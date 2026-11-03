'ભારત છોડો' નોટિસ વિવાદ: ઇમરાન ખાનની માફી બાદ હવે કઈ શરતોને આધીન ભારતમાં રહી શકશે અભિનેતા? જાણો
ઇમરાન ખાન છેલ્લાં 40 વર્ષથી ભારતમાં રહે છે. અહીં તેમણે લગ્ન કર્યાં અને બોલિવૂડમાં પણ કામ કર્યું છે.
Published : November 3, 2026 at 2:39 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ અભિનેતા ઇમરાન ખાન તાજેતરમાં મુંબઈમાં કોકરેચ જનતા પાર્ટી દ્વારા યોજાયેલા SIR વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા હતા. ત્યાર બાદ તેમને દેશ છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ઇમરાન ભારતના નાગરિક ન હોવાથી તેમને આ સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ મામલે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં તાજેતરમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે ઇમરાનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સંભળાવ્યું. કોર્ટે સૌથી પહેલાં વિરોધ પ્રદર્શનમાં તેમની ભાગીદારી અંગે સવાલ ઉઠાવ્યો.
નોંધનીય છે કે, પૂર્વ ભાજપ સાંસદ કિરીટ સોમૈયાની ફરિયાદ બાદ ફોરેનર્સ રિજનલ રજિસ્ટ્રેશન ઑફિસ (FRRO)એ અભિનેતાને 28 ઑક્ટોબર સુધીમાં ભારત છોડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ઇમરાન ખાને આ નોટિસને બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં પડકારી હતી. જોકે, આ મુદ્દે ઇમરાને માફી માગી લીધી છે. કોર્ટની ટિપ્પણીઓ પરથી જણાય છે કે હવે ભારતમાં રહેવા માટે અભિનેતાએ કેટલીક શરતોનું પાલન કરવું પડશે. આવો, જાણીએ આ શરતો વિશે.
News Alert! Leave India notice: Actor Imran Khan tenders unconditional apology, gives undertaking to Bombay HC he would not take part in protest. https://t.co/k2KN75T9fl— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
કોર્ટે અભિનેતાને શું કહ્યું?
કોર્ટે જણાવ્યું કે ઓવરસીઝ સિટિઝન ઑફ ઇન્ડિયા (OCI) કાર્ડધારકો ભારતમાં કોઈ પણ જ્વલંત મુદ્દા પરના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ શકતા નથી. કોર્ટે સવાલ કર્યો કે તેઓ 40 વર્ષથી ભારતમાં રહે છે, તો ભારતીય નાગરિકતા કેમ નથી લઈ લેતા? નોંધનીય છે કે ઇમરાન પાસે અમેરિકાની નાગરિકતા છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટે આ મામલે ટકોર કરતાં કહ્યું કે ભારતના નાગરિક ન હોવાથી તેઓ દેશમાં યોજાતા કોઈ પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ શકે નહીં. સુનાવણી દરમિયાન ઇમરાન ખાનના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે અભિનેતાને તપાસ માટે ક્યારેય બોલાવવામાં આવ્યા નહોતા. અભિનેતા વતી ખાતરી આપવામાં આવી કે તેઓ ભવિષ્યમાં આવાં કોઈ પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ નહીં લે. કોર્ટે આપેલા નિર્દેશ મુજબ અભિનેતાએ બિનશરતી માફી પણ માગી અને કહ્યું કે તેઓ ફરી ક્યારેય વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે નહીં.
અભિનેતા તરફથી શું કહેવામાં આવ્યું?
ઇમરાન ખાનના વકીલે કોર્ટમાં કહ્યું, "મારી પાસે અમેરિકાનો પાસપોર્ટ અને OCI કાર્ડ છે. મારો જન્મ અમેરિકામાં થયો હોવાથી મારી પાસે ભારતીય નાગરિકતા નથી, પરંતુ મારું આખું જીવન ભારતમાં વીત્યું છે. અગાઉ મારી પાસે PIO કાર્ડ (પર્સન ઑફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન) હતું. મેં અહીં લગ્ન કર્યાં અને બોલિવૂડમાં પણ કામ કર્યું. હવે પછી કોઈ પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાઈશ નહીં, એવી ખાતરી આપવા હું તૈયાર છું."
OCI કાર્ડધારકો માટે ભારતમાં રહેવાની શરતો શું છે?
અમેરિકાના નાગરિક હોવાથી ઇમરાન ખાનને ભારતમાં કેટલીક શરતોને આધીન રહેવું પડશે, એવો મોટો સવાલ હવે ઊભો થયો છે. ભારતમાં રહેતા OCI કાર્ડધારક ઇમરાન ખાન હવે સરકાર વિરુદ્ધ યોજાતા કોઈ પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. અભિનેતા સંપૂર્ણપણે વિદેશી નાગરિક છે.
સામાન્ય રીતે, પાત્ર કાર્ડધારકોને ભારત આવવા માટે આજીવન અને અનેક વખત પ્રવેશની સુવિધા ધરાવતો વિઝા મળે છે, જે લાગુ નિયમોને આધીન હોય છે. નક્કી કરેલી શરતો મુજબ, સામાન્ય રીતે તેઓ ભારતમાં ગમે તેટલો સમય રહે, તો પણ તેમને FRRO અથવા FRO પાસે નોંધણી કરાવવાની છૂટ હોય છે.
#WATCH | Mumbai: Before he was detained by Police, Actor Imran Khan says, "I don't have demands. I am here as a citizen, as someone who lives in this city. I am here to see why freedom of movement is being restricted—why people's voices are being suppressed. That is why I am here. I am not in a position to make demands of anyone. Nor am I part of any organization. I am just here as a representative..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
OCI કાર્ડધારકો સોશિયલ મીડિયા પર પણ દેશના કોઈ જ્વલંત મુદ્દા અંગે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માટે સ્વતંત્ર નથી, એવું લેખમાં જણાવાયું છે. તેઓ બંધારણીય પદો પર રહેલા મહાનુભાવો સામેના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં પણ ભાગ લઈ શકતા નથી. આ નાગરિકોને ભારતમાં રાજકીય અધિકારો, જેમ કે મત આપવાનો અથવા ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર, મળતા નથી.
🚨 Bombay High Court slammed Imran Khan for participating in the protest against Gyanesh Kumar. The court directed him to tender an unconditional apology. The court also remarked: "You are an OCI card holder. You can't behave like an Indian citizen. You have nothing to say about SIR. You had no right to participate. Imagine if an Indian citizen participated in such protests in the US. That person would have been sent back to India on the very next available flight."— TEJASH 🚩 (@Tejashyy) November 2, 2026
નોંધનીય છે કે ઇમરાન પાસે હજુ પણ ભારતીય નાગરિકતા નથી. આ મામલા બાદ જો અભિનેતા ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માગશે, તો વિવાદને કારણે તેમને અનેક અડચણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હાલ આ મામલો કોર્ટમાં છે. ઇમરાન ખાનની માફી બાદ કોર્ટે સુનાવણીની આગામી તારીખ 7 ડિસેમ્બર નક્કી કરી છે. હવે જોવાનું એ છે કે ઇમરાન ખાન સામેના 'ભારત છોડો' વિવાદમાં અંતિમ ચુકાદો શું આવે છે.
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