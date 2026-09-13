'હનુમાન અંશ' ફિલ્મે વિદેશોમાં પણ ગજવ્યા થિએટર, ભારતમાં કમાણી 200 કરોડને પાર
'હનુમાન અંશ' ન માત્ર ભારત જ પરંતુ વિદેશમાં પણ બમ્પર કમાણી કરી છે, વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મને બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે
Published : September 13, 2026 at 9:42 PM IST
હૈદરાબાદઃ 'હનુમાન અંશ' ફિલ્મે ભારતમાં 200 કરોડની કમાણીનો આંકડો પાર કરીને વધુ એક રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે. 200 કરોડ રૂપિયાની કમાણી સાથે આ ફિલ્મે હાલમાં જ રિલિઝ થયેલી ફિલ્મ 'મિર્જાપૂરઃ ધ મૂવી' અને 'હૈવાન'ને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. ગત 7 ઓગસ્ટે રિલિઝ થયેલી આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર પોતાના 36 દિવસ પૂરા કરી દીધા છે. છેલ્લા પાંચ અઠવાડિયાથી આ ફિલ્મ ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. પાંચમા અઠવાડિયામાં આ ફિલ્મે રેકોર્ડબ્રેક કમાણી કરી અને પાંચ અઠવાડિયામાં સૌથી વધુ કમાણી કરવા મામલે 'ધુરંધર-2' અને 'બોર્ડર-2' જેવી હીટ ફિલ્મોની લિસ્ટમાં નામ નોંધાવી દીધી છે.
સૌથી મોટી વાત એ છે કે, 11 સપ્ટેમ્બરે આ ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ રિલિઝ થઈ હતી. વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર પણ આ ફિલ્મ ધૂમ મચાવી રહી છે. ચાલો જાણીએ વર્લ્ડવાઈડ આ ફિલ્મની ઓપનિંગ કેવી રહી?
'HANUMAN ANSH' - SET TO CREATE ANOTHER RECORD... #HanumanAnsh begins Week 6 with a bang, clearly emerging as the first choice of moviegoers despite the arrival of a new prominent release, #Haiwaan.#HanumanAnsh is expected to witness big jumps on Saturday and Sunday.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 12, 2026
Just like… pic.twitter.com/2HAfWTEFzL
'હનુમાન અંશ'ની વર્લ્ડવાઈડ ઓપનિંગ
KGFના મેકર્સ હોમ્બલે ફિલ્મ્સે 'હનુમાન અંશ' ફિલ્મને વર્લ્ડવાઈડ રિલિઝ કરવાની જવાબદારી લીધી છે. 'હનુમાન અંશ' ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ રિલિઝ થયાના પહેલા દિવસે જ તેમણે અધધધ કમાણીનો આંકડો રજુ કર્યો છે. 'હનુમાન અંશ' ફિલ્મે વર્લ્ડવાઈડ 500 હજાર ડોલર (અંદાજિત 5 કરોડ રૂપિયા)ની કમાણી સાથે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતમાં આ ફિલ્મે 10 લાખ રૂપિયાની કમાણી સાથે ઓપનિંગ કરી હતી. મેકર્સનું માનવું છે કે, આ ફિલ્મને વિદેશમાં પણ ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ઈન્ડિયન બોક્સ ઓફિસની કમાણીની વાત કરીએ તો, ભારતમાં 37 દિવસ બાદ આ ફિલ્મે 5.58 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. 'હનુમાન અંશ' ફિલ્મનું ભારતમાં નેટ કલેક્શન 179.21 કરોડ રૂપિયા અને ગ્રોસ 211.74 રૂપિયાની કમાણી અત્યાર સુધીમાં થઈ છે.
'HANUMAN ANSH': CINEPOLIS' DISTRIBUTION STRATEGY PAYS OFF BIG TIME... Cinépolis' distribution strategy has played a pivotal role in helping #HanumanAnsh build strong momentum, week after week.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2026
The film opened across just 300 screens, collecting ₹ 90 lacs in Week 1, and went on… pic.twitter.com/fxO2ZPn0db
ધુરંધર અને ધુરંધર-2ને આપી ધોબીપછાડ
ફિલ્મ ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે આ ફિલ્મની હાલમાં જ થયેલી કમાણીને લઈને આંકડા રજૂ કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "હનુમાન અંશ ફિલ્મ રેકોર્ડ સર્જી રહી છે. પાંચમા અઠવાડિયાની કમાણીમાં 9156 ટકાનો વધારો થયો છે. પહેલા અઠવાડિયામાં આ ફિલ્મે 90 લાખ રૂપિયા, બીજા અઠવાડિયામાં 46 લાખ રૂપિયા અને ત્રીજા અઠવાડિયામાં આ ફિલ્મે 10 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી, જ્યારે ચોથા અઠવાડિયામાં 58.50 કરોડ રૂપિયા અને પાંચમા અઠવાડિયામાં 83.30 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. કોઈપણ મોટા સ્ટાર વિના હનુમાન અંશ ફિલ્મે આ ચમત્કાર કરી બતાવ્યો છે. હવે આ ફિલ્મ વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર કેવા રેકોર્ડ સર્જે છે તે જોવાનું રહેશે.
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