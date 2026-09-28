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'હનુમાન અંશ' બૉક્સ ઑફિસઃ વર્લ્ડવાઈડ 400 કરોડનો આંકડો પાર, શાહરૂખ, આમિર અને ઋત્વિકની ફિલ્મોને છોડી પાછળ

હનુમાન અંશ ભારતમાં ગત 7 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થઈ હતી અને 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 12:24 PM IST

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હૈદરાબાદ: હનુમાન અંશે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર પોતાની મજબુત છાપ છોડી દીધી છે. ફિલ્મે રિલીઝ થયાના 52 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે અને હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી રહી છે. 52મા દિવસે, ફિલ્મની કમાણી લગભગ 50% વધીને ભારતમાં ₹300 કરોડ અને વિશ્વભરમાં ₹400 કરોડના આંકડો પાર કરી ગઈ છે.

માત્ર 2 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત બજેટ સાથે બનેલી, હનુમાન અંશે તેની કમાણીથી ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ ફિલ્મ ટોચની 50 સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મોની યાદીમાં પણ પ્રવેશી ગઈ છે. આ ફિલ્મે સાત અઠવાડિયા પૂરા કર્યા છે. આ ફિલ્મએ કમાણીના મામલે વિશ્વભરમાં ₹400 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો છે,તેથી આ ફિલ્મ એ ઘણી મોટી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દે છે. ચાલો હનુમાન અંશની અત્યાર સુધીની કમાણી પર એક નજર કરીએ.

₹400 કરોડનો આંકડો પાર કરી

હનુમાન અંશે શરૂઆતમાં કોઈ ખાસ કમાલ કર્યો ન્હોતો. માત્ર ₹10 લાખ રૂપિયાથી કમાણીની શરૂઆત કરી હતી અને આજે, તેના 52મા દિવસે, ફિલ્મે લગભગ ₹10 કરોડની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મની શરૂઆત ધીમી રહી હતી અને પહેલા બે અઠવાડિયામાં તે લગભગ ફ્લોપ માનવામાં આવી હતી. પહેલા બે અઠવાડિયામાં ફિલ્મ માંડ ₹1.50 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી શકી હતી. જોકે, ત્યારબાદ દર્શકોએ સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો અને ટિકિટના વેચાણમાં તીવ્ર વધારો થયો. ચોથા અઠવાડિયાથી, હનુમાન અંશ ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર ₹60 કરોડ થી વધુનો નફો કમાઈ રહી છે.

આ ફિલ્મના સપ્તાહના અંતે 18.95 કરોડનો ચોખ્ખો નફો કર્યો હતો, જેમાં ફક્ત રવિવારે જ ₹9 કરોડની શાનદાર કમાણી પણ સામેલ છે. તેની સાથે જ ફિલ્મની કૂલ સ્થાનિક કમાણી 52માં દિવસે 307 કરોડ (કુલ કલેક્શન ₹362 કરોડ) થઈ ગઈ છે. રવિવારે, હનુમાન અંશે સ્થાનિક બોક્સ ઓફિસ પર ₹300 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો, જે અગાઉ 25 થી ઓછી હિન્દી ફિલ્મો આ સિધ્ધી હાંસલ કરી છે.

વિદેશમાં હનુમાન અંશની રિલીઝ મો઼ડી થઈ હતી. ભારતમાં રિલીઝ થયાના લગભગ છ અઠવાડિયા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રિલીઝ થઈ હતી, પરંતુ ત્યારથી તેને વેગ મળ્યો છે. સોમવાર સુધીમાં, તેણે વિદેશમાં 4 મિલિયન ડોલરથી વધુની કમાણી કરી છે. આનાથી ફિલ્મનું કુલ વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન ₹402 કરોડ થયું છે.

હનુમાન અંશે કઈ ફિલ્મોને પાછળ છોડી ?

હનુમાન અંશે ગયા રવિવારે (52માં દિવસે) ક્રિશ (393 કરોડ રૂપિયા) અને ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસ (₹392 કરોડ)ને પાછળ છોડીને 400 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો. ત્યાર બાદ તેણે ૩ ઇડિયટ્સ (₹400 કરોડ) અને કાંતારા (₹401 કરોડ)ના લાઈફટાઈમ કલેક્શનને પણ પાછળ રાખી દીધું. પોતાની આ પ્રચંડ રફ્તારને જોતા હનુમાન અંશ 450 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પણ પાર કરી શકે છે અને હેપ્પી ન્યૂ યર, વિક્રમ અને અંધાધુન જેવી અન્ય હિટ ફિલ્મોને પણ પાછળ છોડી શકે છે.

હનુમાન અંશ વિશે બધું

વિશાલ ચતુર્વેદી દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત ફિલ્મ, હનુમાન અંશ લક્ષ્મીનારાયણ નામના એક દુઃખી યુવાનની વાત વર્ણાવે છે, જે તેની માતાના મૃત્યુ પછી ભગવાનની શોધમાં આધ્યાત્મિક યાત્રા પર નીકળે છે. જીવન, મૃત્યુ અને માનવ દુઃખના રહસ્યો જાણવા માટે તે ઉત્તર ભારતમાં ફરે છે, અંતે તે આદરણીય સંત નીમ કરોલી બાબા બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં શોભિનવ સત્યાની સાથે વિહાન શેડગે, ચંદન કે આનંદ, પૂર્ણિમા તિવારી, અનિલ રસ્તોગી, ગુલશન પાંડે અને ભગવાનદાસ પટેલ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.

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