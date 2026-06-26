જામનગરમાં ફરી સેલિબ્રિટીનો જમાવડો: 'Fast & Furious' ના 'રોમન પીયર્સ'નું એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત
ટાયરીસ ગિબ્સન અંબાણી પરિવારના ખાસ આમંત્રણ પર ભારતના પ્રવાસે આવ્યા છે. તેઓ અંબાણી પરિવારના આતિથ્ય હેઠળ જામનગરમાં રોકાણ કરવાના છે.
Published : June 26, 2026 at 9:49 PM IST
જામનગર: ગુજરાતનું 'છોટા કાશી' ગણાતું જામનગર શહેર હવે વૈશ્વિક સ્તરે સેલિબ્રિટીઓનું મનપસંદ હબ બની ગયું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. જામનગરમાં અવારનવાર દેશ-વિદેશના જાણીતા સિતારાઓનું આગમન થતું રહે છે, ત્યારે ફરી એકવાર જામનગરના આંગણે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સેલિબ્રિટી પધાર્યા છે. હોલિવૂડના વિશ્વપ્રસિદ્ધ અભિનેતા અને ગાયક ટાયરીસ ગિબ્સન (Tyrese Gibson) જામનગર એરપોર્ટ પર આવી પહોંચતા જ સ્થાનિકો અને મીડિયામાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
અંબાણી પરિવારના ખાસ મહેમાન
મળતી માહિતી મુજબ, ટાયરીસ ગિબ્સન અંબાણી પરિવારના ખાસ આમંત્રણ પર ભારતના પ્રવાસે આવ્યા છે. તેઓ અંબાણી પરિવારના આતિથ્ય હેઠળ જામનગરમાં રોકાણ કરવાના છે. જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે, અહીં આવીને મને ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે. ખાસ છે કે, અગાઉ પણ અંબાણી પરિવારના વૈભવી પ્રસંગોને કારણે જામનગર વૈશ્વિક નકશા પર ચમક્યું છે, ત્યારે આ વખતે હોલિવૂડના આ દિગ્ગજ કલાકારની મુલાકાતે ફરી એકવાર જામનગરને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચામાં લાવી દીધું છે.
'Fast & Furious' ના 'રોમન પીયર્સ' તરીકે છે પ્રખ્યાત
ટાયરીસ ગિબ્સનની વાત કરીએ તો, તેઓ વિશ્વભરમાં અત્યંત લોકપ્રિય એવી 'Fast & Furious' ફિલ્મ શ્રેણી માટે જાણીતા છે. આ એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મ સીરિઝમાં તેમણે ભજવેલું 'રોમન પીયર્સ' નું પાત્ર સિનેમાપ્રેમીઓમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યું છે. તેમની શાનદાર કોમિક ટાઇમિંગ અને દમદાર એક્ટિંગના કારણે તેઓ ભારતમાં પણ કરોડો ચાહકો ધરાવે છે.
મોડેલિંગથી લઈને ગાયકી સુધીની સફર
ટાયરીસ ગિબ્સન માત્ર એક પ્રતિભાશાળી અભિનેતા જ નથી, પરંતુ એક બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા કલાકાર છે. તેમણે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત એક મોડેલ તરીકે કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે સંગીત ક્ષેત્રે ઝંપલાવ્યું અને એક સફળ ગાયક તરીકે પણ પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી. ગાયકી અને અભિનય ઉપરાંત તેઓ એક કુશળ લેખક પણ છે. મનોરંજન જગતમાં અનેક ઉતાર-ચઢાવ પાર કરીને તેમણે સંગીત અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેમાં નોંધપાત્ર અને અનન્ય સફળતા હાંસલ કરી છે. જામનગર એરપોર્ટ પર તેમના આગમન બાદ સુરક્ષાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે તેમને અંબાણી પરિવારના નિવાસસ્થાન તરફ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હોલિવૂડના આ સુપરસ્ટારની ઝલક મેળવવા માટે એરપોર્ટની બહાર ચાહકોની ભીડ પણ જોવા મળી હતી.
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