14 વર્ષની શર્મિલા ટાગોરને સત્યજીત રે એ સિનેમામાં કેવી રીતે ગાઈડ કરી: ઝોયા અઝીઝ
બંગાળી સિનેમાથી અભિનય સફર શરૂ કરનારા શર્મીલા ટાગોરે ભારતના મહાન ફિલ્મ નિર્માતાઓમાંના એક સત્યજીત રેના માર્ગદર્શન હેઠળ, માત્ર 14 વર્ષની વયે ફિલ્મ જગતમાં પગ મુક્યો.
નવી દિલ્હી : ઘણા હિન્દી ફિલ્મ પ્રેમીઓ માટે, શર્મિલા ટાગોર હંમેશા 'કાશ્મીર કી કાલી', 'આરાધના' અને 'અમર પ્રેમ' જેવી સુંદર, રોમેન્ટિક ફિલ્મોમાં જોવા મળેલી તેજસ્વી અને ગ્લેમરસ સ્ત્રી હશે. જોકે, અભિનેત્રી મુખ્ય હોરડની સ્ટાર બને તે પહેલાં, ટાગોરની સિનેમેટિક સફર ખૂબ જ વ્યક્તિગત સ્થાનેથી શરૂ થઈ હતી.
ત્યારે રેએ તેમને બંગાળી ફિલ્મ 'અપુર સંસાર' (1959) માં કાસ્ટ કર્યા, જે તેમની પ્રખ્યાત અપુ ટ્રાયોલોજીની છેલ્લી ફિલ્મ હતી. તે ઉંમરે, તેમને ફિલ્મોનો કોઈ ઔપચારિક અનુભવ નહોતો, અભિનયની કોઈ ઉંડી સમજ નહોતી, અને તેઓ જે ફિલ્મ વારસામાં પ્રવેશી રહ્યા હતા તેનો ખૂબ જ ઓછી સમજ હતી. હવે અભિનેત્રી યાદ કરે છે કે આ અનુભવ એટલો ડરામણો નહોતો જેટલો કોઈ કલ્પી શકે, જેનો મોટા ભાગે શ્રેય રેના સૌમ્ય સ્વભાવને જાય છે.
ANI સાથે વાત કરતા, પીઢ અભિનેત્રીએ સેટ પરનો પોતાનો પહેલો શોટ યાદ કર્યો, અભિનેત્રી કહે છે કે એક એવી પળ જે તેને આજે પણ યાદ છે.
"હે ભગવાન, આમા ઘણો સમય લાગશે. પરંતુ તે શાનદાર હતું. અને મને હજુ પણ તે યાદ છે. તેથી મારો પહેલો શોટ ઘરમાં પ્રવેશવાનો અને આસપાસ જોવાનો હતો. અને અલબત્ત, કોઈ પણ પોતાનો પહેલો શોટ ભૂલી શકતું નથી..."
તેઓ પ્રથમ ભારતીય ઓસ્કાર વિજેતા દિગ્દર્શકને આનો શ્રેય આપતા કહે છે કે, જેમને તે પ્રેમથી "માનિક દા" કહે છે, જેમણે એવું વાતાવરણ બનાવ્યું એક જ્યાં કોઈ નવોદિત પણ અસંકોચ ન અનુભવે. તેણીના મતે, તેણે ક્યારેય કોઈ કલાકારોને એવો અનુભવ થવા દીધો જ નહીં કે કોઈ સીન "મુશ્કેલ" છે. પહેલી વાર ફિલ્મના સેટ પર પગ મૂકતી એક યુવાન છોકરી માટે, તે વિશ્વાસે બધો જ ફરક પાડ્યો.
"આ બધુ મારા માટે નવું હતું તેથી તે સુંદર હતું, તે ખૂબ જ તણાવમુક્ત હતું. અને તે જ માણિક દાની સુંદરતા હતી. કારણ કે તેમણે ક્યારેય તેમના કલાકારોને એવું અનુભવવા દીધા નહીં કે સીન મુશ્કેલ છે. તેથી તે મારો પહેલો દિવસ હતો, હું ખૂબ જ નવી હતી, અને મને ફિલ્મોમાં કોઈ અનુભવ નહોતો. તેમણે મારા માટે બધું ખૂબ જ સરળ બનાવ્યું," તેણીએ ANI ને કહ્યું. વર્ષોથી, ટાગોર અને રેએ પાંચ ફિલ્મોમાં સહયોગ કર્યો અને ભારતીય સિનેમાની સૌથી પ્રખ્યાત અભિનેતા-દિગ્દર્શક જોડીમાંની એક બની ગયા. "અપુર સંસાર" ઉપરાંત, તેમની સાથે "દેવી," "નાયક," "અરણ્યેર દિન રાતી," અને "સીમાબદ્ધ" જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે.
તે વારસાને તાજેતરમાં દિલ્હીમાં ફરીથી રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં રેની "અરણ્યેર દિન રાતી" (ડેઝ એન્ડ નાઇટ્સ ઇન ધ જંગલ, 1970) પુનઃસ્થાપિત 4K સંસ્કરણમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. શહેરી અલગતા અને સામાજિક તણાવની શોધ કરતી આ ફિલ્મ રેની સૌથી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાંની એક છે, અને ટાગોરને હજુ પણ તેની યાદો તાજી છે.
શૂટિંગને યાદ કરતાં, તેમણે ઝારખંડમાં શૂટિંગની શારીરિક મુશ્કેલીઓ વિશે વાત કરી. કલાકારોને રાંચીમાંથી મુસાફરી કરવી પડી, એક શહેર જે રેએ જાણી જોઈને ત્યાંના વાતાવરણ માટે પસંદ કર્યું હતું, તે સ્થાન પર પહોંચતા પહેલા. તેમને યાદ છે કે "ગરમી", પાંદડા વગરના છૂટાછવાયા વૃક્ષો અને "વીજળીનો પુરવઠો", આ બધા તત્વો રે દ્રશ્ય રીતે કેદ કરવા માંગતા હતા. જ્યારે તેમની પાસે જનરેટર અને કૂલર હતું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે બાકીના કલાકારોએ સાથે મળીને મુશ્કેલીઓ સહન કરી, પરંતુ ફરિયાદ કરવાને બદલે હસવાનું પસંદ કર્યું.
"હા, ઝારખંડમાં. અમારે રાંચીમાં ઉતરવું પડ્યું અને પછી વાહન ચલાવીને પાછા ફરવું પડ્યું. તે સુંદર હતું, મારો અર્થ એ છે કે, તે ચોક્કસ સ્થાન અને વર્ષનો તે સમય ઇચ્છતો હતો. તેથી ત્યાં ખૂબ ગરમી હતી, અને વૃક્ષો ખૂબ જ છૂટાછવાયા હતા. કોઈ પાંદડા નહોતા, અને તેઓ એજ દેખાવ ઇચ્છતા હતા. તેમણે કહ્યું, અમારી પાસે વીજળી નહોતી, પરંતુ મને કુલર સાથે જનરેટર આપવામાં આવ્યું હતું. બધા છોકરાઓ ખૂબ જ અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા, પરંતુ અમે ફક્ત તેના વિશે હસ્યા. સાંજે હવામાન ખૂબ જ ખુશનુમા થઈ જતું,"
ટાગોરે રે સાથે કરેલી દરેક ફિલ્મોનો પોતાનો ખાસ આકર્ષણ હતું, અને આજે પણ આ શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ ચાહકોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. આ પાંચેય ફિલ્મોમાં તેમના સંયમિત, આત્મનિરીક્ષણશીલ અને આધુનિક ગુણોનો એક અલગ પાસું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે તેમણે પાછળથી હિન્દી સિનેમામાં ભજવેલી ગ્લેમરસ ભૂમિકાઓથી અલગ હતી.