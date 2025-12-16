'નાત બહાર તો નરસિંહ મહેતાને પણ મુકાયા હતા', કિંજલ દવેને જ્ઞાતિ બહાર કરાતા કોણ સપોર્ટમાં અને કોણ વિરોધમાં?
કાંકરેજના શિહોરી ખાતે પાંચ પગરણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજની બેઠકમાં કિંજલ દવેના પરિવારને નાત બહાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો.
Published : December 16, 2025 at 9:27 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના જાણીતા સિંગર કિંજલ દવે હાલમાં ખૂબ ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં જ તેમણે ગુજરાતી એક્ટર અને બિઝનેસ મેન ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી હતી અને તેની તસવીરો તથા વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરીને આ વિશે ફેન્સને માહિતી આપી હતી. આ જાહેરાતના થોડા દિવસ બાદ કાંકરેજના શિહોરી ખાતે પાંચ પગરણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજની બેઠકમાં કિંજલ દવેના પરિવારને નાત બહાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. આ અંગેની જાહેરાત બાદથી જ આ સમગ્ર મામલો વિવાદમાં ફેરવાયો છે. હવે એક બાદ એક ગુજરાતના જાણીતા નામો કિંજલ દવેના સમર્થનમાં ઉતરી રહ્યા છે.
કાજલ ઓઝા વૈદ્યનું કિંજલ દવેને સમર્થન
આ મામલામાં એક બાદ એક ગુજરાતી સેલેબ્સ કિંજલ દવેના સમર્થનમાં આવી રહ્યા છે. પહેલા જય વસાવડા, બાદમાં RJ દેવકી અને હવે કાજલ ઓઝા વૈદ્ય પણ કિંજલ દવેના સમર્થનમાં આવ્યા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું- આપણો સમાજ દીકરીને પાંખો આપે છે, પણ કેટલું, કેવી રીતે, કઈ દિશામાં ઉડવું તે નક્કી કરવાનો અધિકાર પોતાની પાસે રાખવા માંગે છે. આવું શક્ય નથી. પંખી પણ પોતાના બચ્ચાને એકવાર ઉડતા શીખવાડીને પછી તેની દિશા, ગતિ કે મંઝિલ પણ નક્કી કરવાનો અધિકાર પોતાની પાસે રાખતું નથી. હાં. હું કિંજલની વાત કરું છું. કિંજલનો વાંક એ નથી કે તેણે બીજી જ્ઞાતના છોકરા સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. કિંજલનો વાંક એ છે કે તે સફળ છે. નાની ઉંમરે સફળ છે. માટે ચર્ચામાં છે.
તેઓ વીડિયોમાં આગળ કહે છે, કેટલીય જ્ઞાતિની દીકરીઓ, કેટલાય બીજી જ્ઞાતિના દીકરાઓ સાથે લગ્ન કરતી હોય છે. કિંજલ ચડી છે ચર્ચાના ચકડોળે કારણ કે એ સક્સેસફુલ છોકરી છે અને નાની ઉંમરે સફળ છે. પોતાની મહેનત, પોતાની ટેલેન્ટથી સફળ છે. દુનિયામાં ક્યાંયને ક્યાંક પોતાનો નાનકડો ટેક્સ ચુકવવો પડે છે. હું પણ તેનો હિસ્સો છું. એક સ્ત્રી સફળ થાય એટલે સમાજ તેની સફળતામાં પોતાનો અધિકાર માગે છે. સમાજ જ્યારે સંઘર્ષ કરતી હોય, મહેનત કરતી હોય, આગળ આવવા પ્રયાસ કરતી હોય ત્યારે એમાં આગળ આવવામાં કોઈ ઊભું નથી હોતું. પણ સફળ થઈ જાય તો તેના 100 હકદારો હોય છે. તેમણે આગળ કહ્યું, કિંજલ નાત બહાર તો નરસિંહ મહેતાને પણ મુકાયા હતા. આજે તેમના પ્રભાતિયા ગવાય છે. એટલે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તારે શું કરવું અને કોની સાથે જીવવું એ નિર્ણય તારો જ હોવો જોઈએ.
વડોદરાના સાંસદે કિંજલને પાઠવી શુભકામના
બીજી તરફ વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીએ પણ કિંજલ દવેની સગાઈ બાદ તેમણે સો.મીડિયામાં પોસ્ટ કરીને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમણે કિંજલને 'બ્રહ્મ સમાજ અને સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ' ગણાવીને ધ્રુવિન શાહ સાથેના સગાઈ બદલ નવયુગલને આશીર્વાદ આપ્યા હતા.
RJ દેવકી કિંજલના સપોર્ટમાં ઉતરી
રેડિયો જોકી દેવકીએ પણ કિંજલ સામે લેવાયેલા પગલાની ટિકા કરી હતી. તેણે વીડિયો પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે, "શું કિંજલ દવે પોતાની મરજીથી જીવનસાથી પસંદ ન કરી શકે? જ્યારે આ દીકરી સંઘર્ષ કરતી હતી ત્યારે સમાજ તેની મદદ કરવા ક્યાં હતો? આજે જ્યારે તે સફળ થઈ છે અને ગૌરવ અપાવ્યું છે, ત્યારે તેને એકલી પાડી દેવી કેટલી યોગ્ય છે?" સમાજ વ્યક્તિને ટેકો આપવા માટે હોવો જોઈએ, તેને માનસિક ત્રાસ આપવા કે બહિષ્કાર કરવા માટે નહીં. કિંજલ દવેએ બ્રહ્મ સમાજનું નામ આખા વિશ્વમાં રોશન કર્યું છે, તે વાત સમાજે ભૂલવી ન જોઈએ.
જય વસાવડાનું કિંજલની સગાઈને સમર્થન
જય વસાવડાએ પણ કિંજલ દવેની સગાઈ પરના વિવાદમાં સમર્થન કર્યું હતું. તેમણે 21મી સદીમાં આ બનાવને શરમજનક ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, બ્રાહ્મણસમાજમાં આ પ્રકારની વાત ન હોવી જોઈએ. સમાજની ઠેકેદારી અને એમાં એકતાની વાતો આવી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન વિશે ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. ભારત આ બધાથી વિશાળ છે. બંધારણ બધાને સમાનતાનો હક આપે છે. આપઘાત કરે ત્યારે સમાજ રોકવા આવતો નથી.
બ્રહ્મસમાજ હજુ પણ કિંજલ દવેની વિરોધમાં
તો બ્રહ્મસમાજ આગેવાન હેમાંગ રાવલનું કહેવું છે કે, બ્રહ્મસમાજ અને ગૌર અલગ વસ્તુ છે. દરેકનું પોતાનું અલગ બંધારણ હોય છે. બંધારણ મુજબ નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે. કિંજલબેને નિર્ણય કર્યો છે સમાજે કરેલા નિર્ણયનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. સમાજની અન્ય દિકરીઓ અનુસરણ ન કરે તે માટે નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કિંજલ દવે દ્વારા બોલાયેલા અસામાજિક તત્વો વિશે કહ્યું કે, એમણે માફી માગવી જોઈએ. બાળલગ્નો નથી થતા સમાજમાં, જો થાય તો જાહેર કરવા જોઈએ. બ્રહ્મસમાજ આધુનિકતાથી વરેલો છે. ઝૂમ બેઠકથી અમેરિકામાં સત્યનારાયણની કથા કરાવીએ છે. બ્રહ્મસમાજે પાંખો કાપી નથી કિંજલબેનને પાંખો આપી છે. પોતાના ગમતા કપડા પહેરે ત્યારે પણ સમાજે આવકાર્યુ છે.
કિંજલ દવેનું સમગ્ર મામલે શું કહેવું છે?
તો સમગ્ર મામલામાં કિંજલ દવેએ પણ એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. જેમાં તેમણે કહ્યું કે, મારા સગપણને લઈને અનેક ચર્ચાઓ અને તર્કવિતર્કો ચાલતા હતા. જેને લઈને હું અત્યાર સુધી મૌન હતી. કારણ કે તે વાત મારા સુધી સીમિત હતી. હવે આ વાત મારા પરિવાર સુધી આવી ગઈ છે, જેથી મારે બોલવું પડશે. બ્રાહ્મણની કન્યા હોવાનું મને ગૌરવ છે. જેને હું શબ્દોમાં નહીં વર્ણવી શકું. મને 18 વર્ણના લોકોનો પ્રેમ અને સપોર્ટ મળ્યો છે. સમાજમાં કહેવાતા કેટલાક અસામાજિક તત્વો છે જેઓ આજના આધુનિક યુગમાં દીકરીઓ માટેના નિયમો અને રેગ્યુલેશન નક્કી કરશે? દીકરીઓને આજે આગળ વધવાની પાંખો મળી છે. તેને કાપવાની વાતો છે. આજે દીકરીઓ રણમેદાનમાં છે. આર્મીમાં છે. ત્યારે દીકરીઓને આજે તેનો લાઈફ પાર્ટનર નક્કી કરવાનો અધિકાર નથી? હું એક એવા પરિવારમાં જઈ રહી છું જે ભક્તિમય છે. મારા પાર્ટનર મને એટલો પ્રેમ કરે છે કે મને જેવી છું તેવી આદરથી સ્વીકારી છે. રાતદિવસ નવકારમંત્ર અને ગાયત્રી મંત્રના જાપ થાય છે, એવા પરિવારમાં હું જઈ રહી છું તેનું ગૌરવ છે. હું તમામ શિક્ષિત લોકોને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે દીકરીઓની પાંખો કાપવાની વાતો કરતા બે-ચાર અસામાજિક તત્ત્વોને સમાજમાંથી દૂર કરો. નહીંતર આપણો સમાજ ક્યાંયનો નહીં રહે.
વીડિયોમાં તે કહે છે, દીકરીઓનું સારું કરવું હોય તો તેમના શિક્ષણ માટે વાત કરો. નાની નાની દીકરીઓ પર બળાત્કાર થઈ રહ્યા છે તેની વાત કરો, દીકરીઓની પ્રતિભાને આગળ લાવવાની વાત કરો. પ્રતિભાને એ બધું તો મોડર્ન વસ્તુ થઈ ગઈ. આપણા સમાજમાં હજુ 18મી સદીના કુરિવાજો ચાલુ છે, બાળલગ્નો ચાલે છે, સાટાપ્રથા છે જેની પીડિત હું પણ છું તે તમે જાણો છો. દીકરીઓના પૈસા લેવામાં આવે છે. દીકરીઓને ઘૂંઘટમાં રાખવામાં આવે છે. એક તરફ દીકરીઓ વિમાન ઉડાવે છે. બીજી તરફ દીકરીઓ ઘૂંઘટમાં છે તેના પરથી ખબર પડે છે કે ક્યાં કેટલો વિકાસ છે. હું દરેક બ્રાહ્મણ આગેવાનને વિનંતી કરું છું કે આવાં અસામાજિક તત્ત્વોને સમાજમાંથી હટાવો. જેટલા લોકો હવે મારા પરિવાર વિરુદ્ધ કંઈ પણ કોમેન્ટ કે પોસ્ટ કરશે તેની વિરુદ્ધ હું કાયદેસરનાં પગલાં લઈશ. એક બ્રહ્મકન્યા તરીકે જ્ઞાતિનાં નીતિનિયમોથી ચાલતી હતી. ત્યારે નાતના જ કેટલાક લોકોએ છેતરપિંડી કરી અમને અંધારામાં રાખ્યા. એક સગપણમાં હોય અને છતાં બીજા સમાજમાં લગ્ન કરી લે, બે-બે વર્ષ સુધી છુપાવે અને કહે નહીં. પરિવાર અને મારા પિતાની વાત આવશે ત્યારે હું ભગવાનને પણ છોડવાની તાકાત ધરાવું છું. આને વિશેષ મોટો મુદ્દો બનાવાની જરૂર નથી. જેઓ નાતબહાર કરવાની વાત કરે છે તેવાં અસામાજિક તત્ત્વોને કોઈ પાંચ હજારમાં નોકરીએ રાખવા તૈયાર નથી. તમે તમારું કામ સંભાળો."
