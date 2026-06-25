સામંથા રૂથ પ્રભુએ પ્રેગ્નેન્સીની પુષ્ટિ કરી, કહ્યું, "હું ખૂબ ખુશ છું, મારે હવે મેટરનિટી લીવ લેવી પડશે"
અભિનેત્રી ગર્ભાવસ્થાના પહેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં છે. થોડા સમય માટે ગુપ્ત રીતે ડેટિંગ કર્યા પછી, આ દંપતીએ લગ્ન કર્યા.
Published : June 25, 2026 at 12:10 PM IST
હૈદરાબાદ : સાઉથ અભિનેત્રી સામંથા રૂથ પ્રભુએ આખરે પોતાના ચાહકોને ખુશખબર આપી દીધી છે. એક ઇવેન્ટ દરમિયાન સામંથાએ આ વાત પર સત્તાવાર મુહર મારી છે કે તે ગર્ભવતી છે. તાજેતરમાં પતિ રાજ નિદિમોરુ સાથેની એક આઉટિંગ દરમિયાન બેબી બમ્પ દેખાતા તેમની પ્રેગ્નન્સીની અટકળો તેજ બની હતી. તેમની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'મા ઇન્ટી બંગારમ'ની સફળતા વચ્ચે તેમની વ્યક્તિગત જિંદગી સાથે જોડાયેલી આ ચર્ચાઓ પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહી હતી.
થોડા દિવસોનો મૌન બાદ હવે સામંથાએ પોતાની પ્રેગ્નન્સીની વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તાજેતરમાં ચાહકો સાથેની એક મુલાકાત દરમિયાન અભિનેત્રીએ મેટરનિટી લીવ વિશે વાત કરતાં આ અટકળો પર આડકતરી રીતે મોહર મારી હતી.
#Samantha confirmed her pregnancy and revealed that she will be taking a brief maternity break from films🤝pic.twitter.com/wjjuJjTceS— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 24, 2026
ગર્ભવતી છે સામંથા રૂથ પ્રભુ
'મા ઇન્ટી બંગારમ'ની સક્સેસ મીટ દરમિયાન સામંથાએ કહ્યું હતું કે, "માફ કરશો મિત્રો, થોડો સમયનો વિરામ લઈશ અને પછી ફરી પાછી આવીશ. હકીકતમાં મને હવે મેટરનિટી લીવ લેવાની છે, પરંતુ હું ખૂબ જ ખુશ છું..." બ્રેક બાદ ચાહકો માટે વધુ એક રોમાંચક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાની વાત કરતાં તેમણે પોતાની પ્રેગ્નન્સીની પુષ્ટિ કરી હતી.
સામંથા રૂથ પ્રભુ - રાજ નિદિમોરુ
આ પ્રસંગે સામંથાના ડિરેક્ટર પતિ રાજ પણ હાજર હતા. સામંથાએ જ્યારે ચાહકોને ખુશખબર આપી ત્યારે રાજને પણ ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર અભિનેત્રી હાલ પોતાની પ્રેગ્નન્સીના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં છે. કેટલાક સમય સુધી ગુપ્ત રીતે એકબીજાને ડેટ કર્યા બાદ આ દંપતીએ 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ લગ્ન કર્યા હતા.
તેમની લગ્નવિધિ ખૂબ જ ખાનગી રીતે યોજાઈ હતી, જેમાં માત્ર પરિવારજનો અને નજીકના મિત્રો હાજર રહ્યા હતા. કોયમ્બતુરના ઈશા યોગ કેન્દ્ર સ્થિત લિંગ ભૈરવી મંદિરમાં ભૂત શુદ્ધિ વિવાહ વિધિ હેઠળ બંનેએ લગ્ન કર્યા હતા. અહેવાલો મુજબ, ફિલ્મ 'ધ ફેમિલી મેન 2'ના શૂટિંગ દરમિયાન બંને વચ્ચે પ્રેમ થયો હતો.
રાજ અને સામંથા બંનેના વિશાળ ચાહકવર્ગ છે, પરંતુ તેઓ પોતાની વ્યક્તિગત જિંદગીને જાહેર જીવનથી દૂર રાખવાનું પસંદ કરે છે. જોકે, સામંથા સમયાંતરે પોતાના ચાહકો સાથે જીવનની ખાસ ક્ષણો શેર કરતી રહે છે.
'મા ઇન્ટી બંગારમ'ની સફળતા
હાલમાં સામંથા માટે ઉજવણીનું વધુ એક કારણ પણ છે. 'મા ઇન્ટી બંગારમ' ફિલ્મની વાર્તા અને સ્ક્રિપ્ટ રાજ નિદિમોરુએ તૈયાર કરી હતી. તેમણે વસંત મારિંગંટી અને પ્રહાસ બોપ્પુડી સાથે મળીને ફિલ્મનું સહ-નિર્માણ અને સહ-લેખન પણ કર્યું હતું. સામંથા અભિનીત આ ફિલ્મને દર્શકો તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર 46 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી છે.
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