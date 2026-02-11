ETV Bharat / entertainment

કરણ જોહર પર ભડક્યો ગોવિંદા, આપી ખુલ્લી ધમકી, 'મારા હાથમાં આવ્યો તો રજનીકાંતની જેમ...'

ગોવિંદાએ ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહર સામે ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે અને ખુલ્લેઆમ ધમકી પણ આપી દીધી છે, શું છે સમગ્ર ઘટના, જાણો...

ગોવિંદા/કરણ જોહર
ગોવિંદા/કરણ જોહર (ANI/IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડના 'હીરો નંબર 1' ગોવિંદાએ જાણીતા ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહર પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેણે 2022 ની એક ફિલ્મ અંગે કરણને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી છે. ગોવિંદા કહે છે કે આ ફિલ્મ તેના, તેની પત્ની સુનિતા આહુજા અને તેની વૈવાહિક મુશ્કેલીઓ પર આધારિત છે.

"હીરો નંબર 1," "કુલી નંબર 1," અને "બડે મિયાં છોટે મિયાં" જેવી ફિલ્મોમાં પોતાની કૉમિક ટાઇમિંગ અને શાનદાર એક્ટિંગ માટે જાણીતા બોલિવૂડ અભિનેતા ગોવિંદાએ 2022 ની ફિલ્મ "ગોવિંદા નામ મેરા" માં તેના નામનો ઉપયોગ કરવા અને તેના અંગત જીવનના પાર્ટ્સ દર્શાવવા બદલ ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરની ટીકા કરી છે.

એક મુલાકાતમાં, ગોવિંદાએ કરણ જોહરનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "કોઈએ મારા નામે ફિલ્મ બનાવી, કદાચ 'માય નેમ ઇઝ ગોવિંદા,' કંઈક આવું, કદાચ 'ગોવિંદા મેરા નામ.' મને ખબર નથી. તો મને લાગે છે કે તે કરણ જોહર હતો." વિષય એ હતો કે એક અભિનેતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે કંઈક ખોટું થાય છે અને પત્ની અને પતિ ઝઘડો કરે છે. પછી પત્ની પતિ પર શંકા કરવા લાગે છે અને પતિ પત્ની પર શંકા કરે છે. ક્યારેક લોકો અંગત જીવનમાં દખલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ગોવિંદાની ટિપ્પણીએ તરત જ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, કારણ કે તે પછી તરત જ તેણે કડક ચેતવણી આપી. તેણે કહ્યું, "જો તે મારા હાથમાં આવી ગયો તો હું તને આટલો બધો પ્રસાદ આપીશ અને આદરણીય રજનીકાંતની જેમ ભરી મહેફિલમાં આપીશ. હું વચન આપું છું કે હું ખરાબ વર્તન નહીં કરું."

ગોવિંદાએ એમ પણ કહ્યું કે, તેને એવી રમૂજ પસંદ નથી જેને તે અપમાનજનક માને છે. તેમણે કહ્યું, "હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે મજાક દરેક જગ્યાએ અને દરેક રીતે સ્વીકાર્ય નથી." તેણે લોકોને મનોરંજન તરીકે શું જુએ છે તેના વિશે વધુ કાળજી રાખવા વિનંતી કરી.

"ગોવિંદા નામ મેરા" એ 2022 ની ભારતીય એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે જે શશાંક ખૈતાન દ્વારા દિગ્દર્શિત અને કરણ જોહર, અપૂર્વ મહેતા અને શશાંક ખૈતાન દ્વારા નિર્મિત છે. આ ફિલ્મમાં વિકી કૌશલ, ભૂમિ પેંડનેકર અને કિયારા અડવાણી લીડ રોલ્સમાં છે. ફિલ્મનું પ્રીમિયર ડિસેમ્બર 2022 માં ડિઝની+ હોટસ્ટાર પર થયું હતું.

