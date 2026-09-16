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શરૂઆતમાં ઘણા OTT પ્લેટફોર્મે નકારી, હવે 'હનુમાન અંશ' માટે પડાપડી, ફિલ્મ નિર્માત્રી દાવો

હનુમાન અંશ ભારતમાં 7 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થઈ હતી અને હાલમાં તે રિલીઝના 41મા દિવસમાં પ્રવેશી છે.

હનુમાન અંશ
હનુમાન અંશ (Film Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 12:59 PM IST

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હૈદરાબાદ: નીમ કરોલી બાબાના જીવનથી પ્રેરિત ફિલ્મ "હનુમાન અંશ" વિશ્વભરમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. માત્ર ₹2 કરોડના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મ ભારતમાં કમાણીના મામલે ₹200 કરોડનો આંકડો પાર કરી ચૂકી છે. આ ફિલ્મ તાજેતરમાં જ વિદેશમાં પણ રિલીઝ થઈ છે. હનુમાન અંશે ₹5 કરોડ સાથે બોક્સ ઓફિસ પર ખાતું ખોલ્યું હતું. હનુમાન અંશ હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી રહી છે.

હનુમાન અંશ તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ "મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી" અને "હૈવાન" ની કમાણી પર પણ નકારાત્મક અસર કરી રહી છે. પરિણામે, હનુમાન અંશ ચાલુ વર્ષની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે. "ધુરંધર 2" અને "બોર્ડર 2" ની કમાણીમાં હનુમાન અંશથી આગળ છે. તાજેતરમાં, ફિલ્મના દિગ્દર્શક, વિશાલ ચતુર્વેદીએ ખુલાસો કર્યો કે એક OTT પ્લેટફોર્મે ફિલ્મમાં અપશબ્દોનો ઉલ્લેખ કરીને ફિલ્મને નકારી કાઢી હતી. હવે, ફિલ્મના નિર્માતાએ ખુલાસો કર્યો છે કે એક OTT પ્લેટફોર્મ એ આ ફિલ્મને અપશબ્દ કહીને ફગાવી દીધી હતી, હવે ફિલ્મની ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું છે કે, હવે આ ફિલ્મ ખરીદવા માટે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર લાઇન લાગી છે.

હનુમાન અંશ માટે OTT પ્લેટફોર્મ પર લાગી લાઈન

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હનુમાન અંશના નિર્માતા રાગિની સોનાએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘણા OTT પ્લેટફોર્મ તેમની ફિલ્મ મેળવવા માટે લાઇન અપ કરી રહ્યા છે. અહેવાલોનું માનીએ તો નિર્માત્રી કહ્યું કે, "હા, આવું થઈ રહ્યું છે. બે થી ત્રણ પ્લેટફોર્મ અમારી ફિલ્મ ખરીદવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. આ દર્શાવે છે કે અમારી ફિલ્મ દર્શકોને પસંદ આવી રહી છે. નિર્માતાએ ખુલાસો કર્યો, "અમે સિલ્વર સ્ક્રીન માટે હનુમાન અંશ ફિલ્મ બનાવી હતી અને તેને OTT પર રિલીઝ કરવાનું વિચાર્યું ન હતું."

નિર્માત્રીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે, હનુમાન અંશને રિલીઝ થયા દરમિયાન વધુ સ્ક્રીન મળી ન હતી. નોંધનીય છે કે હનુમાન અંશ ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ દેશભરમાં 300 થી 400 સ્ક્રીન પર રિલીઝ થઈ હતી, જેનાથી તે ખુશ નહોતી. તાજેતરમાં ફિલ્મ માટે ₹100 કરોડના OTT સોદાના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા હતા. જોકે, નિર્માતાએ આ દાવાઓને ફગાવી દીધા. તેમણે કહ્યું કે આવી કોઈ ડીલ થઈ નથી અને હાલમાં ટીમનું ધ્યાન ફિલ્મના થિયેટર રન પર છે.

બોક્સ ઓફિસ પર દબદબો

નોંધનીય છે કે હનુમાન અંશ બોક્સ ઓફિસ પર દબદબો વધારી રહી છે. 26 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થયેલી રોકિંગ સ્ટાર યશની ટોક્સિક ફિલ્મનો પણ આ ફિલ્મ પર કોઈ અસર પડી નથી. હનુમાન અંશે રિલીઝના 40 દિવસ નોંધપાત્ર રીતે પૂર્ણ કર્યા છે. ફિલ્મે તેના 40મા દિવસે ભારતમાં ₹8.25 કરોડની કમાણી કરી હતી. SACNILC અનુસાર, ફિલ્મે 40 દિવસમાં ₹273.18 કરોડની કમાણી કરી છે અને ભારતમાં ₹231.36 કરોડની કમાણી કરી છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે ફિલ્મે માત્ર ₹10 લાખથી શરૂઆત કરી હતી અને હવે તે દરરોજ કરોડોની કમાણી કરી રહી છે.

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