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હની સિંહે કર્યો બાદશાહના જુઠ્ઠાણાંનો પર્દાફાશ, સમય રૈનાના શોની ક્લિપ શેર કરી રેપરની બોલતી બંધ કરી

બાદશાહે કૉમેડિયન સમય રૈનાના શોમાં ગયો હતો જ્યાં સમયે પૂછ્યું હતું કે તેને બાદશાહ નામ કોણે આપ્યું હતું?

બાદશાહે કૉમેડિયન સમય રૈનાના શોમાં ગયો હતો જ્યાં સમયે પૂછ્યું હતું કે તેને બાદશાહ નામ કોણે આપ્યું હતું?
બાદશાહે કૉમેડિયન સમય રૈનાના શોમાં ગયો હતો જ્યાં સમયે પૂછ્યું હતું કે તેને બાદશાહ નામ કોણે આપ્યું હતું? (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 12:10 PM IST

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હૈદરાબાદ: કોમેડિયન સમય રૈના ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. તેના લોકપ્રિય શો ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ સીઝન 2નો એક ખાસ એપિસોડ ઓનલાઈન વાયરલ થયા બાદ તે ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો છે. રેપર બાદશાહ પર કરવામાં આવેલા એક મજાકે બાદશાહ અને યો યો હની સિંહ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદને ફરી ચર્ચામાં લાવી દીધો છે. આ નવા વિવાદ વચ્ચે હની સિંહની એક જૂની વાયરલ ક્લિપ પરની કૉમેન્ટ પણ ફરી વાયરલ થઈ છે, જેમાં તેણે બાદશાહને ‘મારી ગંદી ઔલાદ’ કહ્યું હતું.

અસલમાં, 10 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ YouTube ચેનલના મેમ્બર્સ માટે રિલીઝ કરવામાં આવેલા લેટેસ્ટ બોનસ એપિસોડમાં બાદશાહ સાથે હોસ્ટ-રાઇટર હર્ષ લિમ્બાચિયા, સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર સૌરવ જોશી અને કોમેડિયન રજત સૂદ જોવા મળ્યા હતા.

આ એપિસોડમાં એક સ્પર્ધકના પરફોર્મન્સ બાદ સમય રૈનાએ એક નાનું ગીત ગાયું હતું અને બાદશાહને તેમના સ્ટેજ નેમ વિશે પણ સવાલ કર્યો હતો. આ દરમિયાન દર્શકોને હની સિંહ સાથે જોડાયેલી જૂની ઘટનાની યાદ આવી ગઈ હતી.

શો દરમિયાન સમય રૈનાએ માઇક હાથમાં લીધો, તેને ટ્યુન કરવા અંગે મજાક કરી અને ગીત ગાવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારબાદ આ સેગમેન્ટની એક ક્લિપ X પર “#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions” કેપ્શન સાથે શેર કરવામાં આવી હતી.

આ ગીતમાં સમય રૈનાએ કહ્યું હતું, “હું યો યો હની સિંહનો ફેન છું,” અને ત્યારબાદ ‘બ્રાઉન રંગ’નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઘણા દર્શકોએ આ વાતને હની સિંહ અને બાદશાહ વચ્ચેના જૂના વિવાદ સાથે જોડીને જોઈ હતી.

બાદશાહ અને હની સિંહ એક સમયે હિપ-હોપ ગ્રુપ ‘માફિયા મુન્ડીર’નો હિસ્સો હતા, પરંતુ બાદમાં બંનેનું વ્યાવસાયિક જોડાણ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. ત્યારથી અનેક ગીતોને લઈને બંને વચ્ચે વિવાદ થતા રહ્યા છે. તેમાં ગીતો અને તેની ધૂનનો શ્રેય કોને મળવો જોઈએ તે મુદ્દો પણ સામેલ છે.

આ પૈકીનો સૌથી મોટો વિવાદ ‘બ્રાઉન રંગ’ ગીતને લઈને છે. બાદશાહનો દાવો છે કે તેમણે આ ગીતના બોલ લખ્યા હતા, જ્યારે હની સિંહે તેની ધૂન તૈયાર કરી હતી. આ મુદ્દો જુલાઈ 2025માં ફરી ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાદશાહે હની સિંહ સાથે સંબંધિત એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર ‘ક્રેડિટ્સ’ લખીને ટિપ્પણી કરી હતી.

આ જ એપિસોડમાં સમય રૈનાએ બાદશાહને તેમના સ્ટેજ નેમ પાછળની કહાની વિશે પણ પૂછ્યું હતું. બાદશાહે જણાવ્યું હતું કે આ નામ તેમણે પોતે રાખ્યું હતું. આ પછી તરત જ દર્શકોએ બંને રેપર્સ વચ્ચેની જૂની વાતચીતનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. આ વીડિયોમાં બાદશાહે કહ્યું હતું કે હની સિંહે તેમને ‘બાદશાહ’ નામ આપ્યું હતું. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ હની સિંહે પણ તેને પોતાની Instagram સ્ટોરી પર શેર કર્યો હતો અને લખ્યું હતું, “મારી ગંદી ઔલાદ.”

હની સિંહે કર્યો બાદશાહના જુઠ્ઠાણાંનો પર્દાફાશ
હની સિંહે કર્યો બાદશાહના જુઠ્ઠાણાંનો પર્દાફાશ (Honey Singh IG Story)

આ એપિસોડ ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ સીઝન 2નો બીજો બોનસ એપિસોડ હતો. શોના તમામ એપિસોડ Netflix પર સ્ટ્રીમ થાય છે, જોકે બોનસ એપિસોડ અનિયમિત અંતરે રિલીઝ કરવામાં આવે છે.

શ્રેણીનો પહેલો બોનસ એપિસોડ 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ રિલીઝ થયો હતો, જેમાં રાઘવ જુયાલ, નિહારિકા એનએમ, રોહન જોશી અને મુનવ્વર ફારૂકી જોવા મળ્યા હતા.

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