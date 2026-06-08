'હૈ જવાની તો...' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનનો ત્રીજો દિવસ, વરુણ ધવનની ફિલ્મે રવિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરી
"હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ" એ રવિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરી. ત્રીજા દિવસે ફિલ્મે કેટલા કરોડની કમાણી કરી તે જાણો.
Published : June 8, 2026 at 6:19 PM IST
હૈદરાબાદ : ફિલ્મ ‘હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ’ ના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનના ત્રીજા દિવસે મેકર્સને થોડી રાહત મળી છે, કારણ કે વરુણ ધવનની આ કોમેડી ફિલ્મે વીકએન્ડમાં સારી વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. ધીમી શરૂઆત અને શનિવારે થોડી ઘટાડા બાદ, ફિલ્મે રવિવારે કમબેક કર્યું, જેના કારણે ઓપનિંગ વીકએન્ડનું કુલ કલેક્શન સારું રહ્યું. ભલે ફિલ્મને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યા હોય અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું મંતવ્ય અલગ હોય, તેમ છતાં દર્શકો હળવા-ફૂલકા મનોરંજન માટે સિનેમાઘરો સુધી પહોંચ્યા.
બોક્સ ઓફિસ પર ધીમી શરૂઆત બાદ વરુણ ધવન, પૂજા હેગડે અને મૃણાલ ઠાકુરની ફિલ્મ ‘હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ’ની કમાણીમાં આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે. રવિવારે તેની કમાણીમાં શનિવારની તુલનામાં 20 ટકા વધારો નોંધાયો.
મેકર્સના જણાવ્યા મુજબ, ‘હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ’ એ પહેલા દિવસે ગ્લોબલ બોક્સ ઓફિસ પર 10.20 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. બીજા દિવસે ફિલ્મે 10.74 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. બે દિવસની ધીમી ગતિ બાદ રવિવાર, 7 જૂનના દિવસે ફિલ્મે સારી કમાણી અને અગાઉના બે દિવસની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું.
મેકર્સે સોમવાર, 8 જૂને ફિલ્મના કલેક્શનનો અપડેટ જાહેર કર્યો હતો. તેમના મુજબ, વીકએન્ડ દરમિયાન ફિલ્મે વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ પર કુલ 12.70 કરોડ રૂપિયા કમાયા છે, જેમાંથી 10.76 કરોડ રૂપિયા ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસમાંથી આવ્યા છે, જ્યારે 2.60 કરોડ રૂપિયા ઓવરસીઝમાંથી મળ્યા છે.
‘હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ’ નું નિર્માણ રમેશ તૌરાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું દિગ્દર્શન ડેવિડ ધવન દ્વારા થયું છે. ફિલ્મમાં જિમ્મી શેરગિલ, મૌની રોય, રાકેશ બેડી, ચંકી પાંડે અને મનીષ પોલ મહત્વપૂર્ણ સહાયક ભૂમિકાઓમાં છે, તેમજ જોની લિવર, રાજપાલ યાદવ, મનોજ પહવા, કૃત્તિ સેનન અને વરુણ સૂદે કેમિયો ભૂમિકાઓ ભજવી છે. આ ફિલ્મ 5 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.
ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ પર તેલુગુ ફિલ્મ ‘પેડ્ડી’ અને બોબી દેઓલની ફિલ્મ ‘બંદર’ તરફથી જોરદાર ટક્કર મળી રહી છે. ‘પેડ્ડી’, વરુણની ફિલ્મ ‘હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ’થી એક દિવસ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી અને બોક્સ ઓફિસ પર પોતાની પકડ બનાવી રાખી છે. રામ ચરણની આ ફિલ્મ ત્રણ દિવસમાં વૈશ્વિક સ્તરે 236.7 કરોડ રૂપિયા સુધીનું કલેક્શન કરી ચૂકી છે.
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