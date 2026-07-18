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ઋતિક રોશન સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા, ફિલ્મ 'સુપર 30'ના વિદ્યાર્થીઓના અનુભવો શેર કર્યા.

ઋતિક એ સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેત્રી લિસા રે દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ વાંગચુકનો એક વીડિયો ફરીથી શેર કર્યો.

ઋતિક રોશન સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા
ઋતિક રોશન સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 3:02 PM IST

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હૈદરાબાદ : બોલિવૂડમાંથી પહેલીવાર કોઈએ આ મામલે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરતાં શિક્ષણવિદ, ઇનોવેટર અને સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને સમર્થન આપ્યું છે. સોનમ નવી દિલ્હીમાં અનિશ્ચિતકાળની ભૂખ હડતાળ પર હતા અને હવે વહીવટીતંત્રે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યા છે. NEET પરીક્ષાના પેપર લીકના વિરોધમાં અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને લઈને વાંગચુકની ભૂખ હડતાળનો આજે 21મો દિવસ હતો.

‘કૃશ’ સ્ટાર ઋતિક રોશને સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેત્રી લિસા રે દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવેલો વાંગચુકનો એક વીડિયો ફરી શેર કર્યો. વીડિયોમાં વાંગચુક કથિત પરીક્ષા પેપર લીક અંગે લોકોની ચુપ્પી પર સવાલ ઉઠાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ મામલા બાદ 20 વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી હતી. વાંગચુકના વિચારો સાથે સહમત થતાં ઋતિકે લખ્યું, ‘આ સાચું છે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતા આવા આઘાત વિશે મને ત્યારે સમજાયું હતું જ્યારે મેં મારી એક ફિલ્મમાં શિક્ષકની ભૂમિકા ભજવી હતી.’ અભિનેતા પોતાની ફિલ્મ ‘સુપર 30’નો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા, જે વાસ્તવિક જીવનના ગણિતશાસ્ત્રી અને શિક્ષણવિદ આનંદ કુમાર પર આધારિત છે.

સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં ઋતિક રોશન
સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં ઋતિક રોશન (Hrithik Roshan IG Post)

ઋતિક રોશન હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રથમ મોટા સ્ટાર છે, જેમણે વાંગચુકને સમર્થન આપ્યું છે. આ પહેલાં જિનત અમાન, સોની રાઝદાન, સ્વરા ભાસ્કર, અભય દેઓલ, પ્રકાશ રાજ, ઓમી વૈદ્ય અને અન્ય ઘણી હસ્તીઓએ પણ આ કાર્યકરના સમર્થનમાં પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.

તાજેતરમાં અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિન્હાએ પણ વાંગચુક સાથે એકતાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની ચુપ્પી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે ખુલ્લેઆમ બોલવાનો અર્થ એ નથી કે કોઈ વ્યક્તિ ‘રાષ્ટ્રવિરોધી’ છે.

સોનાક્ષીએ કહ્યું, "મેં અગાઉ ક્યારેય આ પ્રકારનું જાહેર નિવેદન આપ્યું નથી, પરંતુ હવે હું ચૂપ રહી શકતી નથી. આપણે બધા સોનમ વાંગચુકને જાણીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે તેમણે દેશ માટે શું કર્યું છે, તેમની ઉપલબ્ધિઓ શું છે અને તેમને કેટલા સન્માન મળ્યા છે. છેલ્લા 18 દિવસથી તેઓ ભૂખ હડતાળ પર છે અને શા માટે? કારણ કે તેઓ બાળકોના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે, એવા ભવિષ્ય માટે જેને તેઓ વિનાશ તરફ ધકેલાઈ રહ્યું હોવાનું માને છે."

સોનાક્ષીની ટિપ્પણીઓ બાદ તેમના પિતા અને અભિનેતા-રાજકારણી શત્રુઘ્ન સિન્હાએ કહ્યું હતું કે તેમની દીકરીએ ખુલ્લેઆમ વાત કરી અને વાંગચુકનું સમર્થન કર્યું તે અંગે તેમને ગર્વ છે.

18 જુલાઈની સવારે, વાંગચુકની બગડતી તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્દેશો બાદ દિલ્હી પોલીસે તેમને દક્ષિણ દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને દાખલ કર્યા છે.

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