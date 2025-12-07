ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેને મળ્યો મનનો માણીગર, આ ગુજરાતી ફિલ્મના એક્ટર સાથે કરી સગાઈ
Published : December 7, 2025 at 5:12 PM IST
અમદાવાદ: 'ચાર ચાર બંગડી' ફેમ ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેએ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ અભિનેતા અને બિઝનેસ મેન ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી લીધી. સિંગરે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર આ એન્ગેજમેન્ટ સેરેમનીની તસવીરો પોસ્ટ કરીને ફેન્સને જાણકારી આપી હતી. ખાસ વાત એ છે કે આ એન્ગેજમેન્ટ સેરેમનીમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને યુપીના વર્તમાન રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે પણ હાજરી આપી હતી.
જાણીતી ગુજરાત સિંગર કિંજલ દવેએ પોતાની પોસ્ટમાં એન્ગેજમેન્ટની તસવીરો પોસ્ટ કરીને કેપ્શનમાં લખ્યું છે, 'God's Plan'. આ સાથે તેણે હાર્ટ શેપનું ઈમોજી પણ પોસ્ટ કર્યું છે. આ સગાઈમાં બંનેના પરિવારના સભ્યો અને નજીકના લોકોએ હાજરી આપી હતી.
કિંજલ દેવાના મંગેતર ધ્રુવિન શાહની વાત કરીએ તો તેણે વર્ષ 2017માં ફિલ્મી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ સાથે તે ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અને બિઝનેસમેન પણ છે. તેઓ jojo એપના ફાઉન્ડર પણ છે. તેણે વિદેશથી એક્ટિંગનો અભ્યાસ કરેલો છે અને પોતે બિઝનેસમેન પરિવારમાંથી આવે છે.
નોંધનીય છે કે આ પહેલા કિંજલ દવેએ વર્ષ 2018માં પોતાના બાળપણના મિત્ર પવન જોશી સાથે સગાઈ કરી હતી. જોકે વર્ષ 2023માં તેમની સગાઈ તૂટી ગઈ હતી અને હવે બે વર્ષ બાદ કિંજલ દવેએ ફરીથી પોતાના જીવનના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી છે.
