IIFA 2027: શાહિદ કપૂરે એવા અંદાજમાં સલમાનને માઇક આપ્યું કે ફેન્સે કહ્યું- આ એટીટ્યુડ ભારે પડશે
અહીં સલમાન ખાન, શાહિદ કપૂર અને કરીના કપૂર સહિત ઘણા સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી.
Published : October 23, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:26 PM IST
હૈદરાબાદઃ આઈફા 2027ની સાંજે એકવાર ફરીથી બૉલીવૂડ સ્ટારનો જમાવડો જોવા મળ્યો. અહીં સલમાન ખાન, શાહિદ કપૂર અને કરીના કપૂર સહિત ઘણા સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી. આઈફા 2027ની પ્રેસ કૉન્ફરન્સમાં તમામ સ્ટાર્સે વારાફરતી પોતાના વિચાર રજૂ કર્યા. સાથે જ આઈફા અને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના સંબંધો પર વાત કરી.
આઈફા 2027ની પ્રેસ કૉન્ફરન્સ ફક્ત અહીં સુધી સીમિત નહોતી. અહીં ઘણા એવા સીન પણ જોવા મળ્યા, જે સંપૂર્ણ રીતે અનએક્સપેક્ટેડ હતા. તેમાં એક સલમાન ખાન અને શાહિદ કપૂરના સ્ટેજ પર સાથે હોવાનો વીડિયો ઘણો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં શાહિદ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનને કંઈક એ અંદાજમાં માઈક પકડાવે છે કે યુઝર્સે તેમની ક્લાસ લગાવી દીધી.
સલમાન-શાહિદનો વીડિયો વાયરલ
આઈફા 2027ની પ્રેસ કૉન્ફરન્સમાં સલમાન ખાન, શાહિદ કપૂર, વરૂણ ધવન અને કરીના કપૂર એક સાથે સ્ટેજ પર ઉભા હતા. સલમાને જીન્સ પર બ્લેક ટી-શર્ટ અને તેના પર બ્લૂ બ્લેઝર પહેર્યું હતું. જ્યારે શાહિદ કપૂર ઑલ-વ્હાઈટ લુકમાં ઈવેન્ટમાં પહોંચ્યા હતા. જ્યારે, સલમાન ખાનનો બોલવાનો વારો આવ્યો તો ભાઈજાન પાસે માઈક નહોતું. સલમાને શાહિદ તરફ હાથ વધાર્યો અને શાહિદે વગર જોયે સલમાનને માઈક થમાવી દીધું.
#SalmanKhan Didn't Even Hesitate 🗿😂 Reporter - Salman sir or Shahid aap dono hi pahle host kar chuke ho, Salman sir aap Shahid ko kaya advice dena chahte hai? Bhaijaan - Iifa host mat kar, yehi advice deta hon 🤣😂 https://t.co/OUxxwsVxCa— Sallu Bhai Fan (@SalluBhaiFan143) October 22, 2026
અહીં, સલમાન ખાનના એક્સપ્રેશનથી પણ ખબર પડી રહી હતી કે, શાહિદના આ જેસ્ચરથી અનકમ્ફર્ટ હતા. હવે સલમાન અને શાહિદની આ મૂમેન્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. તેના પર સલમાનના ફેન્સ શાહિદનો જોરદાર ક્લાસ લઈ રહ્યા છે.
ક્યારે-ક્યાં થશે આઈફા 2027 સેરેમની
સલમાન ખાન અને શાહિદ કપૂરે જ આઈફા 2027ની પ્રેસ કૉન્ફરન્સમાં તેની પુષ્ટી કરી. આઈફા એવોર્ડ્સ 2027નું આયોજન આબૂ ધાબીના યાસ આઈલેન્ડ પર 23 જાન્યુઆરી 2027એ થશે.
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