આ ગુજરાતી અભિનેત્રી પહોંચી ઉત્તરાખંડની સુંદર વાદીઓમાં, કહ્યું આ તો સ્વર્ગ જેવી જગ્યા
ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી ખુશી શાહ હાલમાં ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપુર સ્થળોનો આનંદ માણી રહી છે. તેણે એક વીડિયો દ્વારા ઉત્તરાખંડની સુંદરતાના ભરપુર વખાણ કર્યા છે.
Published : October 28, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 8:19 PM IST
દહેરાદૂન: ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી ખુશી શાહ હાલમાં ઉત્તરાખંડની કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપુર સ્થળોનો લુત્ફ ઉઠાવી રહી છે. સોમવારે, તે કુમાઉના પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ રામનગર પહોંચી, જ્યાં તેણે તરાઈ પશ્ચિમી વન વિભાગ હેઠળના ફોટો ટુરિઝમ ઝોનમાં જંગલ સફારીનો આનંદ માણ્યો.
સફારી દરમિયાન, તેણે જંગલ અને વન્યજીવનની કુદરતી સુંદરતાને નજીકથી જોવાનો પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. જંગલ સફારી પછી, ખુશી શાહ નૈનિતાલ જવા રવાના થઈ, જ્યાં તે સરોવરની નગરીના સુંદર સરોવરો અને વાદીઓનો આનંદ માણશે.
આ તકે ખુશી શાહે જણાવ્યું હતું કે, તે પહેલી વાર ઉત્તરાખંડની મુલાકાતે આવી છે અને તેને અહીંનું હવામાન, લીલાછમ જંગલો અને શાંત વાતાવરણ ખૂબ જ ગમે છે. તેણીએ ઉમેર્યું કે ઉત્તરાખંડના પર્વતો અને જંગલો કોઈપણ ફિલ્મના શૂટિંગ માટે ઉત્તમ સ્થળો છે. આ સ્થળનું કુદરતી સૌંદર્ય વર્ણન કરતાં વધુ સુંદર છે.
અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તેણીએ અસંખ્ય ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે, જેમાંથી ઘણી સુપરહિટ રહી છે. જોકે, ઉત્તરાખંડની ખીણોમાં તેણીને જે શાંતિ અને કુદરતી સૌંદર્ય મળ્યું તે અન્ય કોઈપણ શૂટિંગ સ્થાનથી વિપરીત છે. તેણીએ ઉમેર્યું કે અહીંના રિસોર્ટ અને પ્રવાસન સુવિધાઓ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોની છે, જે તેમને ફિલ્મ યુનિટ્સ અને પ્રવાસીઓ માટે અનુકૂળ બનાવે છે.
ખુશી શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડ સરકારે ફિલ્મ નિર્માણને વધુ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, જેથી અહીં વધુ ફિલ્મોનું શૂટિંગ થઈ શકે. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે તેણી ટૂંક સમયમાં તેના પ્રોડક્શન હાઉસ માટે એક નવી ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવા માટે ઉત્તરાખંડની મુલાકાત લેવાની યોજના ધરાવે છે.
સ્થાનિક પ્રવાસન વ્યાવસાયિકોએ ખુશી શાહના આગમનને ઉત્તરાખંડ પર્યટન માટે સકારાત્મક સંકેત ગણાવ્યું. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જો આવા ફિલ્મ સ્ટાર્સ રાજ્યની મુલાકાત લેતા રહે તો પર્યટનને નવી ઓળખ મળશે અને સ્થાનિક યુવાનોને પણ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં જોડાવાની તકો મળશે.