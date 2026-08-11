IAS તુકારામ મુંઢેએ શેર કર્યો 'ધક ધક ગર્લ' સાથે જોડાયેલો મજેદાર કિસ્સો, કહ્યું - જ્યારે માધુરીના લગ્ન થયા...
બોલિવૂડ અભિનેત્રી માધુરી દીક્ષિતના લગ્ન બાદ મહારાષ્ટ્ર FDA કમિશનર તુકારામ મુંઢેએ સંભળાવ્યો રસપ્રદ કિસ્સો
Published : August 11, 2026 at 2:34 PM IST
હૈદરાબાદ: મહારાષ્ટ્રના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA)ના કમિશનર તુકારામ મુંઢે હાલમાં ચર્ચામાં છે. અવારનવાર તેમની દરોડાની કાર્યવાહી અંગેના સમાચાર સામે આવતા રહે છે. તાજેતરમાં તેમનો એક ઇન્ટરવ્યૂ સામે આવ્યો છે, જેમાં તેમણે UPSCની તૈયારીના દિવસોની એક રસપ્રદ ઘટના સંભળાવી હતી.
IAS અધિકારીએ યાદ કર્યું કે તેમના એક મિત્ર, જે હવે કસ્ટમ્સ વિભાગમાં વરિષ્ઠ અધિકારી છે, એક વખત ખૂબ જ પરેશાન થઈને તેમની પાસે આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં તુકારામ મુંઢેને લાગ્યું કે કોઈ ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે. પરંતુ બાદમાં ખબર પડી કે તેમના મિત્રના દિલ તૂટવાનું કારણ બોલિવૂડ અભિનેત્રી માધુરી દીક્ષિતના લગ્ન હતા.
તુકારામ મુંઢેએ આ કિસ્સો શનિવાર, 8 ઓગસ્ટે પુણેના બાલગંધર્વ રંગમંદિરમાં યોજાયેલા ‘અનસ્ટોપેબલ તુકારામ’ નામના ઓપન ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન સંભળાવ્યો હતો. તેમનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જાણીતા લેખક અરવિંદ જગતાપે તેમનો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો.
વાતચીત દરમિયાન તુકારામ મુંઢેએ પોતાના બાળપણ, શાળાના દિવસો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી અને જાહેર સેવામાં તેમની સફર વિશે વાત કરી હતી. તેમણે પોતાના શરૂઆતના સમયના અનેક અંગત અનુભવો પણ શેર કર્યા હતા.
1998-99ની આસપાસની એક ઘટનાને યાદ કરતાં તુકારામ મુંઢેએ જણાવ્યું હતું કે તે સમયે તેઓ UPSC મેઇન્સ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને મજાકમાં પોતાને ‘પેરાસાઇટ’ (પરજીવી) અથવા ‘ફ્રી-લોડર’ (મફતમાં જીવનાર) કહેતા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેઓ અને તેમના મિત્ર પંકજ, જે હવે કસ્ટમ્સ કમિશનર છે, મોડી રાત સુધી સાથે અભ્યાસ કરતા હતા.
તુકારામ મુંઢેએ કહ્યું, “અમે બંને મોડી રાત સુધી અભ્યાસ કરતા હતા. તે મારા કરતાં એક-બે કલાક મોડો સૂતો હતો. હું સવારે લગભગ બે કે ત્રણ વાગ્યે સૂતો હતો, જ્યારે તે ત્રણ કે ચાર વાગ્યાની આસપાસ સૂતો હતો અને થોડો મોડો ઉઠતો હતો.”
અધિકારીએ જણાવ્યું કે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા બાદ તેઓ ફરી અભ્યાસ શરૂ કરી દેતા હતા અને ઘણીવાર પોતાના રૂમ તથા લાઇબ્રેરી વચ્ચેના કોરિડોરમાં બેસીને વાંચતા હતા.
એક સવારે તેમનો એક મિત્ર પાછળથી તેમની પાસે આવ્યો, તેણે તુકારામ મુંઢેની ગરદનની આસપાસ હાથ મૂક્યો અને રડવા લાગ્યો.
તુકારામ મુંઢેએ યાદ કરતાં કહ્યું, “તેને રડતો જોઈને હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મેં તેને પૂછ્યું કે શું થયું, પરંતુ તે રડતો જ રહ્યો. મને ખબર નથી કે તેની આંખોમાં ખરેખર આંસુ હતા કે નહીં, પરંતુ તે રડવા જેવો અવાજ કરી રહ્યો હતો.” તેમણે કહ્યું કે શરૂઆતમાં તેમને ડર લાગ્યો હતો કે કોઈ ગંભીર બાબત તો નથી બની ને.
તુકારામે કહ્યું, “મેં તેને પૂછ્યું કે શું થયું છે?” ત્યારબાદ તેમના મિત્રે તેમને પૂછ્યું કે શું તેમણે અખબાર વાંચ્યું છે. મુંઢેએ કહ્યું કે તેમણે અખબાર જોયું હતું, પરંતુ તેમાં તેમને કંઈ અસામાન્ય લાગ્યું નહોતું. તેમણે ફરી મિત્રને પૂછ્યું કે તે શા માટે રડી રહ્યો છે. ત્યારબાદ તેમના મિત્રે જે જવાબ આપ્યો તે સાંભળીને તુકારામ મુંઢે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
મુંઢેએ યાદ કરતાં જણાવ્યું, “તેણે કહ્યું, ‘અરે, માધુરીનાં લગ્ન થઈ ગયાં.’ મેં કહ્યું, ‘તો શું થયું?’ ત્યારબાદ તેણે જવાબ આપ્યો, ‘માધુરી દીક્ષિત...’” આ વાત સાંભળીને કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ લોકો હસી પડ્યા હતા.
વાતચીત દરમિયાન તેમને તેમની પસંદગીની અભિનેત્રી વિશે પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું. જોકે, મુંઢેએ નામ જણાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
માધુરી દીક્ષિત સાથે જોડાયેલા આ કિસ્સાએ વધુ એક સવાલ ઊભો કર્યો. તુકારામ મુંઢેને પૂછવામાં આવ્યું કે તે વર્ષોમાં તેઓ પોતે કયા અભિનેતા કે અભિનેત્રીને પસંદ કરતા હતા.
આ સવાલના જવાબમાં તેમણે મજાક કરતાં કહ્યું, “મને કોણ પસંદ હતું એ વાત હું અત્યારે જણાવવાની હિંમત નહીં કરું. મારી લગ્ન જીવન સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે.”
FDA કમિશનર તરીકે સતત ચર્ચામાં
FDA કમિશનર તરીકેની તાજેતરની કામગીરીને કારણે તુકારામ મુંઢે લોકોનું વધુ ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે. પદ સંભાળ્યા બાદથી તેમણે સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોના ઉલ્લંઘન સામે કાર્યવાહી કરી છે. તેમાં હોટલ, કેન્ટીન અને હોસ્પિટલોમાં દરોડા પાડવાની કામગીરીનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમના વિભાગે ભેળસેળયુક્ત પનીર અને દૂધ સાથે જોડાયેલા કેસોમાં પણ કાર્યવાહી કરી છે.
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