રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં સજ્યો 'ગ્લોબ ટ્રોટર'નો શાહી સેટ, આજે મળશે મહેશ બાબુ-રાજામૌલીની ફિલ્મની મોટી સરપ્રાઈઝ?

ધ ગ્રાન્ડ ગ્લોબ ટ્રોટર ઇવેન્ટનો BTS હૈદરાબાદમાં પ્રગટ થતી ભવ્યતા દર્શાવે છે.

ગ્રાન્ડ ગ્લોબ ટ્રોટર ઇવેન્ટ
ગ્રાન્ડ ગ્લોબ ટ્રોટર ઇવેન્ટ (Film Poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 10:22 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ગ્રાન્ડ ગ્લોબ ટ્રોટર ઇવેન્ટ નિઃશંકપણે સૌથી મોટી ઇવેન્ટ છે જેની બધા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આજે, 15 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ યોજાનાર આ ઇવેન્ટ ભારતની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઓફર બનવા માટે તૈયાર છે, જેનું નેતૃત્વ દિગ્દર્શક એસ.એસ. રાજામૌલી કરશે. પૃથ્વીરાજ સુકુમારનના જ્વલંત કુંભ લુક અને પ્રિયંકા ચોપરા જોનાસના શક્તિશાળી મંદાકિની લુકના રિલીઝથી ઉત્સાહમાં વધારો થયો છે.

આ ઝલકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી છે, જેનાથી દેશભરમાં અપેક્ષાઓ નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી ગઈ છે. હવે, ઉત્સાહને વધુ વેગ આપવા માટે, નિર્માતાઓએ એક BTS વિડિઓ રિલીઝ કર્યો છે જે આ વિશાળ ઇવેન્ટના સ્કેલની ઝલક આપે છે.

ગ્રાન્ડ ગ્લોબ ટ્રોટર ઇવેન્ટનો BTS વિડિઓ હૈદરાબાદમાં પ્રગટ થતી ભવ્યતા દર્શાવે છે. વિશાળ સ્ક્રીનોથી લઈને ચાહકો માટે વિશાળ ગ્રાઉન્ડ એરિયા સુધી, અને વિશાળ સંગીત સેટઅપથી લઈને વિસ્તૃત તૈયારીઓ સુધી, ઇવેન્ટના દરેક પાસામાં ભવ્યતા છવાઈ જાય છે. હૈદરાબાદનું રામોજી ફિલ્મ સિટી, તેના વિશાળ સ્કેલને કારણે, વિશાળ ભીડને આકર્ષવા માટે તૈયાર દેખાય છે, જે વિશાળ સંખ્યામાં લોકો આવવાનું વચન આપે છે. આ મેગા-સ્પેક્ટેકલ એક એવો અનુભવ બનવા માટે તૈયાર છે જે પહેલાં ક્યારેય જોયો ન હોય.

સ્વપ્નદ્રષ્ટા ફિલ્મ નિર્માતા એસ.એસ. રાજામૌલી દ્વારા દિગ્દર્શિત અને સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુના વિશાળ ચાહકોના સમર્થનથી, રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે 15 નવેમ્બરના રોજ યોજાનાર આ કાર્યક્રમને પેઢીમાં એક વાર જોવા મળતો ભવ્ય કાર્યક્રમ માનવામાં આવી રહ્યો છે. 50,000 થી વધુ ચાહકોની અપેક્ષિત હાજરી સાથે, તે ભારતીય મનોરંજન ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા લાઇવ ચાહકોના મેળાવડામાંનો એક બનવા માટે તૈયાર છે, જેમાં ફિલ્મની જાહેરાત માટે ખાસ બનાવવામાં આવેલ એક અનોખો શાહી સેટ છે.

ચાહકો વર્ષોથી આ બંનેને એકસાથે જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને હવે ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. રાજામૌલીએ ભારતીય સિનેમાને વૈશ્વિક મંચ પર સ્થાપિત કરી દીધું છે, અને હવે દક્ષિણના સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુ સાથેનો તેમનો સહયોગ આગામી મોટી બાબત છે જેની દરેક રાહ જોઈ રહ્યા છે.

