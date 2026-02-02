ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2026: સ્ટીવન સ્પીલબર્ગે રચ્યો ઈતિહાસ, દલાઈ લામાએ જીત્યો તેમનો પહેલો એવોર્ડ, જાણો ભારતને શું મળ્યું ?
ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2026માં આ વર્ષે ભારત કંઈ ખાસ હાંસલ થયું નથી, શંકર મહાદેવને મેડલ સેરેમનીથી પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી.
Published : February 2, 2026 at 10:59 AM IST
હૈદરાબાદ: વિશ્વના સૌથી મોટા સંગીત પુરસ્કારો ગણાતા ગ્રેમી એવોર્ડ્સનું 68મું સંસ્કરણ લોસ એન્જલસમાં યોજાયું હતું. જેમાં સંગીતની દુનિયાની પ્રસિદ્ધ અને જાણીતી હસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી. 2026ના ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે ભારતમાં ત્રણ દાવેદાર હતા.
સિંગલ્સ નોમિનેશનમાં અમેરિકન રેપર કેન્ડ્રિક લૈમરે બાજી મારી છે. તેને નવ નોમિનેશન મળ્યા, જેમાંથી તેણે ત્રણ જીત્યા. પોપ ગાયિકા લેડી ગાગાને 7 નોમિનેશન મળ્યા અને તે બીજા સ્થાને રહી. ચાલો જાણીએ કે આ વર્ષે વિવિધ શ્રેણીઓમાં સંગીતના સૌથી મોટા સન્માન કોણે જીત્યા અને આ વર્ષે ગ્રેમીમાંથી ભારતને શું મળ્યું.
ભારત માટે કેવો રહ્યો ગ્રેમી એવોર્ડ્સ ?
ગ્રેમી એવોર્ડ્સમાં ભારતને એક વાર નહીં પણ અનેક વાર સન્માન મળ્યું છે. ઘણા ભારતીય સંગીતકારોએ આ એવોર્ડ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે અને દેશનું નામ રોશન કર્યુ છે. જેમાં પંડિત રવિશંકરથી લઈને ઝાકિર હુસૈન સુધીના નામોનો સમાવેશ થાય છે.
રવિશંકરની પુત્રી અને પ્રખ્યાત સિતાર વાદક અનુષ્કા શંકરને આ વર્ષે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. સંગીતકાર ચારુ સુરીને પણ નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. સિદ્ધાંત ભાટિયા અને શંકર મહાદેવનના ફ્યુઝન બેન્ડ શક્તિને પણ બેસ્ટ વર્લ્ડ મ્યુઝિક આલ્બમ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. કમનસીબે, ભારત આ વખતે ગ્રેમી જીતી શક્યું નહીં.
જુરાસિક પાર્ક જેવી ફિલ્મોના દિગ્દર્શક સ્ટીવન સ્પીલબર્ગે ગ્રેમી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. પહેલી વાર તેમણે સંગીતના સૌથી મોટા મંચ પર પણ પોતાની જીતનો પરચમ લહેરાવી દીધો છે. ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2026 માં, સ્ટીવને તેમની દસ્તાવેજી 'મ્યુઝિક બાય જોન વિલિયમ્સ' માટે તેમનો પહેલો ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યો અને આ જીત સાથે, તેઓ ફિલ્મ જગતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત 'EGOT' ક્લબના સન્માનિત સભ્ય બન્યા છે (E (એમી) ટેલિવિઝનની દુનિયામાં સૌથી મોટું સન્માન છે. G (ગ્રેમી) સંગીતની દુનિયામાં સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે. O (ઓસ્કાર) સિનેમામાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર છે. T (ટોની) એ થિયેટર/નાટક છે).
ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2026 વિજેતા યાદી
- બેસ્ટ રેકોર્ડ ઓફ ધ યર: કેન્ડ્રિક લામર અને SZA લ્યુથર
- બેસ્ટ આલ્બમ ઓફ ધ યર: બેડ બની ડેબી તિરાર માસ ફોટોસ
- બેસ્ટ સોંગ એફ ધ યર: લેડી ગાગા અબ્રાકાડાબ્રા
- બેસ્ટ પોપ વોકલ આલ્બમ: લેડી ગાગા મેહેમ
- બેસ્ટ ઑડિઓબુક, નેરેશન અને સ્ટોરી કથન: દલાઈ લામા (પ્રથમ ગ્રેમી)
- બેસ્ટ નવા કલાકાર: ઓલિવિયા ડીન
- બેસ્ટ પોપ સોલો પર્ફોર્મન્સ: સબરીના કાર્પેન્ટર, મેનચાઇલ્ડ
- બેસ્ટ પોપ ડ્યુઓ/ગ્રુપ પર્ફોર્મન્સ: સિન્થિયા એરિવો અને એરિયાના ગ્રાન્ડે, ડિફાઇંગ ગ્રેવિટી
- બેસ્ટ ડાન્સ/ઇલેક્ટ્રોનિક આલ્બમ: FKA ટ્વિગ્સ, EUSEXUA
- બેસ્ટ ડાન્સ પોપ રેકોર્ડિંગ: લેડી ગાગા અબ્રાકાડાબ્રા
- બેસ્ટ રૉક આલ્બમ: લિંકિન પાર્ક, ફ્રોમ ઝીરો
- બેસ્ટ રૉક પર્ફોર્મન્સ: યંગબ્લડ ચેન્જીસ
- બેસ્ટ રેપ આલ્બમ: કેન્ડ્રિક લામર, GNX
- બેસ્ટ રેપ પર્ફોર્મન્સ: ડોઇચી એન્ક્ઝાઇટી
- બેસ્ટ મ્યૂઝિક ફિલ્મ: સ્ટીવન સ્પીલબર્ગ, મ્યૂઝિક બાય જોન વિલિયમ્સ
- બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ મ્યૂઝિક આલ્બમ: ટાયલર, ધ ક્રિએટર્સ ડોન્ટ ટેપ ધ ગ્લાસ
- બેસ્ટ મેલોડિક રેપ પર્ફોર્મન્સ: કેન્ડ્રિક લામર અને એસઝેડએ લૂથર
- બેસ્ટ આર એન્ડ બી પર્ફોર્મન્સ: કેહલાની આફ્ટર અવર્સ
- બેસ્ટ આર એન્ડ બી આલ્બમ: લિયોન થૉમસ મેટ
- બેસ્ટ સૉંગ રિટેન ઓફ વિઝ્યુઅલ મીડિયા: ગોલ્ડન ફ્રૉમ કેપૉપ ડેમન હંટર્સ