ગોવિંદા-કોમલ રાનીના રોમેન્ટિક PHOTO VIRAL, યુઝર્સે કહ્યું- આ તો પ્રી-વેડિંગ ફોટોશૂટ
'હીરો નંબર 1'ના ફેન્સ ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થયેલી ગોવિંદા અને રાનીની તસવીરો પર ખૂબ પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.
Published : November 13, 2026 at 4:17 PM IST
હૈદરાબાદઃ હીરો નંબર 1 ગોવિંદા અને મરાઠી એક્ટ્રેસ કોમલ રાની સ્વર્ણકર એકવાર ફરી ચર્ચામાં છે. હકીકતમાં, ગોવિંદા અને રાનીની રોમેન્ટિક તસ્વીરોએ ઈન્ટરનેટ પર ધમાલ મચાવી દીધી છે. આ તસ્વીરોમાં ગોવિંદા અને રાની એક-બીજા સાથે રોમેન્ટિક અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે. બન્ને ખૂબ જ ખુશ અને રોમેન્ટિક દેખાઈ રહ્યા છે. ઈન્ટરનેટ પર ગોવિંદા-રાનીની આ તસ્વીરો ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે.
હકીકતમાં, રાનીએ ખુદ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ તસ્વીરોને શેર કરતા કેપ્શનમાં લખ્યું છે, 'રૂપા કી ખૂબસૂરત ઝલકિયાં.' આ તસ્વીરોમાં ગોવિંદાએ સફેદ બ્લેઝર, બ્લેક પેન્ટ અને સનગ્લાસ પહેર્યા છે. રાનીએ લવેન્ડર સાડી સાથે પર્પલ બ્લાઉઝ, સ્ટેટમેન્ટ ચોકર અને મેચિંક એક્સેસરીઝ પહેરી છે. એક ફોટોમાં ગોવિંદા રાનીની પાછળ ઉભા છે અને તેની કમરમાં હાથ નાખ્યો છે. બીજા ફોટોમાં તેઓ બન્ને હાથોમાં હાથ નાખીને ચાલી રહ્યા છે.
જણાવી દઈએ, એક્ટર ગોવિંદા અને તેમની રૂપા કો-સ્ટાર રાની સ્વર્ણકારની નવી તસ્વીરોએ તેમના ઑફ-સ્ક્રીન સંબંધોના કયાસને ફરીથી લાઈમલાઈટમાં લાવી દીધું છે. આ તસ્વીરો ગોવિંદા, રાની અને તેમની પત્ની સુનીતા આહુજા વચ્ચે મહિનાઓ સુધી ચાલેલી પબ્લિક ચર્ચા બાદ આવી છે. ગોવિંદાનું કહેવું છે કે રાની સાથે તેમનો સંબંધ પ્રોફેશનલ છે, જ્યારે સુનીતાએ પોતાના લગ્ન વિશે વાત કરી છે અને કો-સ્ટાર્સ પર આરોપ લગાવ્યા છે.
તસવીરો પર યુઝર્સનું શું કહેવું છે?
ગોવિંદા અને રાનીની તસ્વીરોને જોતા એક યુઝરે લખ્યું છે, 'આ તો પ્રી-વેડિંગ શૂટ લાગી રહ્યું છે. બીજા યુઝરે લખ્યું છે, બ્યૂટીફુલ જોડી'. ત્રીજા યુઝરે લખ્યું છે, 'ભાભી તો જોરદાર છે.' અન્ય એક યુઝરે લખ્યું છે, 'નજર ના લાગે આ જોડીને, ગોવિંદાને બીજીવાર પળદા પર જોવાની રાહ જોઈએ છીએ.'
ગોવિંદાએ અફવાને ષડયંત્ર ગણાવ્યું
ગોવિંદા અને રાની વિશે અફવાહો ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે. સપ્ટેમ્બરમાં, તેમને મુંબઈના લાલબાગચા રાજા પંડાલમાં આશીર્વાદ લેતા જોવા મળ્યા હતા. ગોવિંદાએ બાદમાં કહ્યું કે, આ વિઝિટ રૂપા સાથે જોડાયેલી હતી. અટકળો પર વાત કરતા, ગોવિંદાએ જણાવ્યું હતું કે આ દાવા 'સુઆયોજિત ષડયંત્ર' હતું, જેનો ઉદ્દેશ્ય તેમની ઈમેજ ખરાબ કરવી અને તેમના પરિવારમાં ઝઘડા પેદા કરવાનું હતું. તેમણે દોહરાવ્યું કે રાની સાથે તેમનો સંબંધ સંપૂર્ણ રીતે પ્રોફેશનલ હતો.
અભિનેતાએ એમ પણ કહ્યું કે જો કોઈ સંબંધ (અફેર) હોય તો પણ, તે અન્ય કોઈની બાબત નથી. તેમણે પોતાના અંગત જીવનને જાહેર ચર્ચાનો વિષય બનવા બદલ નારાજગી વ્યક્ત કરી.
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