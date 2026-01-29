રાજામૌલીની 'વારાણસી'ની રિલીઝ ડેટ પરથી પડદો હટ્યો! આ દિવસે થિએટર્સમાં મચાવશે ધૂમ?
વારાણસી શહેરમાં રાજામૌલીની ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ સાથેના મોટા પોસ્ટર્સ જોઈ ફેન્સની આતુરતા વધી
Published : January 29, 2026 at 8:18 PM IST
હૈદરાબાદ: શું જાણીતા ફિલ્મમેકર એસ.એસ. રાજામૌલીની આગામી ફિલ્મ વારાણસીની થિયેટ્રિકલ રિલીઝ તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે? એસ.એસ. રાજામૌલીની આગામી દિગ્દર્શિત ફિલ્મ વારાણસીને લઈને ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી શહેરમાં અચાનક લાગેલા હોર્ડિંગ્સ જોવા મળ્યા છે, જે 7 એપ્રિલ, 2027ની સંભવિત રિલીઝ તરફ ઈશારો કરે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી આ તસવીરો ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી છે. તેમાં વારાણસીમાં ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ દર્શાવતા મોટા-મોટા હોર્ડિંગ્સ જોવા મળે છે. આ હોર્ડિંગ્સનો ઉલ્લેખ કરતા તરણ આદર્શે પોતાના પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું છે, “એસ.એસ. રાજામૌલીની બહુપ્રતીક્ષિત મોટી ફિલ્મ ‘વારાણસી’ 7 એપ્રિલ 2027ના રોજ રિલીઝ થશે?”
તેણે આગળ લખ્યું છે, “આવી જોરદાર અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે, માસ્ટર સ્ટોરીટેલર એસ.એસ. રાજામૌલીની મોસ્ટ અવેટેડ મોટી ફિલ્મ વારાણસી 7 એપ્રિલ 2027ના રોજ વિશ્વભરમાં રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે. વારાણસી શહેરમાં હોર્ડિંગ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ચર્ચા અને અટકળો વધુ જ તેજ બની ગઈ છે. આજે રાત્રે એક સત્તાવાર જાહેરાત થવાની શક્યતા છે. હવે સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે એસ.એસ. રાજામૌલીએ 7 એપ્રિલ 2027ની તારીખ કેમ પસંદ કરી? અસલમાં આ તારીખે રામ નવમી, ઉગાદી, ગુડીપડવા અને સમગ્ર ભારતમાં ઉજવાતા નવા વર્ષના અન્ય મોટા તહેવારો સાથે આવે છે.”
મહેશ બાબુ, પ્રિયંકા ચોપરા અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન અભિનિત આ ફિલ્મ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી ડેવલપમેન્ટમાં છે અને તેને તાજેતરના સમયના સૌથી મોટા ભારતીય પ્રોજેક્ટ્સ પૈકી એક તરીકે જોવામાં આવે છે. જોકે નિર્માતાઓ અત્યાર સુધી મૌન ધારણ કરી રાખ્યું હતું, પરંતુ અચાનક મોટાપાયે આઉટડોર પ્રમોશન શરૂ થતાં ફેન્સ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.
હજુ સુધી નિર્માતાઓ તરફથી ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, તેમ છતાં હોર્ડિંગ્સને કારણે ફિલ્મ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી ગઈ છે અને ઘણા લોકોનું માનવું છે કે જલ્દી જ કોઈ સરપ્રાઇઝ મળી શકે છે.
આ તારીખ પસંદ કરવાની પાછળનું કારણ માત્ર 7 એપ્રિલે આવતાં કેટલાક ખાસ અવસરો જ નથી, પરંતુ રજાઓની લાંબી શ્રેણી પણ છે, કારણ કે 14 એપ્રિલે આંબેડકર જયંતિ છે અને 15 એપ્રિલે રામનવમી છે. આખા અઠવાડિયામાં ઉત્સવના માહોલને ધ્યાનમાં રાખીને આવનારી એન્ટરટેનર ફિલ્મ માટે 7 એપ્રિલ 2027ની તારીખ નક્કી થઈ હોઈ શકે છે. વારાણસી એક સાથે અનેક ભાષાઓમાં પણ રિલીઝ થવાની છે.
