકનું ઉદ્ધાટન કર્યુ.
આ ચોક તે મહાન કલાકારની યાદમાં બનાવવામાં આવ્યો છે, જેણે મુંબઈને પોતાનું ઘર બનાવ્યું હતું. મહત્વપૂર્ણ છે કે, 17મે 1951માં જન્મેલા પકંજ ઉધાસનું 26 ફેબ્રુઆરી 2024માં 72 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ ખાતે નિધન થયું હતું. લાંબા સમયથી તેઓ બિમાર હતા.
પંકજ ઉધાસ 'આહત' નામના ગઝલ આલ્બમથી કારકિર્દીની શરુઆત કરી હતી. પંકજ ઉધાસનો જન્મ ગુજરાત રાજ્યના જેતપુરમાં થયો હતો. તેમના બે ભાઈ છે. તેમના મોટા ભાઈ મનહર ઉધાસે હિન્દી ફિલ્મમાં પ્લેબેક સિંગર તરીકે નામના મેળવી હતી.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: ग़ज़ल गायक पंकज उधास की याद में 'पद्म भूषण पंकज उधास चौक' के उद्घाटन पर उनकी बेटी नायाब उधास ने कहा, " हम bmc, मंगल प्रभात लोढ़ा और उनकी पूरी टीम के बहुत आभारी हैं। हम बहुत आभारी हैं कि पिताजी के 75वें जन्मदिन पर, हम उन्हें यह श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं।… pic.twitter.com/4GLXDkRl1C— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2026
સ્વર્ગસ્થ ગઝલ ગાયક પંકજ ઉધાસની સ્મૃતિમાં આયોજિત 'પદ્મ ભૂષણ પંકજ ઉધાસ ચોક'ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે તેમના પુત્રી નાયાબ ઉધાસે કહ્યું, "અમે બીએમસી, મંગલ પ્રભાત લોઢા અને તેમની સમગ્ર ટીમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. કે, પિતાની 75મી જન્મજયંતિ પર, અમે તેમને આ શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યાં છીએ. તેઓ ફક્ત મારા પિતા જ નહોતા, તેઓ મારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર હતા - તેઓ મારા માટે બધું જ હતા. આજનો દિવસ અમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે, કારણ કે અમે આને વાસ્તવિકતા બનાવવામાં સફળ થયા છીએ."
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: गायक सोनू निगम ने ग़ज़ल गायक पंकज उधास की याद में 'पद्म भूषण पंकज उधास चौक' के उद्घाटन पर कहा, " पंकज जी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं... अभी जो कुछ हो रहा है—खास तौर पर उनकी विरासत को ज़िंदा रखने के लिए—उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।"… pic.twitter.com/fzW7K5IAsd— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2026
ગાયક સોનુ નિગમે આ પ્રસંગે કહ્યું કે, "પંકજ જી મારા જીવનનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, આજે અહીં જે પણ થઈ રહ્યું છે તે જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે - ખાસ કરીને તેમના વારસાને જીવંત રાખવા માટે કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોને જોઈને સારૂં લાગી રહ્યું છે."
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ग़ज़ल गायक पंकज उधास की याद में 'पद्म भूषण पंकज उधास चौक' के उद्घाटन पर कहा,
આ પ્રસંગે બોલતા મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી મંગલ પ્રભાત લોઢાએ કહ્યું, પંકજ ઉધાસજીએ પોતાનું આખું જીવન આ જ વિસ્તારમાં વિતાવ્યું. આ તેમના પરિવારની હૃદયપૂર્વકની ઇચ્છા હતી, જેને મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મંજૂરી આપી, અને હવે એને અમે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે. આ ફક્ત ચોક નથી, તે એક કલાત્મક ઓળખ બની ગઈ છે. આવનારા સમયમાં, કલામાં રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ આ સ્થળની મુલાકાત લેવા માટે અચુક આવશે.
સંગીત કારકિર્દીની શરૂઆત
મહત્વપૂર્ણ છે કે, રાજકોટની સંગીત નાટ્ય અકાદમીમાં ચાર વર્ષ સુધી તબલા વગાડવાની કલા શીખ્યા પછી, પંકજે મુંબઈની વિલ્સન કૉલેજમાંથી બેચલર ઑફ સાયન્સની ડિગ્રી મેળવી હતી. ભારત-ચીન યુદ્ધ દરમિયાન પંકજના મોટા ભાઈ મનહર ઉધાસનો સ્ટેજ શો ચાલી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન પંકજે સ્ટેજ પર 'એ મેરે વતન કે લોગોં' ગીત ગાયું હતું. આ ગીતથી ખુશ થઈને એક દર્શકે પંકજને 51 રૂપિયાનું ઈનામ આપ્યું. હિન્દી સિનેમામાં વધુ સફળતા ન મળતા પંકજ કેનેડા ગયા હતા.
પંકજ ઉધાસના ગીત: વિદેશથી પરત ફર્યા બાદ પંકજે વર્ષ 1980માં તેમનું પહેલું ગઝલ આલ્બમ 'આહત' બહાર પાડ્યું હતું. હિન્દી સિનેમામાં પંકજ ઉધાસની ગઝલો ખુબ જ ફેમસ છે. તેમના આલ્બમમાં આહત, નશા, મકરર, તરન્નમ, મહેફિલમ, શામખાના સામેલ છે. પંકજ ઉધાસના ગીતની વાત કરીએ તો મન્ને કી અમ્મા યે તો બતા, ગા મેરે સંગ પ્યાર કા ગીત નયા, યાદ આયી યાદ આયી ભૂલી વો કહાની ફિર યાદ આયી, ના કજરે કી ધાર, દિલ જબ સે ટૂટ ગયા, તેરી આશિકીનો સમાવેશ થાય છે.
પંકજ ઉધાસના લગ્ન: ગ્રેજ્યુએશનનો અભ્યાસ કરતી વખતે પંકજને ફરીદા નામની યુવતી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો. ત્યાર બાદ બન્ને એક-બીજાને ડેટ કરતા હતા. ત્રણ આલ્બમ લોન્ચ થયા પછી પંકજ જ્યારે ગાયકીની દુનિયામાં પ્રખ્યાત થયા ત્યારે તે ફરીદાના પિતા પાસે તેનો હાથ માંગવા ગયા હતા. આ પછી પંકજ અને ફરીદાએ તારીખ 11 ફેબ્રુઆરી 1982ના રોજ લગ્ન કર્યા હતા.
પંકજ ઉધાસના પુરસ્કાર: પંકજ ઉધાસને પદ્મશ્રી એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તેમના પુરસ્કાર શ્રેષ્ઠ ગઝલ ગાયક તરીકે કેએલ સાયગલ પુરસ્કાર, ઈન્ડો અમેરિકન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વાર સન્માન, ઈન્દિરા પ્રિયદર્શની પુરસ્કાર, પ્રસ્તુત ઉત્કૃષ્ટ કલાત્મક પુરસ્કાર, મુંબઈ ખાતે પ્રસ્તુત સંગીત ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠતા માટે પુરસ્કારર, એમટીવી ઈમીઝ એવોર્ડ. આ પ્રકારના પંકજને અનેક પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે.