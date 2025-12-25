ETV Bharat / entertainment

ગુજરાત બાદ હવે દેશભરના થિયેટરોમાં ધૂમ મચાવશે 'લાલો' ફિલ્મ, આ તારીખે હિન્દીમાં થશે રિલીઝ

અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનમાં હાલમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સખિયાએ આ વાત જણાવી હતી.

લાલો ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થશે
લાલો ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 9:32 AM IST

અમદાવાદ: 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરનારી પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો — કૃષ્ણ સદા સહાયતે'ને ગુજરાતના દર્શકોને ભરપૂર પ્રેમ મળ્યા બાદ આ ફિલ્મ હવે હિન્દીમાં પણ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનમાં હાલમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સખિયાએ આ વાત જણાવી હતી. ઉપરાંત 'લાલો — કૃષ્ણ સદા સહાયતે'ના કલાકારો અને સર્જકો દ્વારા AMAમાં 'એડવાન્સ્ડ ડિપ્લોમા ઇન ફિલ્મ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ' કોર્સ લોન્ચ કરાયો છે. આ અવસરે ETV ભારત સંવાદદાતા સાથે લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સાખિયા અને આર વર્લ્ડ મલ્ટિપ્લેક્સના ચેરમેન અને 1994માં રાજશ્રી સિનેમા લોન્ચ કરનાર અજય સિંહ ચુડાસમાએ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી.

આ ફિલ્મની હિન્દી રિલીઝની તારીખ પણ સામે આવી છે. ફિલ્મના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પેજ પર મૂકાયેલી પોસ્ટ મુજબ આ ફિલ્મ 9 જાન્યુઆરી દેશભરના થિયેટરોમાં હિન્દીમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે.

લાલો ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થશે (ETV Bharat Gujarat)

ETV ભારતના રિપોર્ટર રોશન આરા સાથે વાત કરતા, લાલો ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સખિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ફિલ્મની સફળતાનું કારણ એ છે કે લોકોને તેમનું કામ ગમ્યું છે, અને ખાસ કરીને આ ફિલ્મમાં ભગવાન કૃષ્ણ છે, જે મુશ્કેલીમાંથી નીકળવાનો રસ્તો બતાવે છે. અને ખૂબ જ સરળ ભાષામાં સમજાવે છે કે કયો રસ્તો અપનાવવો અને કેવી રીતે કામ કરવું? હવે, લાલો હિન્દીમાં રિલીઝ થશે, જેથી આખું ભારત તેને જોઈ શકશે અને કૃષ્ણને જોઈ શકશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમે પણ એક નાના પરિવારમાંથી આવીએ છીએ, અને અમે એક નાના પરિવારની વાર્તા, તેની સમસ્યાઓ અને તેના ઘરની પરિસ્થિતિ કહાણીને સ્ક્રીન પર બતાવી છે.

આર વર્લ્ડ મલ્ટિપ્લેક્સના ચેરમેન અને 1994માં રાજશ્રી સિનેમા લોન્ચ કરનાર અજય સિંહ ચુડાસમાએ આ ફિલ્મ વિશે જણાવ્યું હતું કે, આ ફક્ત એક નાના પરિવારની કહાણી નથી; દરેક વ્યક્તિ કોઈને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો છે. સાયકલ સવારથી લઈને મર્સિડીઝના માલિક સુધી, દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. આ ફિલ્મ આ બધા લોકો સાથે જોડાઈ રહી છે, તેમને અટેચ કરે છે, અને આ તેની સફળતા પાછળનું રહસ્ય છે. ફિલ્મ જોયા પછી, લોકોને લાગે છે કે આ આપણી ફિલ્મ છે, આપણી કહાની છે.

લાલો ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થશે
લાલો ફિલ્મ હિન્દીમાં રિલીઝ થશે (ETV Bharat Gujarat)

અંકિત સખિયાએ કહ્યું, "ભગવાન અને ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી, અમને આટલી મોટી સફળતા મળી છે. અમને ખ્યાલ નહોતો કે આ ફિલ્મ રેકોર્ડ તોડીને 100 કરોડને પાર કરશે.જ્યારે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ, ત્યારે અમને શો મળી રહ્યા ન હતા. લોકોને તેના વિશે ખબર પણ નહોતી. તે સમયે અમારી પાસે એટલું બજેટ નહોતું. હવે, લોકોએ આ ફિલ્મ ખૂબ જ ઓછા બજેટમાં બનાવી. અને જ્યારે લોકોએ તેને જોવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે અમે તેમની પાસે ગયા અને તેમને અમારી ફિલ્મ વિશે કહેવાનું શરૂ કર્યું. લોકોએ એકબીજાને તેના વિશે કહ્યું, 'એક સારી ફિલ્મ એ સારી ફિલ્મ છે.'" તેવી જ રીતે, 20 દિવસ પછી, ફિલ્મ સફળતા સાથે ઉછળવા લાગી. તે હવે 100 કરોડથી વધુના રેકોર્ડ પર પહોંચી ગઈ છે. "અમે બધા મિત્રોએ સાથે મળીને આ ફિલ્મ બનાવી. અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો, તેથી અમે ચહેરાઓ પસંદ કર્યા. તે સમયે, કોઈ કોઈને ઓળખતું ન હતું. પરંતુ હવે આ ફિલ્મના કલાકારો વિશ્વભરમાં જાણીતા છે, અને આ અમારા માટે એક મોટી સફળતા છે.

તો અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના ભૂતપૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ સાવન ગુડિયાવાલાએ કહ્યું, "AMA માં એક ફિલ્મ નિર્માણ કેન્દ્ર છે." આજે અમે 'લાલો' ફિલ્મના કલાકારોને આ ઉદ્યોગનું સંચાલન કેવી રીતે થાય છે તે શીખવા માટે આમંત્રિત કર્યા છે. AMA દ્વારા કારકિર્દી ઘડતર અને સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ માટે ફિલ્મ નિષ્ણાતો દ્વારા સમકાલીન પ્રેક્ટીસ આધારિત તૈયાર કરાયેલ 'એડવાન્સ્ડ ડિપ્લોમા ઇન ફિલ્મ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોર્સ’ સર્જનાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અને સિનેમાના વ્યવસાય વચ્ચેના અંતરને ઘટાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે અને આ કોર્સ પ્રોડક્શન વર્કફ્લો અને મેનેજમેન્ટમાં વ્યવહારુ તાલીમ આપે છે. છ મહિનાનો આ કોર્સ 17 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થશે.

