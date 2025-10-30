ETV Bharat / entertainment

'મિસરી' ફિલ્મના કલાકારોને પ્રમોશનમાં સ્ટંટ કરવા ભારે પડ્યા, વીડિયો વાઈરલ થતા પોલીસે નોંધી ફરિયાદ

સાયન્સ સિટી આસપાસના રોડ પર મિસરી ફિલ્મના પ્રમોશન માટે એક્ટર ટીકુ તલસાણીયા તથા પ્રેમ ગઢવી સહિતના અન્ય કલાકારો એકઠા થયા હતા.

ફિલ્મના પ્રમોશનમાં સ્ટંટ કરવા ભારે પડ્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 7:26 PM IST

અમદાવાદ: આવતીકાલે 31મી ઓક્ટોબરથી ગુજરાતી ફિલ્મ 'મિસરી' થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની છે. આ પહેલા જ ફિલ્મના કલાકારો વિવાદમાં સપડાયા છે. ફિલ્મના પ્રમોશનમાં કલાકારોએ જાહેર રોડ પર બાઈક સ્ટંટ કરતા તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયો હતો. જેને લઈને પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે. આટલું જ નહીં ફિલ્મના કલાકારોની પણ અટકાયત કરી હતી.

ફિલ્મ પ્રમોશન દરમિયાન સ્ટંટ કર્યા
વિગતો મુજબ, 29 ઓક્ટોબરની સાંજે સાયન્સ સિટી આસપાસના રોડ પર મિસરી ફિલ્મના પ્રમોશન માટે એક્ટર ટીકુ તલસાણીયા તથા પ્રેમ ગઢવી સહિતના અન્ય કલાકારો એકઠા થયા હતા. બાઈક ચલાવતા દરમિયાન તેમનો છુટ્ટા હાથથી રાઈડિંગ અને જોખમી રીતે સ્ટંટ કરતો સામે આવ્યો હતો. જે સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી.

પોલીસે ગુનો નોંધ્યો
ઘટનાને લઈને પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને આ કેસમાં, જાહેર રસ્તા પર પૂરપાટ ઝડપે બેદરકારીપૂર્વક અને અસાવધાનીથી વાહનો ચલાવીને સ્ટંટ કરવા બદલ, બીએનએસની કલમ 281 અને મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 177, 184 હેઠળ "એ" ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે એક્ટર ટિકુ તલસાણીયા, પ્રેમ ગઢવી તથા અન્ય એક એક્ટરની અટકાયત કરી હતી.

ફિલ્મના પ્રોડ્યુસરે બચાવમાં શું કહ્યું?
ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર સંજય સોનીએ ફરિયાદ નોંધાવા અંગે કહ્યું કે, પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત એટલે લીધી છે કે, અમને પોલીસનો ફોન આવ્યો હતો કે તમે આ રીતે સ્ટંટ કર્યા છે, એટલે એના માટે મળવા આવ્યા છે. અમને જે પૂછવામાં આવ્યું અમે તેના જવાબ આપ્યા કે અમે રેન્ડમ જ ત્યાં ભેગા થયા હતા અને ત્યાંથી જે બાઈક પર અમે ગયા, જે સ્ટંટ થયો છે તે પણ રેન્ડમ અને કોઈ પબ્લિક સ્પોટ હતું નહીં. જે આ ચલાવ્યું છે તેનો કોઈએ લઈને વીડિયો ચડાવ્યો છે, બાકી અમે એવું કર્યું નથી. બાઈક પર તમે જોઈ શકો છો તેમ કોઈ સ્ટંટ કે કોઈને જીવલેણ થયું એવી કોઈ ઘટના નથી. આ તેમની ઈચ્છા છે તેમણે પર્સનલ કર્યું અમે તેમને કોઈ સલાહ આપી નહોતી. કોઈ પ્રમોશન માટે આ કરાયું નથી.

MISARI FILM PROMOTION STUNT
GUJARATI FILM MISARI
ACTOR TIKU TALSANIYA
MISARI FILM
MISARI FILM PROMOTION STUNT

