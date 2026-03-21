કેવી રીતે રામોજી રાવે હૈદરાબાદમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગના મૂળિયા મજબૂત કર્યા? TGFA સમારોહમાં CM રેડ્ડુી યાદ કર્યુ યોગદાન
Published : March 21, 2026 at 7:10 AM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણા રાજ્ય ફિલ્મ વિકાસ નિગમના નેજા હેઠળ માધાપુરમાં 'તેલંગાણા ગદ્દર ફિલ્મ એવોર્ડ્સ' (TGFA) સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ટોચના કલાકારો સહિત અગ્રણી લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે હૈદરાબાદ હવે એવા તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે જ્યાં હોલીવુડની ફિલ્મો પણ હોસ્ટ થઈ રહી છે, જે વૈશ્વિક સિનેમા નકશા પર શહેરનું વધતું કદ દર્શાવે છે. તેલંગાણા રાજ્ય ફિલ્મ વિકાસ નિગમના નેજા હેઠળ માધાપુરમાં આયોજિત ભવ્ય 'તેલંગાણા ગદ્દર ફિલ્મ એવોર્ડ્સ' (TGFA) સમારંભમાં બોલતા, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરકારે ફિલ્મ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, હૈદરાબાદ હવે ફક્ત આઈટી, ઉદ્યોગો કે બિરયાની માટે જાણીતું નથી, પરંતુ ઝડપથી "સિનેમા હબ" તરીકે વિકાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે સમગ્ર ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગ શહેરમાં એક છત નીચે ભેગા થશે. હૈદરાબાદની સુરક્ષા અને રોકાણકાર મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ પર પ્રકાશ પાડતા તેમણે કહ્યું કે, દુબઈના રોકાણકારો પણ અહીં રોકાણ કરવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે.
#WATCH | Hyderabad | Actor Madhuri Dixit attends Telangana Gaddar Film Awards— ANI (@ANI) March 20, 2026
She says, " i am happy to be here. happy ugadi to everyone... it is a great honor to be attending." (19.03) pic.twitter.com/bx6eBEm3pf
ઉદ્યોગના દિગ્ગજોના યોગદાનને યાદ કરતાં, રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું કે એન. ટી. રામા રાવ અને અક્કીનેની નાગેશ્વર રાવે તેલુગુ ફિલ્મ ઉદ્યોગને ચેન્નાઈથી હૈદરાબાદ ખસેડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, રામોજી રાવે અથાક મહેનત કરીને શહેરમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગના મૂળિયા મજબૂત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે રામોજી ફિલ્મ સિટી જેવી સંસ્થાઓ એવી રીતે બનાવવામાં આવી હતી કે ફિલ્મ નિર્માતાઓ ફક્ત વાર્તાનો વિચાર લઈને પૂર્ણ ફિલ્મ બનાવી શકે.
લાંબા સમયથી પડતર નંદી પુરસ્કારોને નવા નામથી પુનર્જીવિત કરવાના નિર્ણય અંગે જણાવતા, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે ગદ્દરના માનમાં ગદ્દર પુરસ્કારો ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ગદ્દરને તેલંગાણા ચળવળને પ્રભાવિત કરનાર અને સામાજિક અન્યાય સામે લડનારા એક શક્તિશાળી અવાજ તરીકે વર્ણવ્યા.તેમણે કહ્યું, "તેમના નામે પુરસ્કારો આપવા એ આપણી સામાજિક જવાબદારીનું પ્રતિબિંબ છે,"
રેવંત રેડ્ડીએ ભાર મૂક્યો કે સિનેમા એક શક્તિશાળી માધ્યમ છે જેમાં લોકોના અભિપ્રાયને આકાર આપવાની ક્ષમતા છે. તેમણે ફિલ્મ નિર્માતાઓને સામાજિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને અર્થપૂર્ણ સામગ્રી બનાવવા વિનંતી કરી.
#WATCH | Hyderabad | Actor Rashmika Mandana attends Telangana Gaddar Film Awards— ANI (@ANI) March 20, 2026
She says, " happy ugadi..." (19.03) pic.twitter.com/n9Iehuw1v9
નાયબ મુખ્યમંત્રી ભટ્ટી વિક્રમાર્કાએ જણાવ્યું હતું કે "ગદ્દર" ફક્ત એક વ્યક્તિનું નહીં, પરંતુ એક સંસ્થાનું પ્રતીક છે. તેમણે નોંધ્યું કે એવોર્ડ પસંદગી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ પારદર્શિતા સાથે હાથ ધરવામાં આવી હતી અને દેશભરના કલાકારોની ભાગીદારી પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આ સમારંભ તેલંગાણા સરકાર દ્વારા ફિલ્મ ઉદ્યોગને સન્માનિત કરવા અને હૈદરાબાદને વૈશ્વિક સિનેમા સ્થળ બનાવવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવવા તરફ લેવામાં આવેલ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
તેલંગાણા ગદ્દર ફિલ્મ પુરસ્કારો (TGFA) વિશે જાણો: આ વાર્ષિક પુરસ્કારો છે જે તેલંગાણા સરકાર દ્વારા 2025 માં તેલુગુ સિનેમામાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્યને માન્યતા આપવા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પુરસ્કારો ભૂતપૂર્વ નંદી પુરસ્કારોનું સ્થાન લે છે. તેમનું નામ પ્રખ્યાત કવિ અને ગીતકાર ગદ્દરના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. 2026 ના સમારોહમાં નાગા ચૈતન્ય અને રશ્મિકા મંદન્ના જેવા કલાકારોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.