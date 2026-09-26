VIDEO: 'Drishyam'માં કાજોલને કેમ ન લીધી? અજય દેવગનનો જવાબ સાંભળીને તમે પણ હસી પડશો
અજય દેવગણે પોતાની સ્ટાર પત્ની પર એવો કટાક્ષ કર્યો કે કપિલ શર્મા પણ હસ્યા વિના રહી શક્યા નહીં.
Published : September 26, 2026 at 10:08 AM IST
હૈદરાબાદઃ અજય દેવગન હાલમાં તેની હિટ ફ્રેન્ચાઇઝી 'દ્રશ્યમ'ના છેલ્લા ભાગ, 'દ્રશ્યમ: ધ કન્ક્લુઝન'ની રિલીઝની રાહ જોઈ રહ્યો છે. આ પહેલાં, તે ભારતના નંબર વન કોમેડિયન કપિલ શર્મા દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવતા 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' (સીઝન 5)માં જોવા મળશે. શો દરમિયાન, તેણે પોતાની પત્ની કાજોલ વિશે એક રમુજી જવાબ આપ્યો હતો. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે જો કાજોલ 'દ્રશ્યમ' ફિલ્મનો ભાગ હોત તો શું થયું હોત, ત્યારે અજય દેવગને એક રમૂજી જવાબ આપ્યો.
'ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન કપિલ શો' સીઝન 5ના પહેલા એપિસોડમાં 'દ્રશ્યમ: ધ કન્ક્લુઝન'ની સ્ટાર કાસ્ટ સાથે જોવા મળી રહેલા અજયે મજાકમાં કહ્યું કે, જો કાજોલ પહેલાં ભાગમાં હોત, તો આ લોકપ્રિય થ્રિલર ફિલ્મ ક્યારેય બની જ ન હોત. આ વાતચીત ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે કપિલ શર્માએ આ ફ્રેન્ચાઈઝી વિશેની ચર્ચામાં દિગ્દર્શક અભિષેક પાઠકને સામેલ કર્યા. કાજોલનો ઉલ્લેખ કરતા કપિલે પૂછ્યું, "અભિષેક સર, જો તમે પહેલા ભાગમાં કાજોલ મેમને લીધા હોત, તો શું તમને નથી લાગતું કે તેમણે તમારી પાસેથી બધા જ રહસ્યો ત્યાં ને ત્યાં જ કઢાવી લીધા હોત?" તેના પર અજયે તરત જ જવાબ આપ્યો, "જો એવું થયું હોત, તો પહેલી ફિલ્મ ક્યારેય બની જ ન હોત."
ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન કપિલ શોમાં 'દ્રશ્યમ'ની કાસ્ટ
આગામી એપિસોડ 'ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન કપિલ શો'ની પાંચમી સીઝનની શરૂઆત છે. અજય, શ્રિયા સરન, ઈશિતા દત્તા, મૃણાલ જાધવ અને જયદીપ અહલાવત, દિગ્દર્શક અભિષેક પાઠક સાથે આ શોમાં જોવા મળ્યા હતા.
આ એપિસોડ દરમિયાન, જયદીપે અજય સાથેના પોતાના અંગત સંબંધ વિશે પણ વાત કરી હતી. અભિનેતાએ જણાવ્યું હતું કે અજય સાથેનો તેમનો સંબંધ તેમની પ્રથમ ફિલ્મ 'આક્રોશ'થી શરૂ થયો હતો.
આ એપિસોડમાં સુનીલ ગ્રોવર અજયની નકલ (મિમિક્રી) કરશે, જે ખૂબ જ મનોરંજક અને હાસ્યથી ભરપૂર રહેશે. જયદીપ, કૃષ્ણા અભિષેક અને કીકુ શારદાના બીજીવાર શરૂ થયેલા 'સોના અને મોના'ના પાત્રોમાં સામેલ જોવા મળશે. જ્યારે નવજોત સિંહ સિદ્ધુ અજયના જોક્સના વખાણ કરશે. સિદ્ધુએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "તે બહુ બોલતા નથી, પરંતુ જ્યારે બોલે છે ત્યારે તેમના શબ્દો શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી હોય છે."
અજય સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે મજાક કરતા કપિલે કહ્યું કે, જોકે તે આ અભિનેતાને 15 વર્ષથી ઓળખે છે, છતાં તેમની વચ્ચે ભાગ્યે જ ક્યારેય વાતચીત થઈ છે. તેમણે કહ્યું, "હું અજય સાહેબને છેલ્લા 15 વર્ષથી ઓળખું છું અને અમારી વચ્ચે માત્ર 14 વાર જ વાતચીત થઈ છે, બસ એટલું જ કે 'હું ઠીક છું, તમે કેમ છો?' ફિલ્મમાં પણ અમે બસ આટલું જ કહ્યું હતું: 'હું ઠીક છું, તમે કેમ છો?'"
પાંચમી સીઝનમાં બોલિવૂડ, ટેલિવિઝન, OTT અને ક્રિકેટ જગતના મહેમાનો જોવા મળશે. આ યાદીમાં તમન્ના ભાટિયા, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, શ્વેતા તિવારી, અનુપ સોની, મનીષ પોલ, ઝાકિર ખાન, પંકજ ત્રિપાઠી અને વિકાસ દિવ્યકીર્તિનો સમાવેશ થાય છે.
આ કોમેડી શોમાં નવજોત સિંહ સિદ્ધુની સાથે ક્રિકેટના દિગ્ગજો રવિ શાસ્ત્રી અને સુનીલ ગાવસ્કર પણ જોવા મળશે. 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો'ની પાંચમી સીઝનનું પ્રીમિયર 26 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 8 વાગ્યે નેટફ્લિક્સ (Netflix) પર થશે. નવા એપિસોડ દર શનિવારે જોવા મળી શકશે.
આ પણ વાંચોઃ
કપિલ શર્મા કૉમેડી શોનો આ કોમેડિયન 'ધુરંધર'માં બન્યો જાસૂસ, ટ્રાન્સફોર્મેશન જોઇને લોકો ઓળખી જ ના શક્યા
ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન કપિલ શોમાં આમિર ખાનને તેના ત્રીજા લગ્ન માટે પૂછાયું, તો આવું હતું રીએક્શન - The Great Indian Kapil Show